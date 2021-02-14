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14.02.2021 - 17:14 |

Uykudan Korkma Hastalığı Nedir? Uyku Fobisi Nasıl Geçer, Nasıl Tedavi Edilir?

Uykudan korkma hastalığı, anormal olarak uykuda korkarak uyanma hastalığıdır. Hipnoz korkusu ile uykuda korkma birbirine karıştırılmamalıdır. Fobiler genellikle sık görülen kaygı bozukluklarıdır. Bu da genellikle en çok psikoloji merkezlerinde başvurma nedenleri arasında yer alır. İnsanlara endişe veren bu hastalık nedeni ile hastalar bir uyarana karşı gereksiz korku hisseder. Uykudan korkma hastalığı nedir? İşte, tüm detaylar.

Uykudan Korkma Hastalığı Nedir? Uyku Fobisi Nasıl Geçer, Nasıl Tedavi Edilir?
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Uykudan korkma hastalığında korkulan şey, başkalarına göre saçma gelse de korkusu olan bireyler için durum öyle değildir. Uyku fobisi, en zararlı fobiler arasında yer alır. Çünkü uyku, sağlıklı bir yaşam için çok gereklidir. 

Uyku Fobisi Nasıl Geçer?

Uyku fobisi yaşayan pek çok kişi, çok çeşitli sebeplerden dolayı uykuya dalmaktan korkabilir. Düzgün dinlenemeyen kişiler hem fiziksel hem de zihinsel olarak düşük yaşam standartlarına sahip olurlar ve iyilik halleri de giderek kötüleşir. İnsanlar pek çok nedenden dolayı uykuya dalmaktan ve uyumaktan korkabilir.

Korku nedeni ile uyuyamayan kişiler, yeterli uykuyu alamadıkları için depresyon başta olmak üzere pek çok sağlık sorunu yaşayabilir. Uyku sırasında vücut dinlenir, güç ve enerji toplar. Vücudun normal bir şekilde çalışmasını sağlamak için hormonların gelişmesini sağlamak gerekir. Uyku da yemek yemek ve nefes almak gibi yaşam için gerekli ve doğal davranışlardır. Uykudan korkma hastalığı yaşayan kişiler uykunun faydalarından yararlanamaz.

Uyku Fobisi Nasıl Tedavi Edilir?

Fobiler, en sık rastlanan hastalıklar arasında yer alır. Ama tedavi ile düzelebilirler. Tüm fobilerde kaygı baş gösterir. Bu nedenle her fobide olduğu gibi uykudan korkma hastalığının da tedavi edilmesi gerekir. Tedavideki asıl amaç fobiye neden olan kaygıyı azaltmak ya da tamamen ortadan kaldırmaktır.

Uykudan korkan kişilerin, kendisine bir şey olmayacağına emin olması için başkasının yanındayken uyuması önerilir. Bu fobiye sahip olan kişilere psikolojik tedavinin yanı sıra ilaç tedavisi de uygulanabilir. Meditasyon ve yoga gibi egzersizler, hastalığın tedavisinde oldukça önemlidir. Psikolojik tedavi ilerledikçe ilaç tedavisi yavaş yavaş azalır. İlaçlar, hastalığın geçmesini sağlamaz. Sadece semptomların hafifletilmesinde etkili olur. 

Uykudan Korkma Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

Uykudan korkma hastalığının nedenleri tam olarak bilinmiyor. Ama bazı hastalıklar, durumlar ve korkular, uykudan korkma hastalığına neden olur. Özellikle de çocukluk döneminde sıkça görülen kabuslar, uykudan korkma hastalığına neden olur. Bu kabusların sürekli devam edileceğinin görülmesi ise ergenlik ve yetişkinlik dönemine de etki eder. Özellikle de kalp hastalığı bulunan kişiler uyku hastalığına yakalanabilir.

Özellikle de bu kişiler, uyurken kalbinin duracağını ve ölümünün farkında olmayacağını düşünerek uykuya dalmaktan korkabilir. Aynı zamanda uyku felci geçirmek de bu hastalığa yakalanmayı kolaylaştırır. Yağmurdan, selden, depremden ve yangın gibi afetlerden korkarak uyanmak sonucunda yaşanan travmalar yaşayan kişiler bu kötü anıların yeniden yaşanacağını düşünerek uykuya dalmakta zorluk çekebilir.

Uykudan Korkma Hastalığı Belirtileri

Uykudan korkma hastalığı, yeterli uyuyamamak nedeni ile pek çok belirti ortaya çıkarır. Bu belirtilerin çoğu, kişinin uykusunu alamaması ve vücudunun yeterince dinlenememesinden dolayı kaynaklanır. Uykudan korkma hastalığının başlıca belirtileri şunlardır;

Uyuyabilme nedeni ile yaşanan anksiyete

Ağız kuruluğu

Uyumaktan kaçma

Duygu ve durum bozukluğu

Mide bulantısı

Depresyon

Yorgunluk

Çarpıntı

Depresyon



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