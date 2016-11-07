Çocukken yıldız olmak,evet mi hayır mı?

- Ekranlarda, gazete ve dergilerde olmak bebek ve çocuk ruh sağlığını nasıl etkiliyor?

Günümüzde doğumdan itibaren bebekleri artık ekranlarda, gazetelerde, reklamlarda, sosyal medyada görmek mümkün. Anne ve babalar çoğu kez ya tanıdıkları vasıtasıyla bebeğinin veya çocuğunun bir reklam yüzü olmasını kabul ediyorlar ya da çocuklarını bir ajansa kendileri kaydettiriyorlar. Dizi, film, reklam camiasına atılan çocuklar küçük yaşlarından itibaren herkes tarafından tanınan ve sevilen bir karakter olabiliyor. Bu durum iki farklı yönde çocukları etkileyebilir: Eğer çocuk kendisine gösterilen aşırı ilgi ile baş edemez, anne ve babası tarafından doğru yönlendirilemez ise kendini yaşıtlarına göre üstün nitelikli görmeye başlayabilir, akranlarının olduğu sosyal ortamlarda mutsuz olabilir ve çocuğun narsisimi tehlikeli bir biçimde beslenebilir. Ancak eğer anne ve baba çocuğuna “Sen diğerlerinden farklısın” mesajını vermeden, çocuğun bu dışarıdan gelen ilgi ile doğru baş edebilmesini sağlarsa; çocuğun ruh sağlığı olumsuz etkilenmeden yaşıtlarından farksız bir biçimde hayatına devam etmeyi başarabilir.

-Ajansa kaydolma yaşı var mı? Bebeklikten itibaren bu işlere başlamanın zararı var mı?

Ajanslara kaydolmanın belirli bir yaşı yok. Ancak burada önemli olan çocuğun gelişimsel ihtiyaçlarının sekteye uğramaması. Örneğin 6 aylık bir bebek reklam çekimlerinde yer alıyorsa, sıkça verilen molalar, annesinin daima yanında olması, uyku ve beslenme saatlerine özen gösterilmesi gibi detaylar çok önemli. 6 yaşındaki bir çocuk eğer bir dizide rol alıyorsa set arkasında oyun oynayabileceği, uyuyabileceği, ödev yapabileceği, hatta senaryodaki yaşına uygun olmayan içerikleri onun anlayabileceği bir şekilde ona açıklayan bir psikoloğun yer alması bence çok önemli. Bu şartlar sağlanırsa bebek veya çocuk için bir zarar durumu söz konusu olmaz. Son dönemlerde ajanslar ve yönetmenler set arkası gibi konularda çok hassas oluyorlar.

- Bebek ve çocuklarda bu anlamda negatif etki altında kalanlarla karşılaşmışlığınız var mı?

Bu çok sık karşılaştığımız bir durum değil. Ancak dizilerde oynayan çocuk oyuncuların setleri derslerini engellemesin diye genelde hafta sonu olduğu için bu çocuklar sosyal faaliyetlerden ve hafta sonu aktivitelerinden uzak kalabiliyor. Hal böyle olunca arkadaşlarına eşlik edemiyor ve çocuk mutsuz olabiliyor.

- Aileler ve ajans tarafından neler yapılmalı, ne gibi önlemler alınmalı bebek ve çocuk ruh sağlığını korumak için?

Burada en önemlisi bebeğin ve çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimine ayak uyduracak şartların hazırlanması. Reklam veya dizi çekimlerinde yer alan çocuk kolayca yorulabilir, acıkabilir, canı sıkılabilir, utanabilir, ebeveynlerini yanında isteyebilir… Ajansların ve ailelerin bunları göz önünde bulundurması çocuğun ruh sağlığının korunması açısından çok önemli. Aileler ise çocuklarını bu işler için zorlamamalı. Eğer çocuk sizinle iletişime geçecek yaşa geldiyse mutlaka onun fikri alınmalı ve istemiyorsa asla zorlanmamalı. Bazı aileler çocuklarının sosyal veya performans kaygılarının olduğu gerçeğini görmeyerek zorla kamera önüne koymaya çalışıyorlar. Bu durum çocukta kaygıların ve mutsuzluğun artmasına neden oluyor. Hem çocuk, hem de aile ajansa yazılmayı ve kamera önünde olmayı istiyor ve çocuğun sosyal/okul/aile hayatı olumsuz etkilenmiyorsa bu işin yapılmasında bir sakınca yoktur.

Yazar: Uzman Klinik Psikolog İpek Gökozan, Madalyon Psikiyatri Merkezi

www.ipekgokozan.com

instagram: @psikologipekgokozan