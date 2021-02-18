Uyku Apnesi Nedir? Uyku Apnesi Testi (Polisomnografi) Nasıl Yapılır?

Her gece sürekli şekilde horlama durumu varsa, kişi yorgun ve uykulu hissediyorsa, uyku apnesine yakalanmış olabilir. Uyku apnesi, toplum içerisinde diyabet ve astım gibi sık görülen rahatsızlıklar içerisinde olmasına karşın teşhisi konulamadığından gizli kalmıştır. Uyku apnesi hastalığının, son yirmi yıl içerisinde tanımlanmış olup gelişmiştir.

Uyku Apnesi Nedir?

Uyku apnesi sendromu; uykuda solunum yolunun açık tutulamamasından ötürü gelişen tıkanmayla kendini belli eden bir rahatsızlıktır. Uyku apnesi sendromu bulunan kişilerde uykudayken sağlıklı kişilere göre solunum kaslarında oluşmuş gevşeme daha belli olur ve solunum yolları yeteri kadar açık tutulamaz. Bunun neticesinde; soluk alıp verme durumu zorlaşır, kandaki oksijenin düşmesi neticesinde dokulara oksijen alımı yetersizleşir. Oksijen yetersizliği, hasta bireyin uyanmasına sebep olur ve bu durum ancak hasta birey uyandıktan sonra normalleşir. Kan oksijen seviyesindeki inişler ve çıkışlar rahatsızlığın karakteristik özelliği olarak tanımlanabilir.

Uyku apnesi hastalığında ortaya çıkan bu durumun sonunda vücutta kimi zararlı maddeler salınıp, damarların duvarında hasara sebebiyet verecek pek çok rahatsızlığın oluşmasında rol oynayabilmektedir.

Uyku Apnesi Testi (Polisomnografi) Nasıl Yapılır?

Uyku apnesi testi yapılacak kişinin, aşağıdaki hazırlıkları yapması ve teste hazır hale getirilmesi gerekir;

- Hasta birey, uyku laboratuvarına ulaştıktan hemen sonra belli bir zaman dinlendirilerek testin yapılacağı odaya alınır.

- Elektrotlar; hasta bireyin saçlı kısımlarına, gözlerin yakın bölümlerine, çene ve göğüs bölümüne takılır. Bunun sayesinde uyku sırasındaki kalp atışları ve beyin dalgaları kayıt altında tutulur.

- Parmakların ucuna takılan sensörler takılıp, kanda bulunan oksijenin miktarı kayıt altında tutulur.

- Buruna takılan sensörler, uykuda oluşan soluk alıp verme vaziyetini kayıt altına alınır.

- Bütün elektrotlar ve sensörler kayıt cihazına bağlanarak, odadaki kamera sistemi aktif edilip hasta bireyin doğal bir şekilde uyuması beklenir.

- Hasta kişi, sabah uyandığı zaman bütün sensörler ve elektrotlar sökülür. Hasta yaşamına devam edebilir. Uyku apnesi testini yaptırmak oldukça kolay bir işlemdir.

Uyku Apnesi Semptomları

Uyku apnesinin semptomlarının en önemlisi; uykuda soluk alıp vermenin durmasıdır. Diğer uyku apnesi semptomları ise;

- Horlama,

- Uyku esnasında huzursuz olma,

- Terleme,

- Reflü,

- Ağız kuruluğu,

- Sık bir şekilde idrara kalkma,

- Tanıklı şekilde solunum durması olarak sıralanabilir.

Bununla beraber unutkanlık, baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu, sabah dinç uyanmama, depresyon, aşırı uykulu olmak, yorgunluk gibi belirtiler de uyku apnesinin, gündüz vakti gözlenen semptomları içerisindedir. Uyku apnesi semptomlarının görüldüğü bireyler, gün içinde pek çok ciddi tabloyla karşılaşabilir. Uyku içerisinde; inme, ölüm, kalp yetmezliği, kalp krizi, obezlik durumunda kilo vermede güçlük, cinsel iktidarsızlık ve isteksizlik, kontrolsüz seyreden diyabet, bu tür olumsuzluklara örnektir. Bunun dışında uyku apnesi bireyde gündüz vakti devamlı yorgun hissetme ve konsantrasyon eksikliğine neden olduğundan iş ve trafik kazalarına sebep olmaktadır.

Uyku Apnesinin Sebepleri

Uyku apnesinin sebebi; boğazda bulunan kasların havayı geçeceği alanı kapatacak biçimde gevşemesinden kaynaklıdır. Üst solunum yolunda bulunan darlıklar, çocukluk döneminden itibaren, solunum yolunun harap olmasına neden olabilir. Bu durumda uyku apnesine neden olacaktır. Büyük bademcikler, fazla kilolu olmak, geniz eti gibi durumlarda uyku apnesinin oluşma sebepleri arasındadır.