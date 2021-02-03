Uzun Süren Gırtlak Ağrısı Neden Olur? Gırtlak Ağrısının Tedavisi Nasıl Yapılır?

Havaların soğuması ile birlikte enfeksiyona bağlı olarak ortaya çıkan gırtlak ağrısı, sık karşılaşılan belirtiler arasında yer alır. Ama bu şikayet uzun süre devam ettiği taktirde ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Bu ciddi hastalıklardan en önemlisi ise, gırtlak kanseridir.

Gırtlak Ağrısının Neden Olur?

Gırtlak ağrısının tedavisi, bu şikayetin neden kaynaklandığının tespit edilmesi ile yapılır. Gırtlak ağrısı, kendini kuruluk, boğazda yanma ve ağrı olarak gösterir. Boğazda oluşan ağrı, en yaygın görülen semptomlar arasında yer alır. Yapılan araştırmalar sonucunda her sene yaklaşık 13 milyon kişinin boğaz ağrısı şikayeti ile sağlık kuruluşlarına başvurduğu tespit edilmiştir. Çoğu gırtlak ağrısı, boğaz ağrısı kuru hava ve enfeksiyon gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkıyor. Boğaz ağrısı insanların yaşam standardını önemli ölçüde düşürüyor.

Gırtlak Ağrısının Tedavisi Nasıl Yapılır?

Viral enfeksiyonlardan kaynaklanan boğaz ağrısı, yaklaşık bir hafta içinde kendiliğinden geçer. Daha uzun süren gırtlak ağrıları ise, ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Gırtlak ağrısı nedeni ile ortaya çıkan ağrı ve ateşi önlemek için ağrı kesici ve ateş düşürücü hap içmek gerekir. Gırtlak ağrısı için asprin kullanılması önerilmez.

Gırtlak ağrısının tedavi edilebilmesi için sebebinin doğru olarak tespit edilmesi gerekir. Gırtlak kanserinden şüphelenilen durumlarda kan testinin yanı sıra biyopsi, nazendoskopi, laringoskopi gibi farklı görüntüleme yöntemleri kullanılır. Gırtlak kanseri, kaçıncı evrede olduğuna göre cerrahi işlem ya da başka tedavi yöntemleri ile tedavi edilir.

Gırtlak Kanserinden Korunmak İçin Ne Yapılması Gerekir?

Gırtlak kanseri, acilen tedavi altına alınması gereken ölümcül bir hastalıktır. Bu hastaların yaşam süresi, tümörün büyüklüğüne, konumuna, yayılımına ve hastalığın yayılım durumuna göre farklılık gösterir. Hastaların tedaviden sonra ilk iki yıl boyunca üç ya da 6 ayda bir doktoruna kontrol olması gerekir. Kanserli hücreler, bulunduğu yerden diğer bölgelere rahatlıkla yayılabilir. Gırtlak kanseri komşu dokulara metastaz yapar. Gırtlak kanserinden korunmak için dikkat edilmesi gerekenler: