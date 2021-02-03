Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri Uzun Süren Gırtlak Ağrısı Neden Olur? Gırtlak Ağrısının Tedavisi Nasıl Yapılır?
03.02.2021 - 12:40 |

Uzun Süren Gırtlak Ağrısı Neden Olur? Gırtlak Ağrısının Tedavisi Nasıl Yapılır?

Uzun süre devam eden gırtlak ağrısı, pek çok hastalığın belirtisi olarak görülür ve dikkatli olmak gerekir. Uzun süre gırtlak ağrısına eşlik eden yutma güçlüğü, nefes darlığı, kulak ağrısı gibi belirtilerin olması gırtlak kanseri belirtileri arasında yer alıyor. Uzun süren gırtlak ağrısı neden olur? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Uzun Süren Gırtlak Ağrısı Neden Olur? Gırtlak Ağrısının Tedavisi Nasıl Yapılır?
ABONE OL

 Havaların soğuması ile birlikte enfeksiyona bağlı olarak ortaya çıkan gırtlak ağrısı, sık karşılaşılan belirtiler arasında yer alır. Ama bu şikayet uzun süre devam ettiği taktirde ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Bu ciddi hastalıklardan en önemlisi ise, gırtlak kanseridir.

 Gırtlak Ağrısının Neden Olur?

 Gırtlak ağrısının tedavisi, bu şikayetin neden kaynaklandığının tespit edilmesi ile yapılır. Gırtlak ağrısı, kendini kuruluk, boğazda yanma ve ağrı olarak gösterir. Boğazda oluşan ağrı, en yaygın görülen semptomlar arasında yer alır. Yapılan araştırmalar sonucunda her sene yaklaşık 13 milyon kişinin boğaz ağrısı şikayeti ile sağlık kuruluşlarına başvurduğu tespit edilmiştir. Çoğu gırtlak ağrısı, boğaz ağrısı kuru hava ve enfeksiyon gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkıyor. Boğaz ağrısı insanların yaşam standardını önemli ölçüde düşürüyor. 

 Gırtlak Ağrısının Tedavisi Nasıl Yapılır?

 Viral enfeksiyonlardan kaynaklanan boğaz ağrısı, yaklaşık bir hafta içinde kendiliğinden geçer. Daha uzun süren gırtlak ağrıları ise, ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Gırtlak ağrısı nedeni ile ortaya çıkan ağrı ve ateşi önlemek için ağrı kesici ve ateş düşürücü hap içmek gerekir. Gırtlak ağrısı için asprin kullanılması önerilmez.

 Gırtlak ağrısının tedavi edilebilmesi için sebebinin doğru olarak tespit edilmesi gerekir. Gırtlak kanserinden şüphelenilen durumlarda kan testinin yanı sıra biyopsi, nazendoskopi, laringoskopi gibi farklı görüntüleme yöntemleri kullanılır. Gırtlak kanseri, kaçıncı evrede olduğuna göre cerrahi işlem ya da başka tedavi yöntemleri ile tedavi edilir.

 Gırtlak Kanserinden Korunmak İçin Ne Yapılması Gerekir?

 Gırtlak kanseri, acilen tedavi altına alınması gereken ölümcül bir hastalıktır. Bu hastaların yaşam süresi, tümörün büyüklüğüne, konumuna, yayılımına ve hastalığın yayılım durumuna göre farklılık gösterir. Hastaların tedaviden sonra ilk iki yıl boyunca üç ya da 6 ayda bir doktoruna kontrol olması gerekir. Kanserli hücreler, bulunduğu yerden diğer bölgelere rahatlıkla yayılabilir. Gırtlak kanseri komşu dokulara metastaz yapar. Gırtlak kanserinden korunmak için dikkat edilmesi gerekenler:

