UYKUSUZLUK BİZLERE NELER YAPABİLİR?

Gece uzun saatler ders çalışan ve ofisteki işleri yetiştiremeyip evde geç saatlere kadar bilgisayar başında işleri halletmeye çalışanların düştüğü en büyük ikilem "Acaba çok geç olmadan yatıp sabah erkenden çalışmaya devam mı etsem, yoksa geç saatlere kadar oturup işlerimi bitirsem mi?" dir. Gelin bu sorunun cevabına uzmanlar ne diyor bir bakalım.

? Uykusuzluk bedeninize ve zihninize hiç umulmadık kadar kötü şeyler yapabiliyor. Bir yetişkinin bir gecede uyuması gereken ortalama uyku süresi 7-9 saattir. Bu sürenin altına düşüldüğü zaman, vücut bir alarm mekanizmasını devreye sokuyor ve bağışıklık sistemi iyi çalışmamaya başlıyor. Bu da demek oluyor ki, hastalıklara kapımızı açmış oluyoruz.

? Bir gecelik uykusuzluk dahi ertesi sabah güne başlarken kan basıncınızın her zamankinden çok daha yüksek olmasına neden oluyor. Bu da, tıpkı bir yüksek tansiyon hastasının yaşadığı kan basıncı dengesizliğini yaşamamıza olanak tanıyor.

? Uyku esnasında beyin bizleri ertesine güne hazırlamak için pek çok hormon salgılar. Çocuklarda ve gençlerde boy uzaması ve kilo artışına yardımcı olan büyüme hormonu, yetişkinlerde iştah merkezini kontrol eden leptin ve grelin hormonları bunlardan yalnızca bir kaçıdır. Şayet yeterince uyku uyumayan kişilerde büyümenin durması ve iştah artışı/kilo alımı ve metabolizmada yavaşlama görülebilir.

? Her gece düzenli uyku rutininizden 2 saat kesmek, örneğin 8 saat yerine 6 saat uyumak, beyin fonksiyonlarınızın yavaşlamasına neden oluyor. Böylelikle, ertesi gün konsantre olmak ve derslerde/işte verimli olmak haliyle zorlaşıyor. Öğrenme süremiz uzuyor, kısa zamanda bitirebileceğimiz bir işi bitirmek çok daha uzun zaman alıyor.

? Beyin, uykusuzluğun hesabını tutuyor. Evet yanlış okumadınız, beynimiz uykusuz kalınan her saatin hesabını tutup bir uyku borcu listesi oluşturuyor. Uyku borcu arttıkça, beynin vücuda verdiği olumsuz sinyaller de artıyor. Bu nedenle hafta içi uykusuz kalındığında hafta sonu uyku borcunu ödemek şart oluyor.

? Son olarak, yaşlara göre ortalama uyku süreleri şu şekilde olmalıdır:

? Yeni doğan bebekler: 16-18 saat

? 3-11 ay arası: 14-15 saat

? 1-3 yaş : 12-14 saat

? 3-5 yaş : 11-13 saat

? 5-10 yaş: 10-11 saat

? 10-17 yaş: 8.5-9 saat

? Yetişkinler: 7-9 saat

Kaynak: psychology today, Should't you just go to bed already?

Yazar: Uzman Klinik Psikolog İpek Gökozan, Madalyon Psikiyatri Merkezi

www.ipekgokozan.com

twitter: @ipekgokozan