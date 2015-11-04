ALKOL TÜKETİMİNİZ NE KADAR CİDDİ BOYUTTA?

Yapılan araştırmalara göre; acil servise bir kaza veya yaralanma sonucu başvuran kişilerin neredeyse yarısında ortak bir bulguya rastlanmaktadır: kanda ciddi alkol miktarı. Aynı kişilerin %10’unun aynı yıl içerisinde psikolojik sorunlar sebebiyle hastaneye başvuru yaptığı gözlemlenmiştir. Acil doktorları yaralı hastayı tedavi ederken, bir sorunun cevabını bilememektedir: Acaba kişide bu denli alkol kullanımı ne sıklıkta olmaktadır? Bu sorununun cevabını bilmek önemli; çünkü gündelik hayatında sosyal içici olarak alkol tükettiğini düşünen pek çok kişi aslında alkolizm ile burun buruna gelmiş olabilir.

Aşağıda 10 adet soru bulunmaktadır. Bu soruları cevaplayarak alkolizme ne kadar yaklaştığınızı öğrenmeniz mümkün. Soruları okuyun ve sizi ifade eden şıkları işaretleyin. Şıkların yanındaki puanları toplayarak toplam skorunuzu hesaplayabilirsiniz.

1-Ne sıklıkta alkol kullanıyorsunuz?

(0) Hiçbir zaman.

(1) Ayda bir veya daha az

(2) Ayda 2 veya 4 kez

(3) Haftada 2 veya 3 kez

(4) Haftada 4 veya daha fazla

2-Alkol aldığınız bir günde kaç bardak alkollü içki tüketirsiniz?

(0) 1 veya 2

(1) 3 veya 4

(2) 5 veya 6

(3) 7,8 veya 9

(4) 10 ve üzeri

3-Aynı gün içerisinde 6 veya daha fazla içki tükettiğiniz durumlar ne sıklıktadır?

(0) Hiçbir zaman

(1) Ayda bir kezden daha az

(2) Ayda bir kez

(3) Haftada bir kez

(4) Her gün veya neredeyse her gün

Not: 2. ve 3. sorularda toplam puanınız 0 ise, 9. ve 10. soruları atlayınız.

4-Bu yıl içerisinde kaç kez içmeye başladıktan sonra kendinizi durduramayacağınızı düşündünüz ve hatta durduramadınız?

(0) Hiçbir zaman

(1) Ayda bir kezden daha az

(2) Ayda 1 kez

(3) Haftada 1 kez

(4) Her gün veya neredeyse her gün

5-Bu yıl içerisinde kaç kez normalde yapabildiğiniz; ancak alkolün etkisinde olduğunuz için yapamadığınız bir durumla karşılaştınız?

(0) Hiçbir zaman

(1) Ayda bir kezden daha az

(2) Ayda 1 kez

(3) Haftada 1 kez

(4) Her gün veya neredeyse her gün

6-Bu yıl içerisinde kaç kez sabah uyandıktan sonra kendinize gelebilmek için bir içkiye ihtiyacınız olduğunu düşündünüz?

(0) Hiçbir zaman

(1) Ayda bir kezden daha az

(2) Ayda 1 kez

(3) Haftada 1 kez

(4) Her gün veya neredeyse her gün

7-Bu yıl içerisinde kaç kez çok içtikten sonra ciddi bir pişmanlık hissettiniz?

(0) Hiçbir zaman

(1) Ayda bir kezden daha az

(2) Ayda 1 kez

(3) Haftada 1 kez

(4) Her gün veya neredeyse her gün

8-Bu yıl içerisinde kaç kez aşırı alkol alımı sebebiyle bir önceki gece ne olduğunu hatırlamakta güçlük çektiniz?

(0) Hiçbir zaman

(1) Ayda bir kezden daha az

(2) Ayda 1 kez

(3) Haftada 1 kez

(4) Her gün veya neredeyse her gün

9-Bugüne dek alkol alımınızın sonucu olarak kendinize veya bir başkasına zarar verdiniz mi?

(0) Hayır

(2) Evet, ama bu olay olalı 1 yıldan fazla oldu.

(4) Evet, son bir yıl içerisinde oldu.

10-Aile üyelerinizden birisi, bir arkadaşınız veya bir sağlık çalışanı alkol tüketiminizden ötürü endişelendiğini dile getirdi mi?

(0) Hayır

(1) Evet, ama bu olalı 1 yıldan fazla oldu.

(2) Evet, son bir yıl içerisinde oldu.

PUANLARINIZ NE ANLAMA GELİYOR?

• 8 puan ve üzeri alkol tüketiminizin zarar verici boyutta olmaya başladığını gösteriyor.

• 8-15 puan arası orta seviyede alkol sorunu olduğuna işaret.

• 16-19 puan arası yüksek seviyede alkol sorunu olduğuna işaret.

• 20 ve üzeri puan alan kişilerialkol bağımlısı olabilir. Bu kişilerin alkol bağımlılığı konusunda bir uzmanla en kısa zamanda görüşmesi tavsiye edilir.

Unutmayalım ki, değişim her zaman mümkündür. Yardım almak, hayatları değiştirebilir.

Yazar: Uzman Klinik Psikolog İpek Gökozan, Madalyon Psikiyatri Merkezi

www.ipekgokozan.com

twitter: @ipekgokozan