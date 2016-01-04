ONAY BAĞIMLILIĞI

Çoğu kez birileri bizi onaylamazsa bunun bir felaket olduğunu düşünmekteyiz. Örneğin yeni bir kıyafet aldığımızda veya saç rengimizi değiştirdiğimizde her kişiden “Çok yakışmış” demelerini bekleriz. Birileri bizim yaptıklarımızı veya aldığımız kararları onaylamazsa bunun bizim için bir tehdit oluşturacağını düşünüyoruz. Bu satırlar size de tanıdık geliyorsa, sizde de onay bağımlılığı oluşmuş olabilir.

“Onay bağımlılığı” nedir?

“Kendimi iyi hissedebilmem için olumlu geri bildirim almalıyım” düşüncesi onay bağımlılığının temelinde yatmaktadır. Başkalarının düşüncelerine kendi fikirlerinden daha çok önem veren kişiler, kendilerini yüceltecek tek gücün kendi düşünceleri olduğunu gözden kaçırmaktadırlar. Onay bağımlılığı olan kişiler başkalarının düşüncelerine fazlasıyla duyarlıdır. Bireysel olarak karar almaktan kaçınırlar, attıkları her adımda huzursuz olurlar; çünkü akıllarında hep tek bir soru vardır: “Acaba diğer insanlar benim hakkımda şuan ne düşünüyorlar?”

Onay bağımlılığı olan kişileri, alkol bağımlısı gibi düşünebiliriz. Nasıl ki alkol bağımlısı olan bir kişi uzun bir süre alkol almadan duramıyorsa, onay bağımlılığı olan kişiler de diğer insanlardan onay almadığı zamanlarda huzursuzlanırlar ve sırf onay alabilmek adına fazlaca fedakâr veya yapmacık bir iyilik haliyle karşıdaki kişiye yaklaşırlar.

Onay bağımlılığı olan kişiler genelde değersiz olduklarını düşünebilirler. Kendilerini yalnızca takdir edildikleri durumlarda değerli görürler. Bu kişiler ne yazık ki kendi değerlerini kendileri değil de, bir başkalarının onların hakkında ne düşündükleri ile belirlerler. Bu sebeple de değerli olabilmek adına devamlı bir onay alma çabasına girerler.

Onay almak veya takdir edilmek hiç kuşkusuz kendimizi iyi hissettirir. Onay alamama veya beğenilmeme durumu da elbette hoş bir durum değildir. Ancak, bu durum felaket de değildir. “Yalnızca kötü” ve “felaket” arasında ciddi bir fark olduğunu unutmayalım.

Onay bağımlılığı olan kişilerde depresyon veya kaygı bozuklukları görülebilir. Siz de kendinizi onay almadan mutsuz ve değersiz hissediyorsanız, bir uzmandan destek almanızı tavsiye ederim.

Yazar: Uzman Klinik Psikolog İpek Gökozan, Madalyon Psikiyatri Merkezi

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