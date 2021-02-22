Uyuz Böceği Vücuttan Nasıl Atılır? Uyuz Böceği Ne Kadar Yaşar?

Uyuz hastalığı küçük bir böcek tarafından oluşan bir cilt rahatsızlığıdır. Uyuz böcekleri cilde girdiği takdirde kaşıntı ve rahatsızlığa neden olmaktadır. Uyuz böceği vücuda girdiğinde uyuz hastalığı belirtileri görülür. Uyuz da bulaşıcı bir hastalıktır.

Uyuz Böceği Vücuttan Nasıl Atılır?

Uyuz böceğinden tamamen kurtulmak için doğru tedavi yöntemi uygulanmalıdır. Özellikle uyuz böceği belirtileri vücutta görüldüğü andan itibaren mutlaka bir doktora gidilmesi gerekir. Uzman bir doktorun reçete edeceği ilaç ve kremler kullanılmalıdır. Bu ilaçlar kullanıldığı takdirde uyuz böceğinin vücuttan atılması sağlanır.

Bu kremler işe yaramadığı durumda ıhlamur losyonu da kullanılır. Bunun yanı sıra evde kolay uygulanabilen bazı yöntemler de bulunuyor. Uyuz hastalığına karşı yanlış bir uygulama yapılması daha ciddi sonuçlara yol açabilir. Uyuz vücutta yayılabilir. Bu nedenle doğru yöntemlerin uygulanması gerekir. Uyuz böceğinin vücutta yayılmaması için çay ağacı yağı, zerdeçal, aloe vera jel ve beyaz sirke kullanılabilir.

Uyuz Böceği Ne Kadar Yaşar?

Uyuz böceği vücutta ciddi rahatsızlıklara yol açar. Uyuz böcekleri yaklaşık dört ile sekiz hafta arasında yaşar. Bu süreç içinde uyuz böceği deriye her gün yumurta ve dışkı bırakırlar. Bu süreç de çeşitli deri reaksiyonlarına neden olur.

Önemli bir cilt rahatsızlığı olan uyuz da uyuz böcekleri insan vücudu dışında bir ya da iki gün yaşamaya devam ederler. Bu nedenle uyuz böceği giysilerde ve yatak takımlarında yaşamaya devam edebilirler. Vücuttaki uyuzların yanı sıra kabuklu uyuz da bulunmaktadır.

Norveç uyuzları olarak da bilinen kabuklu uyuz şiddetli bir böcek istilası olarak bilinir. Kabuklu uyuz oldukça bulaşıcı ve hızlı yayılan bir hastalığa neden olur. Bu uyuz çeşidi bağışıklık sistemi zayıf kişilere daha çabuk bulaşabilir.

Uyuz Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Son yıllarda insanlarda çok fazla görülen uyuz hastalığının belli başlı nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenler ise şu şekilde sıralanabilir;

- Uyuz hastalığı neticesinde geceleri artan şiddetli kaşıntılar yaşanır.

- Özellikle sıcak duş alındığında kaşıntı artış gösterir.

- Cildin yüzeyinde uyuz böceklerinin yol açtığı beyaz ve gri renkli çizgiler oluşur.

- Uyuz böceklerinin neden olduğu siyah nokta gibi benzer oluşumlar görülür.

- Cilt yüzeyinde inci tanesi benzeri olan içi sıvı dolu lezyonlar olur.

- Ciltte sürekli olarak kaşıntılar meydana gelir.

- Cildin yüzeyinde kaşıntılar sonucu yaralar meydana gelir.

Uyuz Hastalığının Yayılmaması İçin Neler Yapılır?

Uyuz hastalığının yayılmaması için bazı önlemler alınmalıdır. Bu önlemler genel olarak vücutta uyuzun artmaması için kullanılır. Uyuzun tüm vücuda yayılmaması için şu önlemler alınmalıdır;

- Uyuz hastalığına yakalanan kişiler ile temas edilmemelidir.

- Uyuz hastalığına sahip olan kişiler aynı kıyafetleri de giymemeliler.

- Uyuz hastaları tedavi için uzman doktorların önerdiği ilaçların kullanılması gerekmektedir.

- Uyuz hastalığına yakalanan kişinin giysileri, çarşafları ve havluları en az 60 derece suda yıkanmalıdır.

- Uyuz hastalığının yayılmaması için halı ve yerler için hepa filtreli elektrik süpürgesi gerekir.