ÖFKE SİZİ KONTROL ALTINA ALMADAN SİZ ONU KONTROL EDİN

Öfke tamamen normal ve sağlıklı bir duygu çeşididir. Ancak öfke duygusu kontrolden çıkmaya başladığında; iş, okul, ilişkiler gibi alanlarda yıkıcı sonuçlara neden olabiliyor. Ani öfke patlamaları yaşayan kişilerin en sık kurduğu cümle “Öfkemi kontrol edemiyorum, sanki o anda ben ben olmaktan çıkıyorum”dur.

Öfkenizi kontrol altına almak için bazı ipuçları:

Rahatlama tekniklerini kullanmayı deneyin: Derin nefes alma ve rahatlatıcı bir olayı, yeri veya kişiyi gözümüzde canlandırma teknikleri öfkeyi dindirmek için kullanılan en basit ve işe yarayan tekniklerdendir. Nefes egzersizleriyle rahatlamak için şu basamakları takip edin:

- Burnunuzdan derin bir nefes alın, ağzınızdan nefesi tıpkı bir balon üfler gibi yavaşça verin. Nefes alış verişlerinizde göğsünüzü değil diyaframınızı kullanmaya çalışın. Nefes verirken karnınızın şiştiğini hissediyorsanız diyaframınızı doğru şekilde kullanıyorsunuz demektir.

- Derin nefes alışverişlerinizde içinizden kendinizi rahatlatacak cümleler kurun. “Sakin ol” , “Rahatla”, “Birazdan geçecek” gibi cümleler işe yarayabilir.

- Gözlerinizi kapatıp rahatlatıcı bir anınızı veya deniz, orman gibi sakin bir yeri gözünüzde canlandırabilirsiniz.

-Önemli olan yukarıda sayılanları her gün pratik etmeniz. Sadece öfkelendiğiniz anlarda bu teknikleri kullanmak ilk etapta işe yaramayabilir. Her gün yapacağınız tekrarlar sayesinde vücut otomatik olarak rahatlamaya koşullanacaktır ve öfke anında sakinleşmenize yardımcı olacaktır.

Düşünme biçiminizi değiştirin:

-Öfkeli olduğunuz anlarda düşünce içerikleriniz abartılı ve fazla dramatiktir. Bu abartılı düşüncelerinizin yerine daha “normal” olanlarını koymaya çalışın. “Kötü” ve “felaket” arasında ciddi bir fark vardır. Yaşanan olay yalnızca kötü iken, siz o olaya felaketmişçesine bakarsanız hissettiğiniz olumsuz duygunun yoğunluğu da o kadar artar. Örneğin; “Bu bir felaket, her şey berbat oldu, işler hiçbir zaman yoluna girmeyecek” demektense, “Bu yaşanan çok talihsiz bir olay ve ben de buna çok kızdım. Ancak dünyanın sonu değil ve çok sinirlenmek işleri yoluna koymayacak” şeklinde düşünmeyi deneyin.

-“Asla, hiçbir zaman, hep, hiç” gibi keskin ve yargılayıcı kelimeleri kelime haznenizden mümkünse çıkarın. Bu kelimeler siyah beyaz düşünmenin temelinde yatar. Düşünme biçiminiz ne kadar keskinse ve esneklikten uzaksa, o kadar kolay öfkelenirsiniz.

-“Olsun, canın sağ olsun” demeyi öğrenin. Herkes kusurludur ve hatalar ömür boyu devam eder. Ne siz, ne de bir başkası mükemmel olamaz. Karşınızdaki kişi sizin beklentilerinizin dışında davranıyorsa hatalarını kabul etmeye çalışın. Unutmayın, o anda vereceğiniz ani tepki sorunun çözülmesine değil, tam tersine daha da kötüleşmesine vesile olur.

Eğer öfkenizin hayat kalitenizi etkileyen önemli bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, işler daha da karışmadan bir uzmandan destek almanızı öneririm.

Yazar: Uzman Klinik Psikolog İpek Gökozan, Madalyon Psikiyatri Merkezi

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