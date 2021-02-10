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10.02.2021 - 16:35 |

Uterus Nedir? Uterus (Rahim) Kanseri Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?

Uterus (rahim) kanseri neden olur, belirtileri nelerdir, uterus nedir? Uterus tedavi edilebilir mi? Tedavi yöntemleri arasında neler var? Siz de uterus hakkında bilmedikleriniz hakkında fikir sahibi olmak isterseniz yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Uterus Nedir? Uterus (Rahim) Kanseri Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
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Rahim, gebelik organıdır, embriyonun geliştiği yerdir. Bu bir olan içi boş kaslı bir organdır döllenmiş yumurta almaya ve olgunluğa ulaştığında onu kovmak için tasarlanmıştır.

Uterus Nedir?

Bu tuhaf organ, yani benzersizdir, öndeki mesane ile arkadaki rektum arasındaki pelvik boşluğun merkezinde bulunur. Uterus, forniks seviyesinde vajinaya az ya da çok bağlanan alt apeksi olan bir koni şekline sahiptir. Hamileliğin dışında rahim genellikle öne doğru eğilir. Çocuğu olmayan kadınlarda
8 cm uzunluğunda, 5 cm genişliğinde ve 2.5 cm kalınlığındadır. Rahim boşluğu ortalama 7 cm derinliğindedir.

Uterus (Rahim) Kanseri Neden Olur?

Rahim ağzı kanseri , insan papilloma virüsünden (HPV) kaynaklanan cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondan (STI) kaynaklanır. HPV ailesinde, bazıları diğerlerinden daha kolay bulaşan 100'den fazla virüs türü vardır.

HPV enfeksiyonları çok yaygındır. Vakaların çoğunda, enfeksiyon bağışıklık sistemi tarafından kontrol edilir ve vücut için başka bir sonuç olmaksızın virüs ortadan kaldırılır. Bazı kadınlarda virüs vulvada, vajinada veya servikste genital siğillere (kondiloma) neden olur. Doktorun, bağışıklık sisteminin virüsü temizlemesine yardımcı olmak için genellikle bu siğilleri tedavi etmesi gerekir. Daha nadir olarak, virüs yıllarca devam eder ve rahim ağzını kaplayan hücreleri kanser öncesi hücrelere, ardından kanser hücrelerine dönüştürür. Bunlar daha sonra kontrolsüz bir oranda çoğalır ve bir tümöre yol açar.

Uterus Belirtileri Nelerdir?

Vakaların çoğunda, hastalığın erken evrelerinde, yani kanserli lezyonların başlangıcından önce hiçbir belirti yoktur. Bu lezyonlar mevcut olduğunda, cinsel ilişki sırasında, dönemler arasında veya menopozdan sonra kanama (metroraji) meydana gelebilir. Ayrıca, kanserin neden olduğu vajinal floranın dengesizliğine bağlı anormal ve / veya kalıcı vajinal akıntı olabilir.

Prekanseröz lezyonlar sessiz bir şekilde geliştikçe, yüzeysel hücrelerin küçük bir fırça ile serviksten alınmasını içeren serviko-uterin smear ile tarama, onları tespit etmenin en iyi yolu olmaya devam etmektedir.

Uterus Tedavisi Var mı?

Bir smear ve HPV testinden sonra rahim ağzının kanser öncesi lezyonları tespit edilir ve doğrulanırsa, dejenere olmadan önce çıkarılmalıdır. Konizasyon denilen bu işlem mutlaka bir uzman tarafından yapılmalıdır. Hastalığın daha sonraki bir aşamasında rahmin alınması gerekebilir.

Bazı durumlarda, anormal hücrelerin konumuna bağlı olarak, cerrahın rahmi çıkarmaktan başka seçeneği yoktur. Bu durum, vakaların sadece% 10'unu temsil etmektedir. Histerektomi artık kalmayı düşündüklerinde kadınlarda gerçekleştirilir. Aksi takdirde cerrah sadece rahim ağzını çıkarır ve hastayı gözetim altına alır.

Tedavi, tümörün bulunduğu yere yüksek dozda radyasyon veren vajinaya yerleştirilen bir aplikatör kullanılarak yapılan bir tür dahili radyoterapi olan brakiterapi ile sona erecektir. Nüksleri tespit etmek için klinik izleme şarttır.

 

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