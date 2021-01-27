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27.01.2021 - 15:49 |

Uykusuzluğa Ne İyi Gelir? Uykusuzluğa İyi Gelen Bitki Çayları Ve Yiyecekler Nelerdir?

Uykusuzluk durumları uzun süre sürmesi durumunda ciddi problemler oluşturabilir. Uykusuzluk halinde iyi gelecek bitki çayları ve yeme alışkanlıkları bulunur. Gece uykusu alamama durumlarında bu durumu çözmek için hem yeme alışkanlıkları hem de düzen önemli faktörlerdir. Uykusuzluğu düzeltecek bitki çayları nelerdir? Gece uykusu almak için yenilebilecek yiyecekler nelerdir? İşte, tüm detaylar.

Uykusuzluğa Ne İyi Gelir? Uykusuzluğa İyi Gelen Bitki Çayları Ve Yiyecekler Nelerdir?
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 Uykusuzluk belli düzensiz dönemler sonucunda oluşmaktadır. Uykusuzluk durumunun uzun süreler sürmesi, çözülmesini daha da zorlaştıracak durumlar oluşturur. Uykusuzluk için doğru teknikler uygulandığında durum düzelecektir.

 Uykusuzluğa Ne İyi Gelir?

 Uyku düzeninde rahatsızlık olan insanların öncelikle dikkat etmesi gereken durumlar yeme alışkanlığı ve kafein kullanımını kontrol altına almaktır. Öğle saatlerinin sonrasında alınan kafein ve fazla alınması durumları gece uykusunu engelleyecektir.

 Çok yorgun olmak ve yine de geceleri uyuyamamak, uyku probleminin olduğunu göstermektedir. Bu durum stres ya da mutsuzluk durumlarında görülebilir. Böyle durumlarda bitki çayları ile vücudu rahatlatmak ve huzurlu olmaya çalışmak gerekmektedir.

 Akşamüstü ya da gece yatmadan önce yemek yeme alışkanlıkları sonucunda uyku düzeni bozulabilir. Bunun başlıca sebebi vücudun yenilen yemeği sindirmeye çalışmasıdır. Çünkü uyku halinde sindirim sistemi yavaşlayacak ve sindirimi zor olacaktır. Böyle durumlar kilo alınmasına neden olmaktadır.

 Alerji ve huzursuz bacak ve eklem sendromu sonucunda da uykusuzluk oluşmaktadır. Bu durumların çözülmesi için uykusuzluğa neden olan etkenlerin ortadan kaldırılması ve rahatlatıcı bitkisel destekler almak gereklidir. Düzenli olarak kullanımı ve uykusuzluğa neden olan etkenleri engellemek durumu düzeltecektir.

 Uykusuzluğa İyi Gelen Bitki Çayları ve Yiyecekler Nelerdir?

 Uykusuzluk durumunda alınması gereken yiyecekler ve bitki çayları bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda uykusuzluğa ne iyi gelir diye düşünmek gerekmektedir. Bu durum için işe yarayabilecek belli başlı bitkiler ve yiyecekler bulunmaktadır. Düzenli olarak alınması sonucunda uyku düzene girecektir.

 Süt ve süt ürünlerinin uyumadan tüketilmesi vücut için daha uygun bir uyku hali sağlayacaktır. Vücutta salgılanan laktik asit sayesinde uykuya dalmak daha kolay ve dinlendirici olacaktır. Bu durumun düzenli olarak devam etmesi ile vücut düzene girmiş olacaktır.

Süt ve süt ürünlerinin yatmadan önce düzenli olarak kullanılması

Öğünler için de yenilmesi yararlı olacak meyve ve sebzeler bulunmaktadır. Bu ürünler, marul, ceviz ve bal gibi ürünlerdir. Öğün aralarında ve öğünler sırasında kullanılması halinde vücudun uyku ihtiyacı ve uyuma düzeni bir düzene kavuşacaktır.

Muz, ceviz, bal gibi ürünlerin tüketilmesi

Yemekler içinde kullanılabilecek ürünler sayesinde uyku düzenini iyi bir hale getirmek mümkündür. Bu ürünlerden olan brokoli ve marul gibi ürünleri, öğünler sırasında kullanmak gerekmektedir. Ancak akşam saatlerinde kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Brokoli ve marul benzeri sebzelerin yemeklerde kullanılması

Uykusuzluklara İyi Gelecek Bitki Çayları

 Uykusuzluklar genel olarak psikolojik sıkıntılardan da oluşabilmektedir. Bu nedenle zihni rahatlatacak ve vücudu sakinleştirecek bitki çaylarını kullanmak yardımcı olacaktır. Bu çayların ortak özellikleri sakinleştirici özellikler taşımasıdır.

 Uykusuzluk için kullanılabilecek bitki çaylarının başında papatya çayı gelmektedir. Papatya çayı, sinirlerin hafiflemesine ve vücudun sakin bir ruh haline geçmesi için rahatlatıcı olacaktır. Uyumadan önce bir bardak papatya çayı içmek, uyku haline geçilmesini kolaylaştıracaktır.

Çarkıfelek çiçeği çayı

Çarkıfelek adılı bitki çayı ile sinirden ve stresten arınmak mümkün olacaktır. Çarkıfelek bitki çayı içinde bulunan doğal moleküller sayesinde insan vücudunda kötü ya da kötümser düşünceleri engelleyici etki gösterecektir.

Lavanta çiçeği çayı

Lavanta çiçeği ile yapılan bitki çayı özleri ile sinir sitemini rahatlatmak ve endişe edilen durumları ortadan kaldırmak için kullanılabilir. Lavanta çiçeği ile yapılan bitki çayları uykusuzluk için kullanılması yaygın bir halde bulunur.

 Ihlamur çayı

Ihlamur hem kış aylarında kullanılabildiği gibi hem de uykusuzluk için kullanılabilir. Ihlamur çayının uyku öncesinde kullanılması ya da ıhlamur içine bal katılarak kullanılması uyku alma kalitesini arttıracaktır. Ihlamur içinde bulunan doğal özellikler sayesinde uyku düzenini daha iyi bir hale getirmek mümkün olan durumlardan biridir.

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