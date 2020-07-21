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21.07.2020 - 19:16 |

Ütü Altı Nasıl Temizlenir? Yanmış Ve Yapışan Ütünün Altını Ne Temizler?

Ütü çok sık kullanıldığı zaman özellikle alt kısmı yıpranmaya başlar. Özellikle dönemsel açıdan temizlik ele alındığı zaman, leke ve kireçlenme ile beraber yanma gibi problemlerden kurtulmak mümkün. Peki, ütü altı nasıl temizlenir? Yanmış ve yapışan ütünün altını ne temizler? İşte bu konu hakkında bilinmesi gereken detayları sizler için derledik.

Ütü Altı Nasıl Temizlenir? Yanmış Ve Yapışan Ütünün Altını Ne Temizler?
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Farklı yerlerde kullanılacak gömlek ve pantolonlar ile tüm giysilerin şık ve düzgün görülebilmesi için ütü büyük öneme sahiptir. Özellikle ütülerin alt kısmındaki buhar deliklerinin zamanla kapanması ile beraber, birtakım lekeler oluşabilmektedir. Bu konuda hayatı daha kolaylaştırmak ve pratik şekilde ütünün altını temizlemek için bazı yöntemleri ele almak mümkün. Böylece yeniden ve tertemiz şekilde yüksek performans üzerinden ütü kullanılabilir.

Ütü Altı Nasıl Temizlenir?

Özellikle ütünün alt kısmında yaşanan lekelenme ve kireçler ile beraber yanma ciddi problemler yaratabilmektedir. Böyle durumlarda pek çok kişi ütünün artık bir daha kullanılamayacağı gibi bir yanılgıya düşebilir. Ancak bu konuda ele alınacak bazı uygulamalar sayesinde, ütü yeniden sağlıklı şekilde kullanılabilmektedir.

- Beyaz sirke,
- Diş macunu,
- Tuz,
- Karbonat ile sirke,
- Çamaşır deterjanı,
- Limon ile karbonat,

Aşamalı ve dikkatli şekilde bu yöntemlerden herhangi birini uyguladığınız zaman, ütü altının tamamen temiz hale gelmesine fırsat verebilirsiniz. Burada önemli olan her bir uygulamayı doğru biçimde ele almaktır. Sırası ile gerçekleştirildiği zaman, ütünün yeniden tertemiz ve kullanılır hale gelmesi oldukça kolaydır.

Yanmış ve Yapışan Ütünün Altını Ne Temizler?

Ütüde en çok yaşanan ve can sıkan problemlerden biri olarak yanma ve zaman içerisinde yıpranma öne çıkıyor. Böyle durumlara karşı farklı yöntemler pratik biçimde uygulanabilir.

Beyaz sirke yöntemi; Öncelikle bir miktar beyaz sirkeyi cezvede ısıtın. Daha sonra havlu yardımı eşliğinde ısınan beyaz sirkeyi ütünün alt kısmında ovalayın. Sirkenin sıcaklığı ile özel etkisi ütünün temizlenmesine olanak verecektir.

Diş macunu yöntemi; Bir miktar diş macununu ütünün alt kısmına dikkatli şekilde sürün. Daha sonra bulaşık süngeri ile aynı dikkat üzerinden ovalayın. Ardından ılık bir bez ile ütünün altını tamamen temizleyin ve bir süre çalıştırın.

Tuz yöntemi; Ütüyü orta derecede ısıtmak ile beraber bir gazete üzerine tuz dökün. Ütü belli bir miktar ısındıktan sonra tuzun üzerine bastırın. Ardından ütünün biraz soğuması ile beraber temiz bir bez ile silin.

Çamaşır deterjanı yöntemi; Sıcak su ile beraber bir kaşık çamaşır deterjanını karıştırın. Daha sonra ütünün alt kısmını bu karışım ile ovalayın. Yanmış ütü tabanlarını bu şekilde tamamen temiz hale getirebilirsiniz.

Karbonat ve sirke yöntemi; Karbonat ve sirkeyi birbirine karıştırın. Temiz bir bez ile beraber karışımı ütünün alt kısmına sürerek tertemiz hale getirebilirsiniz.

Limon ve karbonat yöntemi; Limon ve karbonat karışımı ile elde edilecek kıvam ütünün tabanına sürülmelidir. Sonra 5 dakika bekleyin. Hafif nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.

 

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