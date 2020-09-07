Uzm. Estetisyen Sibel Kırbaş aqua peeling ile cilt temizleme yollarını anlattı

Hydrafacial aqua peeling su ile gelen derinleme temizlık, cilt bakımı ve cildi temizleme, nemlendirme, peeling ve tedavi edici serumlar beraber uygulanır. Hydrafacial ile sivilce, cilt temizliği, siyah noktalardan arınma, akne ve leke tedavileri, cilt yağı düzenleme, cilt yenileme için kullanılmaktadır. Anti-aging özelliği de bulunmaktadır.



Hydrafacial aqua peeling su ile gelen derinleme temizlık, cilt bakımı ve cildi temizleme, nemlendirme, peeling ve tedavi edici serumlar beraber uygulanır. Hydrafacial ile sivilce, cilt temizliği, siyah noktalardan arınma, akne ve leke tedavileri, cilt yağı düzenleme, cilt yenileme için kullanılmaktadır. Anti-aging özelliği de bulunmaktadır.

Aqua Peeling

Hydrafacial kendine özel serum ve vakumlama tekniği ile ciltte derin bir temizlik yaparken, tedavi ve cilt bakımını da yapmış olur. Uygulama belirli aşamalar ile ilerler.

• İlk aşamada özel serum, cildi ölü hücrelerden arındırır ve temizler.

• Sonrasında glikolik ve salisik asit karışım ile peeling yapılır. Bu asidik solüsyonların oranları kişinin cilt tipine ve cilt problemine göre değişkenlik gösterir.

• Özel solüsyon ile derin gözenek temizliği yapılır. Problemli bölgeler için (akne, kırışıklık, kuruluk vb.) gerekli serumlar uygulanır.• Son olarak nemlendirme ve bakım için antioksidan serum cilde uygulanır.

• Son olarak oksijen terapi evresinde yine cilt problemine göre farklı ürünler oksıjen yardımı ıle cılde takviye edilir. Aqua peeling 4-6 seanslık kürler halinde uygulanır. Daha sonrasında ciltteki pozitif değişimlerin korunması için birkaç ayda bir uygulama yapılması yeterlidir. Acısız ve ağrısız bir işlemdir.

• Cilt bakım işlemi oldukça hızlıdır, ortalama 30-40 dakika sürer.

• Cildi temizleme, soyma, yenileme ve antioksidan maddeler ile bakımın devamını sağlama işlemlerini bir arada yapar.

• Medikal cilt yenileme kategorisine girer ve hiçbir yan etkisi yoktur.

• Yalnızca belli bir sorunun tedavisinde değil, genel cilt temizliği ve bakımı için de kullanılabilir.

-Cildi el veya komedonpres kullanmadan ve cilde herhangi bir hasar vermeden derinlemesine temizler bu nedenle diğer cilt temizliği uygulamalarında uygulama sonrası oluşabilen tahrişe yol açmaz.

-Her mevsim her tip cilde rahatlıkla uygulanabilir

-Uygulama sonrası rahatlıkla günlük yaşama devam edilebilir, makyaj yapılabilir.

-Uygulamasının bir yaş sınırlaması yoktur. Tüm yaş gruplarında koyu ve açık tenlere rahatlıkla uygulanan bu cilt bakımı, ayrıca hassas ciltlere de uygundur. Gebelik ve emzirme döneminde dahi uygulanmasında sakınca yoktur.

-Sivilce, akne, renk düzensizliği, cilt lekeleri, siyah noktalar, aşırı yağlanma, ince kırışıklıklar ve cilt kuruluğundan şikayetçi olan kişiler cilt yenileme tedavisini rahatlıkla tercih edebilecekleri gibi, bu problemlerden herhangi birine sahip olmayan kişiler de düzenli cilt bakımı için tercih edebilirler.