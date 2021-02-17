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17.02.2021 - 17:37 |

Üst Baldır Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Üst Baldır Bacak Ağrısına Ne İyi Gelir?

Yoğun tempo, yanlış hareket etme veya egzersiz gibi nedenlerden dolayı günümüzde en büyük sağlık sorunlarından birisi de üst baldır ağrısı olarak görülmektedir. Kimi zaman uyku sırasında yaşanan üst baldır ağrısı şikayetleri insanların evde nasıl tedavi edileceğini bilmeye itmektedir. Vücutta üst baldır ağrısı neden olur? Nasıl geçer? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Üst Baldır Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Üst Baldır Bacak Ağrısına Ne İyi Gelir?
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 Çağımızın en büyük sorunlarından birisi olan üst baldır ağrısı farklı nedenlerden dolayı görülebilmektedir. Gece uyku sırasında yapılan ani bir hareket sonrasında görülebilen üst baldır ağrısı, yürüme, koşma ya da bir darbe alma sonucunda görülebilmektedir.

 Üst Baldır Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer?

 Genel olarak yaşlılık ve aşırı yürümeye bağlı olarak meydana gelen bir hastalık olarak görülen üst baldır ağrısı, daha çok bölgenin enfeksiyon kapması ya da darbe alması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Üst baldır ayak bileği ile dizin arasında kalan bölgedir. Bu bölgenin enfeksiyona uğraması sonucunda üst bacak ağrısı ortaya çıkabilmektedir.

 İnsanlar üst baldır ağrılarını genel olarak dikkate almasa da tedavi edilmediği taktirde ciddi sonuçlar ortaya çıkabilmekte ve bu durum bacak kaybına dahi yol açabilmektedir. Üst baldır ağrısına maruz kalan bir kişinin evde yapacak olduğu çok kolay egzersizlerle ağrıları geçirmesi mümkündür. Üst bacak ağrıları için yapılabilecek olan egzersizler şu şekildedir:

 - İlk olarak yere oturun ve üst baldır ağrısı olan ayağınızın altına yumuşak bez geçirin ve iki ucunu elinizle tutun.

 - Ardından bezin ortasını ayak parmak ucunuza değdirin ve elinizin yardımı ile bezin iki ucunu kendinize çekin. Bu sırada ayak topuğunuzu yere değdirin ve bu egzersizi 15x2 kez olacak şekilde tekrarlayın.

 - Üst baldır ağrısı için yapılabilecek olan en kolay ikinci egzersiz ise ayak üstünde yapılır. Ağrılı olan ayağınızı yerde tutun ve diğer ayağınızı arkadan havaya kaldırın. Bu sırada ağrılı ayağınızı yerde iyice gerin ve mümkün olduğu derecede vücudunuzu tek ayak üstünde sabit tutmaya çalışın.

 - Bu hareketi yaklaşık 30 saniye kadar sürdürün.

 Üst Baldır Bacak Ağrısına Ne İyi Gelir?

 Üst baldır bacak ağrısına iyi gelen egzersizlerin yanı sıra bazı gıdalarında bu ağrılara oldukça iyi geldiği bilinmektedir. Oldukça iyi bir antioksidan özelliği bulunan zerdeçal, üst baldır ağrıları için bilinen en etkili ilaçların başında geliyor. Bir kaşık zerdeçal tozu ile bir çay kaşığı susam yağını karıştırın ve kıvam alana kadar karıştırın. Bu sırada karışıma ılık su ilave edin.

​​​​​​​Hazırlanmış olan karışımı ağrı olan bölgeye yavaşça uygulayın ve 20 dakika kadar bekleyin. Son olarak bölgeyi ılık su ile yıkayın. Öte yandan Hindistan cevizi yağı ile zeytinyağını karıştırın ve bu karışımı ağrılı bölgeye yavaşça uygulayın.

 

 

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