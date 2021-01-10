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10.01.2021 - 11:34 |

Uyku Apnesi Nedir? Uyku Apnesi Belirtileri, Tanı Ve Tedabi Yöntemleri Nelerdir?

İnsanlar hayatları boyunca birçok hastalığa yakalanabilmektedir. Günlük hayatımızı hastalıklar sebebiyle daha kalitesiz yaşamak durumu söz konusu olmaktadır. Özellikle bazı hastalıklar günlük hayatımızı da çok daha fazla etkilemektedir. Bunlardan bir tanesi de uyku apnesi rahatsızlığıdır. Birçok kişinin sorunu olan uyku apnesi ile ilgili merak edilen detayları derledik.

Uyku Apnesi Nedir? Uyku Apnesi Belirtileri, Tanı Ve Tedabi Yöntemleri Nelerdir?
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Kişilerin yaşam kalitesi sağlıklı olmasına paralel olarak gelişir. Yaşam kalitesi yüksek olan insanlar genel olarak sağlıklı insanlar oldukları için daha mutlu da olmaktadır. Sağlıklı olmanın en önemli noktalarından bir tanesi ise uyku rutininin düzenli olmasıdır.

Özellikle uyku sorunu yaşayan insanlar günlük yaşamlarında birçok sorunla karşı karşıya gelir. Uykuda yaşanan sorunlardan bir tanesi de uyku apnesidir. Uyku esnasında solunumun ani bir şekilde durması sebebiyle ciddi bir uyku sorununa neden olan uyku apnesi ülkemizde de en sık görülen uyku rahatsızlıklarından bir tanesidir.

Uyku Apnesi Nedir?

Uyku apnesi uyku esnasında solunumun ani şekilde durduğu ciddi bir uyku bozukluğu olarak karşımıza çıkar. Oldukça yaygın olan bu rahatsızlık ülkemizde de %5- 10 arasında görülmektedir. Her uyku sorunu uyku apnesi olarak değerlendirilmemelidir. Solunum durmasının uyku apnesi olabilmesi için solunumun en az 10 saniye durması gerekmektedir. Uyku apnesinin 3 alt tipi bulunmaktadır.
- Tıkayıcı uyku apnesi: bu uyku apnesi çeşidi üst solunum yollarında tıkanıklığa yol açan sebeplerden dolayı ortaya çıkar. En yaygın olarak görülen uyku apnesi çeşididir.
- Santral uyku apnesi: beynin solunumu kontrol eden kaslarına uygun alana sinyal gönderen sistemde meydana gelen sorun sebebiyle ortaya çıkan uyku apnesi sorunudur.
- Mikst uyku apnesi: mikst uyku apnesi, tıkayışı ve santral uyku apnesinin birlikte görülmesi şeklinde karşımıza çıkar.

Uyku Apnesi Belirtileri Nelerdir?

Uyku apnesi uyku sırasında en az 10 saniye boyunca solunumun durması şeklinde karşımıza çıkar. Uyku apnesinin bazı belirtileri şu şekildedir;
- Yüksek sesle horlama
- Uykudan ani uyanma
- Uykusuzluk çekme
- Sabah uyandığında baş ağrısı
- Sinirlilik durumu
- Dikkat sorunları
- Depresif bir ruh hali
- Sabahların ağız kuruluğu ve boğaz ağrısı
- Başkaları tarafından fark edilen ani solunum durması atakları gibi durumlar uyku apnesinin en belirgin özellikleri arasındadır.

Uyku Apnesinin Nedenleri Nelerdir?

Uyku apnesi genellikle;
- Aşırı kilo
- Kalın bir boyun
- Sakinleştirici ilaç kullanımı
- Burnun çeşitli sebeplerden dolayı tıkalı olması
- Dar nefes ve hava yollarına sahip olmak
- Alkol ve sigara kullanımı
- Genetik uyku apnesine yatkınlık
- Beyin felci
- Kalp hastalıkları
- Beyin sapı problemleri uyku apnesinin en önemli sebepleri olarak karşımıza çıkar.

Uyku Apnesi Tanısı Nasıl Konur?

Uyku apnesini anlamak için öncelikle genel olarak kulak burun boğaz uzman tarafından muayene edilmek gerekir. Solunum yolları incelendikten sonra MR, BT gibi radyolojik tetkiklerle hava yolları görüntülenir ve hava yollarındaki darlık ölçülür.

Hasta gerekli görüldüğü takdirde uyku merkezine yatırılır ve ayrıntılı bir değerlendirmeye tabi tutulur. Hastalığın kesin tanısı konulması için uyku analizi testi yapılması gerekmektedir. Bu test solunumun durma süresi ve sayısını ölçmektedir. Aynı zamanda kalp ritmi, kan, oksijen yüzdesi horlama sesinin şiddeti gibi bilgilerde uyku apnesine tanı koymakta yardımcı olur.

Uyku Apnesi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Uyku apnesi tedavisi hastalığın ne durumda olduğuna göre kişinin yaşam tarzına göre, cerrahi tedaviler ve pozitif hava basıncı şeklinde de belirlenir. Tedaviye öncelikle kişide fazla kilo varsa bunlardan kurtulmak ve sigara alkol kullanımından kaçınmak ile başlanır.

Solunum yollarındaki aşırı derecedeki darlıklar cerrahi yöntemle tedavi edilir. İleri derecedeki uyku apnesi sorunu pozitif hava basıncı verilerek tedavi edilir. Bu cihaz uyku esnasında solunum yollarını sürekli açık tutarak solunumun durmasını engeller.

 

 

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