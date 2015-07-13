ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNDE MÜZİK VE DRAMANIN FAYDALARI

Günümüzde herkesin, özellikle de annelerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi bebeklere anne karnından itibaren müzik dinletmenin zekâyı geliştirip geliştirmediğidir. Yapılan araştırmalar yalnızca müzik dinletmenin zekânın gelişiminde doğrudan bir etkisi olmadığını gösterir. Ancak bebeklere ve çocuklara klasik müzik dinletmek kuşkusuz ki rahatlamalarına yardımcı olur ve stresin az olması bilişsel gelişimi destekleyen unsurlardan birisidir. (1)

Peki ya müziği çocuklar yaparsa zekâ gelişimine bir katkısı olur mu dersiniz? Bu durumu anlamak için Psikolog E. Glenn Schellenberg bir araştırma yapmıştır. 6 yaşındaki çocuklara ücretsiz sanat dersi vereceğini duyurarak 4 farklı grup oluşturmuştur. Çocukların bir kısmına müzik aleti çalmayı öğretmiştir, bir kısmına şan dersi vermiştir, bir kısmına drama dersi vermiştir ve bir kısmını ise bekleme listesine almıştır. Dersler başlamadan önce ve 36 hafta sonra bütün gruplardaki çocuklara IQ testi yapılmıştır. Zekâ testi sonucunda görülmüştür ki, müzik aleti çalanlar ve şan dersi alanlar, bekleme listesindeki çocukların %62'sinden daha iyi puan almıştır. Drama dersi alan çocuklar ise IQ puanlarında beklenmedik kadar iyi bir gelişme göstermiştir, bekleme listesindeki çocukların %72'sinden daha iyi bir puan almıştır. (1)

Sonuç olarak, çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren müziğe, sanata, dramaya yönlendirmek zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimleri için çok önemlidir. Müzik yapmayı öğrenmenin ve dramanın farklı zihinsel becerileri geliştirme üzerinde ikincil dereceden faydaları da vardır. Örneğin müzik aleti çalmak beynin pek çok bölgesini harekete geçirdiği için dikkatin artmasına da yardımcı olur. Drama dersleri sosyal becerilerin gelişmesine katkıda bulunur.

Sanatı ve sanatçıyı seven çocuklar yetiştirmek, mutlu bir toplumun temellerinin atılması açısından çok önemlidir.

Yazar: Uzman Klinik Psikolog İpek Gökozan, Madalyon Psikiyatri Merkezi

www.ipekgokozan.com

https://www.facebook.com/klinikpsikologipekgokozan

Referans: Wang.,S. & Aamond.,S. 2012. Çocuğunuzun Beynine Hoşgeldiniz. NTV Yayınları.