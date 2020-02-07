Vajina kaşıntısına ne iyi gelir? Vajinada kaşıntı ve yanma için ne yapılması gerekir?

Vajina kaşıntısı genellikle alerjik ve kimyasal maddeler kullanım sonucunda veya menapoz nedeniyle ortaya çıkabilen ağrılı semptomlardır. Vajina kaşıntısının bir çok nedeni bulunmaktadır. Bazı cilt hastalıkları veya cinsel yolla bulaşan hastalıkların bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir . Nadir durumlarda, stres veya vulva kanser nedeniyle vajinal kaşıntı gelişebilir. Vajina çoğu vajinal kaşıntı endişe kaynağı değildir. Bununla birlikte, kaşıntı şiddetli veya altta yatan bir durumunuz olduğundan şüpheleniyorsanız doktorunuza veya jinekoloğunuza başvurmalısınız. Doktorunuz muayene ve test yoluyla vajinal kaşınma nedeninizi belirleyebilir. Ayrıca bu rahatsızlık verici semptom için uygun tedavileri önerebileceklerdir.

Vajina kaşıntısı neden olur?

İşte vajina kaşıntısına neden olan etkenlerden bazıları…



Vajinanın tahriş edici kimyasallara maruz bırakılması vajinal kaşıntıya neden olabilir. Bu tahriş ediciler, vajinayı da içeren vücudun çeşitli yerlerinde kaşıntılı bir döküntü oluşturan bir alerjik reaksiyonu tetikleyebilir.

Genel olarak vajinada kaşıntıya neden olan kimyasallar şu şekildedir?

- Sabun

- Vajina spreyleri

- Kremler

- Merhemler

- Deterjanlar

- Kumaş yumuşatıcıları

- Kokulu tuvalet kâğıdı

- Diyabetiniz veya üreme yolları ile alakalı bir hastalığınız varsa idrarınız ayrıca vajinal tahriş ve kaşıntıya neden olabilir.

Cilt hastalıkları

Egzama ve sedef hastalığı gibi bazı deri hastalıkları, genital bölgede kızarıklık ve kaşıntıya neden olabilir. Atopik dermatit olarak da bilinen egzama, esasen astımlı veya alerjisi olan insanlarda görülen bir döküntüdür. Döküntü kızarık ve kıvrımlı, pürüzlü bir doku ile egzamalı bazı kadınlarda vajinaya yayılabilir. Genellikle kafa derisi ve derzlerinde oluşan pullu, kaşıntılı, kırmızı lekelere neden olan yaygın bir deri durumudur. Bazen bu semptomların ortaya çıkması vajinada da görülür.

Mantar enfeksiyonu

Candida mantarı normalde vajinada bulunan doğal olarak oluşan bir mantardır. Genellikle problemlere neden olmaz ancak büyümesi kontrol edilmediğinde rahatsız edici bir enfeksiyon ortaya çıkartabilir. Bu enfeksiyon maya mantar enfeksiyonu olarak bilinir . Mayo Clinic'e göre bu, hayatının belli bir noktasında 4 kadından 3'ü etkileyen çok yaygın bir durumdur . Enfeksiyon, genellikle bir dizi antibiyotik aldıktan sonra ortaya çıkar; çünkü bu tür ilaçlar iyi bakterileri kötü bakterilerle birlikte yok edebilir. Mayaların büyümesini kontrol altında tutmak için iyi bakterilere ihtiyaç vardır. Vajinalarda mayanın aşırı büyümesi, kaşıntı, yanma ve topaküstü taburculuk gibi rahatsız edici semptomlara neden olabilir.

Bakteriyel vajinoz

Bakteriyel vajinoz (BV) vajinal kaşıntı için diğer bir yaygın nedenidir. Bir vajinal mantar enfeksiyonu gibi, BV doğal olarak oluşan vajinadaki iyi ve kötü bakteri arasındaki dengesizlik nedeniyle tetiklenir. Durum her zaman semptomlara neden olmaz. Belirtiler göründüğünde, tipik olarak vajinal kaşıntı ve anormal, kötü kokulu akıntı içerir. Bu mantar türü bazen gri beyaz ve köpük bir kıvam şeklinde olabilir.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Korunmasız cinsel ilişki sırasında çok sayıda CYBE bulaşabilir ve vajinada kaşıntıya neden olabilir.

Bunlar arasında şunlar bulunur:

1- Genital siğiller

2- Bel soğukluğu

3- Genital Herpes

4- Trikomonas Vajiniti

Bu hastalıklar, yeşil veya sarı vajinal akıntılar ve idrar yaparken görülen ağrı da dâhil olmak üzere ek semptomlara neden olabilir.

Menopoz

Geçmekte olan kadınlar menopoz bunu yaptığı zaten ya vajinal kaşıntı için risk daha fazladır. Bu, vajinal atrofi yol açan menopoz sırasında oluşan östrojen seviyelerinin azaltılmasına bağlıdır. Bu aşırı kuruluğa neden olabilen mukozanın inceltilmesidir. Kuruluk, tedavi almamanız durumunda kaşıntı ve tahrişe neden olabilir.

Stres

Fiziksel ve duygusal stres vajinal kaşıntıya ve tahrişe neden olabilir, ancak bu çok yaygın değildir. Stres, bağışıklık sisteminizi zayıfladığında ortaya çıkabilir; bu da sizi kaşıntıya neden olan enfeksiyonlara daha yatkın hale getirir.

