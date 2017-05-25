Yaz taili için ailelere öneriler

Okulların kapanmasına sayılı günler kala ebeveynler şimdiden yazı nasıl değerlendireceklerini düşünmeye başladılar. Kimi anne-babalar yaz tatilinde çocuğunun tıpkı okul varmış gibi her gün ödev yapmasını ve bazı sorumlulukları yerine getirmesini beklerken, kimileri de çocuğunu çok rahat bırakıp ona hiç karışmamayı tercih ederler. Peki, çocuklar için yazı hem tatil yaparak hem de sorumluluklarını unutmayarak geçirmenin bir yolu yok mudur? Aşağıda yaz tatilini çocuklarla verimli geçirmek için 5 öneri bulabilirsiniz:

1-Çocuğunuza vakit ayırın: Çalışan ebeveynlerseniz, çocuğunuz okula gitmeyeceği ve gününün büyük kısmını evde geçireceği için ona mutlaka vakit ayırın. Yaz tatili çocuklar için anne-babaları ile geçireceği daha fazla vakit anlamına gelir. Akşam siz işten geldikten sonra çocuğunuzun ödev yapma gibi bir zorunluluğu olmadığından, mutlaka onunla zaman geçirin. Beraber yürüyüşe çıkmak, akşam yemeğini hazırlamak, evde kutu oyunları oynamak, onunla resim yapmak gibi aktiviteler hem size hem de çocuğunuza iyi gelir.

2-Çocuğunuzun gününü planlayın: Araştırmalar, çocukların hayatındaki en büyük stres faktörlerinden bir tanesinin dersler ve akademik sorumluluklar olduğunu gösteriyor. Kuşkusuz, çocuklar yazın çok daha rahat ve kaygısız oluyorlar. Ancak, yazın çocukları tamamen programsız bir şekilde kendi hallerine bırakmanın da onlara çok iyi gelmediği araştırmalarda gösteriliyor. Özellikle 3 aylık uzun bir tatilin ardından okula adaptasyon sorunu yaşayabiliyorlar. Ufak planlamalar, çocuğun gün içerisinde ne yapacağını bilerek hareket etmesine yardımcı olur ve bir programa uyma alışkanlıklarını kaybetmemelerine yardımcı olur. Örneğin, her sabah kahvaltıdan sonra bahçeyi sulamasını beklediğinizi, öğle yemeğinden sonra okuma saati yapacağınızı ve akşamüzeri yüzmeye gidebileceğinizi ona söyleyin.

3-Bu yaz yeni bir şeyler denemesini destekleyin: Çocuklar okula giderken ne yazık ki kendilerine ayıracakları çok zamanları kalmıyor. Yaz tatili, çocukların yeni aktivitelerde bulunmaları ve sosyal ilişkileri geliştirebilmeleri için harika bir fırsattır. Örneğin, çocuğunuzu yüzme, tenis, basketbol, bale, keman, piyano gibi bir kursa yazdırabilir ve onu bu konuda destekleyebilirsiniz. Akademik sorumlulukların en aza indiği yaz tatilinde çocuklar daha az stresli oldukları için bu tür faaliyetlerden daha çok keyif alırlar ve yeni arkadaşlar edinirler. Böylelikle, özgüvenlerinin gelişmesi için de onları desteklemiş oluruz.

4-Teknolojiye erişimlerini sınırlayın: Bütün gün evde oturan çocuklar bir süre sonra sıkılmaya başlarlar. Hele ki dışarısı da sıcaksa ve evde de yapılacak bir şey yoksa hemen televizyona ve bilgisayara sarılırlar. Çocukların tüm gün teknolojik aletlerle haşır neşir olması bütün yaratıcılıklarını öldürür ve daha küçük çocukların dil gelişimlerini olumsuz etkiler. Bu nedenle, televizyon izleme veya bilgisayar oynama saatlerini belirlemek ve bu saatlerin dışında onunla beraber başka bir aktivite yapmak daha faydalıdır. Ancak unutmamalıyız ki, çocuğa televizyon izlemesini ve bilgisayarla oynamasına izin vermediğiniz saatlerde sizlerin de bunların başına oturmamanız gerekir. Yoksa çocuk haklı olarak kendisine sınırlanan bir şeyi niçin anne-babasının yaptığını sorgular ve kurallara karşı gelmeye başlar.

5-Ergenler aile tatilinden hoşlanmayabilir: Ergen bir kızınız/oğlunuz varsa, aile ile çıkılacak olan tatilden hoşlanmayabilir, hatta evde kalmak isteyebilirler. Bu durumda çocuğunuzu yaz kampı, dil okulu gibi kendi yaşıtlarıyla vakit geçirebileceği ama biryandan da güvenilir bir yere göndermek mantıklı olabilir.

Yazar: Uzman Klinik Psikolog İpek Gökozan, Madalyon Psikiyatri Merkezi

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