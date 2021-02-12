Ürtiker Hastalığı Nedir, Belirtileri Nelerdir? Ürtiker Neden Olur?

Ürtiker herkeste görülebilecek ve seviyeleri olan bir cilt hastalığıdır.

Ürtiker Hastalığı Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Ürtiker sağlık problemi insanları çok etkiler. Ürtiker, insanların yaşam kalitesini çok etkileyen bir hastalık türüdür. Özellikle kaşıntı hissi vermesi hastaların zor durumda kalmasına neden oluyor. Ürtiker kişilerde genellikle kaşıntı isteği oluşturur. Vücutta görülen kırmızı lekeler veya kabarcıklar görsel anlamda kişileri etkiler. Hastalar bu lekelerden ve kaşıntılardan dolayı psikolojik olarak etkilenebiliyor.

Ürtiker neden olur sorusuna, birçok cevap verilebilir. Bu cevaplar arasında kişilerin yoğun stres yaşaması cevabı bulunuyor. Stresli hayata sahip bireyler, ürtiker sağlık sorununu yaşayabiliyor. Ürtiker hastalığının iki türü bulunuyor. Bu türler şu şekildedir;

● Normal ürtiker

● Kronik ürtiker

Normal ürtiker her insanda görülebilen ve zamanla kendi kendine geçen türlerdir. Hiçbir müdahale edilmeden zamanla ortadan kaybolur. Kronik ürtiker hastası olabilmek için, hastalığın 4 ile 6 haftadan fazla sürmesi gerekiyor. Eğer çıkan kabarcıklar ve kaşıntılar bu süre içinde geçmiyorsa, kronik ürtiker hastalığı oluşmuş demektir. Kronik ürtiker, insanları olumsuz olarak çok etkileyebiliyor. Özellikle uyku sorunlarını ortaya çıkararak, kişilerin uyku düzenini kolaylıkla bozabiliyor.

Ürtiker Neden Olur?

Ürtikerin ortaya çıkma hikayesi herkeste farklılık gösterebilir. Ürtiker hastalığı yüksek oranla psikolojik sorunlardan dolayı ortaya çıkar. Ürtikerin başlıca oluşma sebepleri şu şekildedir:

● Ağrı kesici ilaç kullanımı

● Alkol kullanımı

● Enfeksiyon

● Egzersiz

● Böcekler

● Alerji

● Stres

● Soğuk

● Farklı gıda türleri

Ürtikerin neden oluştuğu tespit edilerek, tedavi yöntemi uygulanabilir. Bazen ürtikerler en ufak sebepten dolayı da vücutta oluşabiliyor. Ürtikeri iyileştirmek için bazı tedavi seçenekleri bulunuyor. Özellikle bu rahatsızlığa özel, kremler üretiliyor ve kullanılıyor. Uzman doktorlar muayene işlemlerini gerçekleştirerek, neden kaynaklandığını tespit eder. Sorunun psikolojik olması durumunda, hastalar direk olarak psikiyatri servisine yönlendirilir.

Ürtiker hastaları günlük yaşantısında büyük sorunlar yaşayabiliyor. Kaşıntılar her bölgede oluşabiliyor. Çıkan kırmızı lekeler, insanları görsel olarak da çok fazla etkileyebiliyor. Özellikle uyku sorununun ortaya çıkmasıyla, hastalar daha çok strese giriyor ve iyileşme evresi yavaşlıyor. Hastalığın tedavisinde kullanılan bazı yöntemler, bazen kısa bazen uzun süreçli olabiliyor. Hastalığın neden olduğu tespit edilerek, tedavi süreçlerinin en kısa süre içinde başlatılması gerekiyor. Çok dikkat edilmesi ve tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunudur.