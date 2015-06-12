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HaberlerUzman Klinik Psikolog Ipek Gökozan Çocuklarda Vurma Davranışını Nasıl Engelleriz?
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11.06.2015
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Çocuklarda Vurma Davranışını Nasıl Engelleriz?

Uzman Klinik Psikolog Ipek Gökozan
Uzman Klinik Psikolog Ipek Gökozan
ipek.gokozan@gmail.com

Soru: 4.5 yaşındaki oğlum son zamanlarda çok saldırgan olmaya başladı. Kreşteki arkadaşlarına vuruyor, onları tekmeliyor, bizi de tırmalıyor. Bu davranışlarının önünde geçebilmek için ne yapabiliriz?

Çözüm önerisi: Çocukların birçoğu büyürken saldırgan davranışlarının arttığı bir dönemden geçebilirler. İki ila beş yaş arasındaki çocukların vurma, tekmeleme gibi davranışlar sergilemesi bulundukları yaş döneminin basit bir refleksidir; ancak ebeveyn müdahalesi gereklidir. Çok sakin çocuklarda bile bu dönemde saldırgan davranışlar gözlenebilir. Bu süreçte önemli olan çocuklara güdülerini kontrol edebilmeyi öğretmektir.

Çocuğunuz bir başkasına vuruyorsa bu davranışını hemen durdurun. Onu elinden tutarak yanınıza çekin ve biraz sakinleşmesini bekleyin.

Ne olup bittiğini anlamaya çalışın ve sakin olmaya gayret edin. Kimi zaman kızgın çıkışların aksine susmak olayı daha kolay çözebilir.

Yere eğilin ve çocuğunuzun göz hizasına gelin. Gözlerine direkt olarak bakın ve yalın bir cümleyle yaptığının yanlış olduğunu söyleyin.

Çocuğunuzun saldırgan davranışına vesile olan olayı anladığınızı ama bu tepkisinin yanlış olduğunu anlatın. Örneğin; “Ahmet, Yiğit oyuncağını kırdığın için üzgün ve kızgın olduğunu anlıyorum; ama tekme ve yumruk atmak yasaktır!” gibi net bir cümle yeterli olacaktır.

Ne kadar az konuşursanız, çocuğunuz o kadar kolay sakinleşir ve sizinle işbirliği yapar. “Vurmak kötü bir seçimdi. Bu konuyu seninle daha sonra konuşalım” gibi yalın bir cümle kurabilirsiniz.

“Neyin var senin? Niçin bu kadar sinirlisin?” gibi sorulardan kaçının. Bu sorular çocuğunuzu yalnızca öfkelendirecektir. Bunun yerine onun duygularınızı anladığınızı belirten cümleler kurun. Örneğin; “Ahmet dışarıda oyun oynamak istediğini biliyorum, tatil gününde yağmur yağması ne büyük talihsizlik” gibi onun düşüncelerine ayna tutun.

Çocuğunuza duygularını kelimelerle ifade etmesine yardımcı olun. Çocuklar çoğu zaman mutsuzluk ve öfke duygularını birbirine karıştırırlar. Üzerinde yüz ifadeleri olan basit resimlerle duygu isimlendirme çalışması yapabilirsiniz.

Düzenlediğiniz aile toplantılarında ve çocuğunuzla yaptığınız birebir konuşmalarda saldırgan davranışlarının yanlış olduğunu ona anlatın ve öfkelendiği zaman şiddet kullanmak yerine başka neler yapabileceği konusunda alternatif fikirler üretin. Örneğin; “Ahmet seninle vurmak veya tekmelemenin olayları düzeltmeye yardımcı olmadığını konuşmuştuk. Acaba Superman kötü adama hiç vurmadan onu nasıl durdurabilirdi? Hangi sözcükleri kullanırdı sence?” gibi bir konuşma uygun olabilir.

Özetle; çocukların öfkelenmesini engelleyemeyiz. Ancak onlara duygularını kimseyi incitmeden ifade etmesini öğretebiliriz.

Yazar: Uzman Klinik Psikolog İpek Gökozan, Madalyon Psikiyatri Merkezi

Kaynak:Reichlin,G., Winkler, C., Sorumluluk Sahibi ve Saygılı Çocuklar Yetiştirmek, 2013, Yakamoz Yayınları.

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Uzman Klinik Psikolog Ipek Gökozan
Uzman Klinik Psikolog Ipek Gökozan
ipek.gokozan@gmail.com
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