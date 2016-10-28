Narsisistik bireyler yetiştirmemek için çocuğunuza nasıl davranmalısınız?

Narsisizm hakkında hepimizin genel de olsa bir bilgisi vardır. Çevremizdeki narsisistik bireylerin bizleri nasıl etkilediğini gözlemleme şansımız olmuştur – birebir deneyimleyerek veya bu bireylerle yaşanan öyküleri dinleyerek. Hepsinin ortak özelliği ise pek hoşa giden deneyimler olmamalarıdır.
Peki nedir bu narsisizm?
Erişkinlikte başlayan, hayatın çeşitli alanlarında ortaya çıkan, kişilerarası ilişkileri yoğunlukla etkileyen kendi değerini çok önemseme, hayranlığa karşı duyulan derin ihtiyaç ve empati yapabilme eksikliği olarak tanımlanan bir kişilik bozukluğudur. Bu kendine olan aşırı özgüven sizi yanıltmasın, bu maskenin altında kırılgan, eleştiriye aşırı duyarlı, öfke duygusu ile yoğrulmuş bir benlik değeri yatmaktadır.
Tüm psikiyatrik rahatsızlıkların olduğu gibi narsisizmin de genetik yatkınlığı bulunmaktadır fakat daha sıklıkla ebeveylerin çocuğa davranış biçimi ile zaman içinde gelişen bir kişilik özelliğidir.
Hangi ebeveynlik biçiminin narsisistik özellikler geliştirdiğini ölçen bir araştırma, çocuklarını haddinden fazla öven, diğerlerinden daha üstün olduğunu ve özel muamele hakettiğini söyleyen ebeveynlerin çocuklarının narsisistik bir yetişkin olmasının daha olası olduğunu bulmuştur.
Peki bu çocuklarımıza duygularımızı göstermeyeceğimiz anlamına mı geliyor? Elbette hayır! Tam tersi, çocuklarımıza onlara karşı beslediğimiz olumlu duyguları göstermemiz çok önemlidir. Paylaşımı yaparken, bu güzel ve olumlu duygulara başkalarından daha üstün oldukları için sahip olmadıklarının altını çizmekte fayda var.
Çocuklarımızı narsisizme yatkınlaştırmadan kendileri hakkında olumlu duygular ve düşünceler beslemelerini nasıl sağlarız?
*Kaynak: https://www.davidwolfe.com/1-parenting-trait-narcissistic-children/
Uzman Psikolog Özlem Ataoğlu
Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Öğretim Görevlisi
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