Vulva kanseri

Nadir durumlarda vajinal kaşıntı, vulva kanser semptomu olabilir. Bu, kadın genitallerinin dış kısmı olan vulvada gelişen bir kanser türüdür. Vajinanın iç ve dış dudaklarını, klitorisini ve vajinanın açılımını içerir. Vulva kanseri her zaman semptomlara neden olmayabilir. Bununla birlikte, semptomlar ortaya çıktığı zaman, vulva bölgede kaşıntı, anormal kanama veya ağrı olabilir. Vulva kanseri doktorunuz erken safhalarda teşhis ederse başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Ancak vulva kanserinin erken teşhis edilebilmesi için 1 yıllık jinekolojik muayne şarttır.

Vajinal kaşıntı için ne zaman doktora görünmek gerekir?

Kaşıntı günlük yaşamınızı veya uykunuzu bozacak kadar şiddetli ise, vajinal kaşıntı için doktorunuzu görmeniz gerekebilir. Çoğu vajinal kaşıntılar ciddi değildir ancak doktorların uygulayacağı bazı tedaviler vajinal kaşıntı rahatsızlığını azaltacaktır.

Vajinal kaşıntı bir haftadan uzun sürerse veya kaşıntı aşağıdaki belirtilerle birlikte ortaya çıkarsa doktorunuza danışmalısınız:

- Vulva üzerinde ülserler veya kabarcıklar

- Genital bölgede ağrı veya hassasiyet

- Cinsel kızarıklık veya şişme

- İdrar yaparken zorlanma

- Vajinal akıntı

Cinsel ilişki sırasında acı hissi

Vajina kaşıntısı için doktora gittiğinizde sizleri neler bekliyor?

Doktorunuz vajina kaşıntısının ne kadar sürdüğünü ve ne derece şiddetli olduğunu soracaktır. Aynı zamanda pelvik muayene yapacak pelvik muayene sırasında ise vajina ve vulva bölgesini inceleyecektir.

Pelvik muayene sırasında doktorunuz vulvayı görsel olarak inceler ve vajinanın içinde görmek için bir spekulum kullanabilir. Vajinanıza eldivenli bir parmak takarken karınıza bastırırlar. Bu, üreme organlarını herhangi bir anormallik olup olmadığını kontrol etmelerini sağlar.

Doktorunuz ayrıca vulvanızdan bir cilt dokusu örneği veya tahlil için bir numune alabilir. Aynı zamanda Doktorunuz kan veya idrar tetkikleri yapabilir.

Vajinal kaşıntı için tıbbi tedavi nasıl olur?

Doktorunuz vajinal kaşıntınızın altında yatan nedeni bulduktan sonra, tedavi seçeneklerini tavsiye edecektir. Gerekli tedavinin spesifik seyri soruna neden olan özel duruma bağlı olacaktır:



Doktorunuz vajinal maya enfeksiyonlarını antifungal ilaçlarla tedavi edebilir. Bunlar, kremler, merhemler veya haplar da dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde olabilir.

Doktorlar genellikle BV'yi antibiyotiklerle tedavi etmektedirler. Bunlar, oral yoldan aldığınız haplar veya vajinanıza koyduğunuz kremler şeklinde olabilir. Kullandığınız tedavi türüne bakılmaksızın, doktorunuzun talimatlarını takip etmek ve ilaçların tümünü tamamlamak önemlidir.



STD'leri antibiyotikler, antiviraller veya antiparazitiklerle tedavi edebilirsiniz. İlaçlarınızı düzenli olarak almanız ve enfeksiyonunuz veya hastalığınız temizlenene kadar cinsel ilişki önlemeniz gerekir.

Menopozla ilişkili kaşıntı, östrojen kremi, tabletler veya vajinal halka parçası ile tedavi edilebilir.



Diğer vajinal kaşıntı ve iritasyon türleri genellikle kendi başına berraktır. Bu arada, iltihabı azaltmak ve rahatsızlığı hafifletmek için steroid kremleri veya losyonları uygulayabilirsiniz. Bununla birlikte, bu kremleri kullanırken bunları ne kadar kullandığınızı da sınırlamalısınız çünkü onları aşırı kullanırsanız kronik iritasyona ve kaşıntıya yol açabilir.

Vaginal kaşıntıyı evde nasıl geçer?

İyi hijyen ve yaşam tarzı alışkanlıkları ile vajinal kaşıntı nedenlerinin çoğunu önleyebilirsiniz.

Vajinal tahrişi ve enfeksiyonu önlemek için evde atabileceğiniz birkaç adım vardır:



1- Genital bölgenizi yıkamak için ılık su ve nazik bir temizleyici kullanın.

2- Kokulu sabunlar, losyonlar ve köpüklü banyolardan kaçının.

3- Spreyler ve duş jelleri gibi kadınsı hijyen ürünlerini kullanmaktan kaçının.

4- Yüzdükten sonra veya egzersizden sonra iç çamaşırı değiştirmeye özen gösterin.

5- Pamuklu iç çamaşırı giyin ve iç çamaşırlarınızı her gün değiştirin.

6- Maya enfeksiyonlarına yakalanma olasılığını azaltmak için bol bol yoğurt tüketin.

7- Cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanın.