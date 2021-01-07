Üşüme nasıl geçer, ne iyi gelir? Üşümeye iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Menstruasyon dönemindeki bazı kadınlar çok fazla kan kaybeder. Bu da vücut direncinin düşmesine ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Bu dönemde bol bol su içilmeli, vücudun sıvı ihtiyacını karşılayan besinler tüketilmelidir.



Üşümenin nedenleri nelerdir?



Aşırı üşümenin başlıca sebepleri arasında sigara alkol tüketimi, düzensiz uyku, tek tip beslenme ve kansızlık yer alıyor. Kronik yorgunluk, asabiyet ve çarpıntıdır üşüme ile birlikte görülen belirtilerdir. Hem fiziksel nedenler hem de akut stres bozukluğu gibi psikolojik faktörler ani titremelere ve kasılmalara neden olabilir.



Üşüme nasıl geçer, ne iyi gelir?



Sıklıkla sorulan üşümeye ne iyi gelir sorusuna doğru cevap verebilmek için üşümeye neden olan nedenlerin tespit edilmesi gerekir. Örneğin kandaki protein seviyesinin azalması sonucu üşüme şikayetleri var ise kişinin beslenmesine ve uyku düzenine dikkat etmesi gerekir. Tek tip beslenmek, düzensiz ve yetersiz yemek yemek, kansızlığa ve doğal olarak üşümeye neden olur.



Kişinin sadece ayaklarının üşümesi ise hipertansiyon hastalığının en yaygın görülen belirtileri arasında yer alır. Tansiyonu dengede tutmak için bol bol meyve ve yeşil yapraklı sebzeler tüketilmeli, günde en az 2 litre su içilmeli.

Üşümeye iyi gelen yiyecekler nelerdir?



1.Kuru üzüm



C ve E vitamini açısından zengin olan kuru üzüm, vücudun enerji ihtiyacını karşılar. Bu da iç organların daha sağlıklı çalışmasını sağlayıp vücut ısısını dengede tutar.



2.Kuru yemişler



Özellikle ceviz ve badem, sık sık üşüyen kişilerin düzenli aralıklarla tüketmesi gereken kuru yemişlerdir.



3.Bitter



Grip ve nezle gibi kış hastalıklarının çok daha kısa bir zamanda geçmesini sağlayan bitter, üşümeye de iyi geliyor. Diğer çikolatalardan farklı olarak içinde bol manganez ve B5 vitamini olan bitter, beslenme uzmanları tarafından da sıklıkla öneriliyor.



4.Bitki çayları



Kış aylarının vazgeçilmezi olan nane, papatya çayı, kuşburnu ve zencefil üşümeye iyi gelen bitki çaylarının başında geliyor.



5.Helva



Normal havalarda bile üşüyen kişiler sık sık helva yiyerek soğuk havalara karşı direnç kazanabilir.



6.Tahin pekmez



Kan yapıcı özelliği ile biline tahin ve pekmez ayrı ayrı ya da bir arada tüketilebilir.