Uyuz Hastalığı Nedir? Uyuz Belirtileri Nelerdir, Nasıl Geçer, Nasıl Tedavi Edilir?

Kişiden kişiye temasla yayılan uyuz rahatsızlığı, dünyada özellikle gelişmemiş bölgelerde problemli bir hastalıktır. Uyuz hastalığı tedavi edilmediği sürece, vücutta deri döküntüsüne neden olabilir. Aile içerisinde bulaşma seviyesi dışarıdaki ortama göre daha kolaydır.

Uyuz Hastalığı Nedir?

Uyuz hastalığı kısaca deride kaşıntı, döküntü ve hassaslaşmasıdır. Uyuz hastalığının nedeni, mikroskopla görülebilen akar ismi verilen canlıların, deride yumurtlamasıdır. Uyuzun ortaya çıkması, yumurtlar değil, insan derisinin yumurtalara karşı verdiği tepkidir. Vücudun tepkisiyle birlikte, dayanılmaz kaşıntılar başlar. Tedavi edilmedikçe insanlar arasında yaygınlaşması kolaylaşır.

Uyuz Belirtileri Nelerdir?

Uyuz hastalığı bulaşan kişilerde vücudun ilk tepkisi, bulaşma döneminde yaklaşık 4 hafta sonradır. Uyuz olan kişide çok sayıda belirti görülebilir. Bu belirtiler görülmeye başladıktan hemen sonrasında teması en aza indirerek uzmanla görüşülmelidir.

En yaygın ve bilinen belirtisi kaşıntıdır. Bunun yanında kabarcıklar ve sivilce benzeri şişkinlikler ortaya çıkabilir.

Hastalığın henüz ilk evresinde deride döküntüler yaşanması olasıdır.

Uyuz hastalığını benzerlerinden en net ayıran özelliği şiddetli kaşıntıdır. Özellikle çocuk ve yaşlılarda kaşıntı yüksek seviyelere çıkabilir.

Uyuz Nasıl Geçer?

Uyuz kendiliğinden geçen bir hastalık türü değildir. Bunun nedeni, uyuz akarlarının vücudu terk etmemeleridir. Hastalığın tedavisi, akarları öldürebilen ilaçların kullanımıyla yapılabilir. Bunun haricinde geçmesi mümkün olmayacaktır.

Uyuz Nasıl Tedavi Edilir?

Uyuz hastalığının tedavisi öncesinde, hastalığın teşhisi yapılır. Bunun için çeşitli teknolojik testler kullanılabilir veya hasta öyküsü alınarak tedavi başlatılabilir. Tedavide belirtildiği gibi temizlik oldukça önemlidir. Uzmanlar uyuz hastalığı için çeşitli ilaçlar reçete edebilirler. Bunlar arasında en yaygın olanları losyon ve kremlerdir.

Tüm vücuda sürüldükten sonra, 15 saat beklenir ve vücut iyice durulanır. Bununla birlikte, kaşıntıyı en aza indirmek için uzmanlar tarafından bazı kaşıntı giderici ilaçlar reçete edilebilir. Bazı doğal bitkilerin de uyuz tedavisinde kullanılabildiği uzmanlar tarafından belirtilir. Ancak tavsiye alınmadan herhangi bir ilaç kullanılmamalıdır.

Uyuz Nasıl Bulaşır?

Uyuzun en kolay bulaşma yolu temastır. Temas genellikle ciltten cilde olduğunda uyuz bulaşması gerçekleşir. Ortak kullanılan yastıklar, havlular uyuzun bulaşmasını kolaylaştırabilir. Uyuz rahatsızlığının bulaşması kolaydır ancak dikkat edildiğinde bulaşma seviyesi oldukça azalır. Aile içerisinde uyuz vakalarında daha fazla dikkat edilmelidir.