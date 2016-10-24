Çocuklar ve Tablet Kullanımı

Anne ve babaların en merak ettiği konuların başında çocukların tablet kullanımı geliyor. Tableti tamamen yasaklamalı mıyız? Günde kaç dakika izin vermeliyiz? Hangi oyunlara izin vermeliyiz? Bütün bu soruların yanıtlarını kısa kısa notlarla derledim. Aşağıda aklınıza takılan sorunların yanıtlarını bulmanız mümkün:

-Yaklaşık 30-32 aya kadar tablet kullanımından mümkünse tamamen sakınmak gerekiyor. Bebeğin beyin gelişiminin en hızlı olduğu yaş aralıklarında ekrana çok fazla maruz kalan çocuklarda sosyal ve nörolojik gelişim alanlarında sıkıntılar görülebiliyor.

- ilkokula kadar tablet kullanımı sınırlı olmalı. Özellikle tatillerde ve hafta sonlarında çocukların uzun saatleri bulan tablet kullanımları olabiliyor. Bu durum sakıncalı, çünkü tabletteki oyunlar ve video içerikleri çok renkli ve beyni muazzam derecede uyarıyorlar. Bu renkli ve devamlı değişen görüntülere alışan çocuk, okula başlayınca ‘’sıkıcı’’ sınıf ortamında bunalmaya başlıyor, çünkü dersler tabletteki oyunlar kadar renkli değil. Klinik olarak dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı konamayan çocuklarda bile kolay sıkılma ve odaklanamama sorunları yukarıda bahsettiğim nedenden ötürü görülebiliyor.

- Tableti tamamen yasaklamak, ortadan kaldırmak bir çözüm değil. Yasaklanan her şey daha cazip hale gelir. Tableti ortadan kaldırılan ama anne-baba işe gittiğinde veya içeride işleriyle uğraşırken gizlice oyun oynayan pek çok çocuk tanıyorum. Önemli olan çocuğa tablet oynaması için sınır koymaktır. Örneğin 8 yaşındaki bir çocuğa günde 20-30 dakikayı aşmayacak şekilde tablet izni verilebilir.

- Oyun ve video içeriklerine dikkat etmek çok önemli. Şiddet, kan, ölüm, cinsellik içeren oyun ve videolardan çocukları uzak tutmak çok kritik. Çocuk eğer yaşının gelişimine uygun olmayan bir içerikle karşılaşırsa travmatik bir etki ortaya çıkabiliyor. Bundan kasıt şu; öğrenilen her yeni bilgi beyinde çekmecelere yerleşir. Örneğin hayatında hiç süs köpeği görmeyen bir çocuk bu cins bir köpekle karşılaşırsa onu beynindeki ‘’köpek’’ klasörüne yerleştirir ve o bilgiyi öğrenmiş olur. Ancak 7 yaşındaki bir çocuğun cinselliğe dair klasörü henüz gelişmediği için, internette pornografik bir görüntüyle karşılaştığında o bilgi beyinde hiçbir yere yerleşemez ve bilgi dönüp dolanmaya başlar. Bu da çocukta ardı arkası kesilmeyen sorulara, uygunsuz davranışlara veya yeniden o resimleri görmeye dair şiddetli bir meraka vesile olur ki; bilgi doğru klasöre yerleşebilsin. Bu tip durumlarda mutlaka bir uzmandan destek alınmalıdır.

- Eğitici oyunlar adı altında sunulan tablet oyunlarının da gerçekten eğitici olup olmadığı henüz kanıtlanabilmiş değil.

Yazar: Uzman Klinik Psikolog İpek Gökozan, Madalyon Psikiyatri Merkezi

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