  • Gırtlak kanserinden korunmak için kesin bir yol tespit edilememiştir. Ama risk faktörlerinden uzak durmak önemlidir.
  • Sigara ve alkolden uzak durmak gırtlak kanseri riskini azaltır.
  • HPV gırtlak kanserine neden olduğu için gereken durumlarda HPV aşısı olunması gerekir.
Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İlişkilerde güven ve denge ihtiyacı oluşabilir. Tamamlanma ve olgunlaşma yaşayabilirsiniz. Çatışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Daha toleranslı olmanız gereken zamanlar olabilir. Otorite figürlerine karşı olumlu gelişmeler yaşanabilir. Abartılı davranışlar sergileyebilirsiniz. Harcamalarınıza özen göstermenizde fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgili başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Sizi yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. İşlerinizle ilgili yaptığınız programlarda iyimser bir beklenti içinde olabilirsiniz. Hizmet aldığınız kişilerle ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. İlişkilerinizden beklentileriniz artabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi rahatça ifade edeceğiniz uğraşlara yönelebilirsiniz. İkili ilişkileriniz gündeminizi oluşturacak. Spekülatif konulara karşı dikkatli olmalısınız. Gün boyu kendinizi iyimser hissedebilirsiniz. İlişkilerinize yükleyeceğiniz beklentiler, gerginliğe yol açabilir. İsrafa kaçabilirsiniz. Abartılı şeylerden uzak durmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eviniz için yapacağınız harcamalar hakkında düşünebilirsiniz. Babanızla ilgili konularda olumlu gelişmeler olabilir. Geçmişe ait ailevi konular gündeme gelebilir. Kendi iç sesinize güvenerek üstesinden geleceğiniz zamanlar var. Güven aradığınız konulara çekilebilirsiniz. Gün içinde yüksek ve iyimser beklentiler içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizdekilerle ilişkilerinizde beklentileriniz artabilir. Güven ve istikrar arayışı içinde olabilirsiniz. Maddi konularınız üzerinde düşüneceğiniz zamanlar var. Yazışma ve konuşmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. Kardeşlerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Alacağınız yeni haberler gününüzü etkileyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili dalgalanma yaşayabilirsiniz. Bu konu hakkında düşünüp yeni fikirler ortaya koyabilirsiniz. İlişkinizle ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Bugün iyimser beklentiler içinde olabilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle daha kolay ilerleyebilirsiniz. Alım satım konuları gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için kendinizi cesaretli hissedebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara karşı daha fazla beklenti içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde güven ve istikrar arayışına girebilirsiniz. Harcamalarınızda abartıya kaçmamaya özen gösterin. Başarılı girişimlerde bulunacağınız zamanlar içindesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. İlişkilerinizde güven arayışı içinde olabilirsiniz. Beklentilerinizin karşılanmadığını düşüneceğiniz zamanlar var. Gün içinde içsel süreçler yaşayabilirsiniz. Abartılı davranışlardan kaçınmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentileriniz gündeme gelebilir.  Maddi konularınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Otorite figürleriyle ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda istediğiniz desteği alacağınız bir gündesiniz. İlişkilerinizle ilgili fazla beklentiye girmemeye çalışın. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Üstelerinizle ilgili konularda olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için atacağınız adımlarda başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışmalısınız. İlişkilerinizde güven ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Fazla beklentiye girmemeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak için hevesli olduğunuz bir gündesiniz. İnandığınız konular hakkında daha fazla paylaşım içinde olabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeme gelebilir. İkili ilişkilerinizde uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Beklentileriniz fazla iyimser olabilir. Babanızla ilgili konularda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Korku ve endişe duyduğunuz olaylarla ilgili istismar edildiğinizi düşünebilirsiniz. Parasal konularınızın üzerinde düşünüp yeni arayışlara girebilirsiniz. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Duygusal yönden bağlayıcı durumlar oluşabilir. Yenilenme içine girebilirsiniz. İlişkilerinizde beklentileriniz yüksek olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşÇıtır katlar leziz tatlar
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaSabah insanı mısın, akşam insanı mı?
Tuğçe Dural
Tuğçe DuralAktif giyimin yükselişi: Kovid-19 salgını modaya nasıl yansıdı?
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluHayatınızdaki blokajları çözün
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca2021'in en sert dönemleri! Burcunuz nasıl etkiler alacak?
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof.Dr. Nurzat Elmalı
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof.Dr. Nurzat ElmalıDiz ağrısı için PRP veya kök hücre tedavisi mucize mi?
Uzman Diyetisyen Esra Işıkdemir
Uzman Diyetisyen Esra IşıkdemirAç kalarak zayıflamak mümkün mü?
Dr. Rengin Türkgüler
Dr. Rengin Türkgüler Evden çıkmadan ultrason hizmeti alabilirsiniz!
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkErkek estetikleri
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanDuygu ve düşünce kontrolü
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aşklar sınavdan geçiyor! İşte pandemide aşkı korumanın 9 yolu

Aşklar sınavdan geçiyor! İşte pandemide aşkı korumanın 9 yolu

Göğüs Kafesi Nerede Bulunur? Göğüs Kafesi İçinde Hangi Organlar Vardır?

Göğüs Kafesi Nerede Bulunur? Göğüs Kafesi İçinde Hangi Organlar Vardır?

Gebelikte Çatı Muayenesi Nedir, Nasıl Yapılır? Hamilelikte Çatı Muayenesi Ne Zaman (Kaçıncı Hafta) Yapılır?

Gebelikte Çatı Muayenesi Nedir, Nasıl Yapılır? Hamilelikte Çatı Muayenesi Ne Zaman (Kaçıncı Hafta) Yapılır?

Kuru İğne Tedavisi (İms) Nedir? Kuru İğne Tedavisi Hangi Hastalıklara İyi Gelir, Ne Kadar Sürer?

Kuru İğne Tedavisi (İms) Nedir? Kuru İğne Tedavisi Hangi Hastalıklara İyi Gelir, Ne Kadar Sürer?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet