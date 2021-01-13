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13.01.2021 - 10:31 |

Ürtikere ne iyi gelir? İnatçı ürtiker (kurdeşen) nasıl geçer? Bitkisel öneriler

Ürtiker atopik egzama ile birlikte dünya genelinde en sık görülen cilt hastalıklarından biridir. Diğer adı kurdeşen olan hastalık, kadınlarda erkeklere oranla iki kat fazla görülür. Ürtikerin ilk evresinde vücudun çeşitli yerleri kızarır ve kabarcıklara bağlı olarak kaşınma şikayetleri artar. İlerleyen evrelerde kabarcıklar kurumaya ve pul pul dökülmeye başlar. Ürtikere ne iyi gelir ve hastalığın belirtileri nelerdir? Sizin için ayrıntılı bir şekilde derledik...

Ürtikere ne iyi gelir? İnatçı ürtiker (kurdeşen) nasıl geçer? Bitkisel öneriler
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Kurdeşen genellikle 1 ay içerisinde kendi kendine geçen bir cilt hastalığıdır. Akut ürtiker tedavisinde ağrı kesici haplar ve kaşıntı gideren merhemler kullanılır. Kronik ürtiker ise hastalık tamamen tedavi edilse bile ileride nüksedebilir. Sadece genetik ve fiziksel nedenler değil, stres ve kaygı gibi psikolojik faktörler de ürtikere neden olabilir.

Ürtiker çeşitleri ve belirtileri nelerdir?

Sıcak ve soğuk kontrakt ürtiker, en yaygın görülen ürtiker çeşitlerinin başında gelir. Güneş alerjisi ile birlikte ortaya çıkan kurdeşene ise solar ürtiker adı verilir.

Ürtiker hastalığının belirtilerinin başında sırt, boyun ve karın bölgesinde çıkan kızarıklıklar. Bu kızarıklıklar 24 saat içerisinde kendiliğinden geçebilir ya da kabarcığa dönüşebilir. Vücudun muhtelif yerlerinde oluşan şişkinlikler ve sürekli kaşınma ihtiyacı da en sık görülen diğer belirtilerdir.

Ürtikere ne iyi gelir?

Ürtiker tanısı konmuş kişilerin günlük hayatlarında dikkat etmeleri gereken birçok husus var. Öncelikli olarak doktorun yazdığı ilaçlar ve kremler aksatılmadan kullanılmalı. Kabarcıklar tamamen geçene kadar ılık ya da soğuk suyla duş alınmalı. Soğuk duş, hem yanma hissini giderir hem de ağrıyı azaltır.

Hastalar bol bol D vitamini takviyesi almalı, uyku ve beslenme düzenine dikkat etmeli. Başta bal olmak üzere alerjik reaksiyona yol açabilecek besinler mümkün olduğunca az tüketilmeli.

İnatçı ürtiker (kurdeşen) nasıl geçer? Bitkisel öneriler

1- Maydanoz

Maydanoz suyu içmek tüm cilt hastalıklarına karşı doğal bir koruma sağlar. Salatalarda da sık sık kullanılan maydanoz, kızarıklıkların geçmesinde de etkilidir.

2- Papatya ve rezene çayı 

Kurdeşen hastaları günlük olarak doğal bir antioksidan olan papatya ve rezene çayı tüketebilir.

3- Domuzotu:

Son yıllarda tüketim oranı büyük oranda artmış olan domuzotu bitkisinden çay yapılabilir. Günde bir ya da iki fincan domuzotu çayı içmek, semptomların azalmasında etkilidir.

4- Karbonat ve elma sirkesi

1 bardak suya 2 tatlı kaşığı karbonat ve bir kaşık elma sirkesi eklenir. Yaklaşık 1 dakika karıştırıldıktan sonra macun kıvamına gelen karbonat kabacıkların üstüne sürülür. Evde pratik bir şekilde uygulanabilen bu yöntem ile kızarıklıklardan ve lekelerden kısa sürede kurtulmak mümkün.

 

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