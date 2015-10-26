Klinik Psikolog ve Pedagog Arasındaki Fark Nedir?

Günümüzde en sık doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi pedagog ve çocuk psikoloğunun halk arasında eş anlamlı olarak kullanılmasıdır. Çocuğunda psikolojik bir sıkıntı olduğunu hisseden veliler çocuklarını hemen iyi bir “pedagog”a götürmek için araştırmalara başlarlar. Araştırmalar yaptıkça da karşılarına çocuk psikologları ve pedagoglar çıkar ve kafalar bu noktada karışmaya başlar. Peki, çocuk psikoloğu ve pedagog arasındaki fark nedir?

Türk Dil Kurumu’na göre pedagogun kelime anlamı “eğitim bilimci”dir (1). Yani buradan da anlayabileceğimiz üzere pedagog unvanını almış kişiler çocuk eğitmenliği yapabilirler, ailelere çocuk eğitimi hakkında danışmanlık sunabilirler; ancak çocuklardaki psikolojik sıkıntıları tedavi edecek gerekli donanıma sahip değildirler.

Pedagog unvanını kimler alabilir?

Türkiye’de pedagoji bölümü 1982’de yürürlüğe giren 2547 sayılı kanun ile kapatıldı ve bu bölüm eğitim bilimleri fakültesine çevrildi (2). Yani, Türkiye’de 33 yıldır pedagog yetişmiyor. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunu öğrenciler, KPSS’ye girdiği takdirde devlet tarafından pedagog (çocuk eğitimcisi) olarak atanmaktadır. Ancak; pedagog unvanı alan bu kişilerin çocuk psikolojisi alanında çalışması için psikoloji alanında da eğitim almaları gerekmektedir. Çünkü psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü okuyup da pedagog unvanı alan bu kişiler eğitimleri boyunca genel psikoloji ve rehberlik alanından dersler alıp, yalnızca bir ya da iki tane çocuk psikolojisi dersi alıyorlar. Takdir edersiniz ki; birkaç adet çocuk psikolojisi dersi alarak çocuk psikolojisi uzmanı olmak ve çocuklardaki psikolojik problemlerin tedavisine dahil olmak pek doğru değildir.

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunu olup da “pedagog” unvanı alan kişiler çocuk psikolojisi alanında çalışmak istiyorlarsa psikoloji alanında yüksek lisans veya doktora yapmalı ve özel olarak bu alanda kendilerini geliştirmek için çocuk psikolojisi eğitimlerine gitmelidir.

Uzman psikolog unvanını kimler alabilir?

Uzman psikolog unvanı alabilmek için üniversitelerin 4 yıllık psikoloji bölümlerinden mezun olduktan sonra klinik psikoloji yüksek lisansı veya doktorası yapmak gerekmektedir. Bu kişiler çocuklarla mı yoksa yetişkinlerle mi çalışacaklarına yüksek lisans veya doktora programlarında seçtikleri dersler ve yaptıkları stajlar doğrultusunda karar verirler, çünkü ne yazık ki Türkiye’de sadece çocuk psikolojisi üzerinde uzmanlaşan bir lisans programı yoktur. Çocuklarla çalışmak isteyen bir uzman psikoloğun çocuk psikolojisi alanında eğitimler ve süpervizyonlar alarak kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir.

Psikoloğunuzu seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

Psikoloğunuzu seçerken 4 yıllık bir Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü lisans programından mezun olduktan sonra klinik psikoloji üzerine yüksek lisans veya doktora yapmış olmasına dikkat etmeniz tavsiye edilir. Ayrıca, çocuklarla çalışan bir uzman psikoloğa gitmeyi düşünüyorsanız çocuk psikolojisi alanında ekstra eğitimler almış olmasına dikkat edebilirsiniz.

Yazar: Uzman Klinik Psikolog İpek Gökozan, Madalyon Psikiyatri Merkezi

www.ipekgokozan.com

twitter: @ipekgokozan

Referanslar:

(1)- Erişim tarihi: 9.01.2015 http://www.tdk.gov.tr/

(2) Erişim tarihi: 9.01.2015 http://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi/2547-sayili-kanun