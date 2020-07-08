Güzellik

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEstetik Haberleri Varisi olanlara yaz ayları için tavsiyeler
08.07.2020 - 10:32 |

Varisi olanlara yaz ayları için tavsiyeler

Varis problemleri olanlar için yaz ayları farklı sorunları da beraberinde getirir. Sadece görsellik bile varis hastalarını başlı başına sıkıntıya sokar. Kış aylarında kıyafetler ve çoraplar sayesinde görsel açıdan daha kamufle edilebilir olan varisler yaz aylarında tamamen açıktadır. Ayrıca sıcaklıkla beraber oluşan şişlik ve ağrılar hastalara ekstra problemler doğurur. Tüm bunların yanısıra varislerle ilgili en büyük risk yaz sıcaklarında yetersiz sıvı tüketimi nedeniyle artan pulmoner emboli olasılığıdır.

Varisi olanlara yaz ayları için tavsiyeler
ABONE OL

Yeni teknoloji tedavi yöntemleriyle varislerden kısa sürede, anestezi almadan kurtulmanın mümkün olduğuna dikkat çeken Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Barlas varis sorunu yaşayanlara tedavilerini ertelememe tavsiyesinde bulundu.

VARİSLER NASIL ANLAŞILIR?

Varislerin oluşumu bacak venlerinin (toplardamarlarının) kapaklarının bozulup geri kaçırmaya (venöz yetmezlik) başlamasıyla kendini gösterir. Bu kapak kaçağı, hafif, orta ve ileri düzeyde olabilir ve yol açtığı belirtiler de 'varis' diye tanımlanır. 1 mm'den daha ince olanından 3 mm'den daha kalın olanına kadar farklı renklerde ortaya çıkan kılcal damarlar, dizaltı ve özellikle bilek düzeyinde genelde günün akşam saatlerine doğru artan şişlik ve çorap izi kalması durumuna sebep olurlar. Alt bacakta kırmızı veya kahverengiye çalan renk değişimi,kaşıntı ve egzama benzeri durumlar, yine aynı bölgede 2-3 ay süreyle iyileşmeyen yaralar da işaretler arasındadır. Sabahtan akşama artan, hareketsizlikte kendini gösteren, yürüyünce geçen, uyumadan önce yorgandan ayakları dışarı çıkartma veya oynatma gereksinimi gibi konfor bozuklukları özetle varisin belirtileridir.

YAZ AYLARINDA VARİSLER EKSTRA AĞRI YAPAR

Aşırı sıcaklar, bacaklardaki venleri (toplardamarları) genişletir ve ağrıya yol açar. Zonklama ve hassasiyet daha da artar. Olabildiğince gözenekli kumaşlardan yapılmış bol ve rahat kıyafetlerle vücut sıcaklığı düşürülmeye çalışılmalıdır. Yüzme ve yürüyüş egzersizleri baldır kaslarını çalıştırıp bacaklardaki dolaşıma yardımcı olur. Bu tavsiyelerin yanısıra bir de uyarıda bulunmak gerekir; şayet varis tedavisi görmediyseniz bronzlaşmak için güneşin altında çok kalmayın çünkü varislerinizle ilgili şikayetleriniz artacaktır.

SIVI TÜKETİMİ AZALIRSA PIHTI VE EMBOLİ RİSKİ ORTAYA ÇIKAR

Sıcak yaz mevsiminde varis hastalarının dikkat etmesi gereken en önemli şeylerden biri  susuz kalmamaya özen göstermektir çünkü yetersiz sıvı alımı kanı koyulaştırır ve bacaklarda pıhtı oluşma tehlikesi artar. Söz konusu tablo, pulmoner emboli (akciğerde pıhtı) riskini de beraberinde getirir ve hayati bir sorun oluşturabilir. Bu yüzden varis sorunu olanların sıcak yaz ayarında mutlaka yeterli sıvı tüketimi gerçekleştirmesi gerekir.

VARİS TEDAVİLERİ ARTIK DAHA KOLAY

Özellikle yaz aylarında ekstra sıkıntılar yaratan varislerin tedavileri için kış aylarını beklemeye gerek yok. Gelişen teknolojilerle birlikte, eskiye göre tedaviler çok daha kolaylaşmış durumda. Genel anestezi gerektirmeyen yöntemlerle kısa sürede varis sorunundan kurtulmak mümkün olabiliyor. Bu yöntemleri kısaca şu şekilde özetleyebiliriz;

Yüzeysel Köpük Yönteminde (VFS) 1-3 mm çapındaki kılcal damarlar çok ince iğnelerle içine köpüklü ilaç verilerek ortadan kaldırılıyor. Anestezi gerektirmiyor.

Yüzeysel Lazer Tedavileri, yeni jenerasyon lazer cihazlarıyla ağrısız olarak  yapılabiliyor. 0.5-1 mm çapındaki çok ince kılcallarda başarı sağlıyor ve  hafif venöz yetmezlik durumlarında uygulanıyor. Anestezi gerektirmiyor.

Ambulatuvar Flebektomi (AP) yöntemi, 3 mm'den daha kalın, spagetti makarna görünümlü kalın damarlara uygulanıyor ve lokal anesteziyle dikiş gerektirmeden gerçekleştiriliyor.

Endovenöz Trunkal Ablasyon (EVTA) tedavisi, orta-ileri düzeydeki venöz yetmezlik durumlarında uygulanıyor. Lokal anestezi altında damarın içine yerleştirilen bir radyofrekans veya lazer kateterinin verdiği ısı yardımı ile sorunlu damar ortalama 12 dakikada büzüştürülüyor ve iptal ediliyor. Devreden çıkartılan sağlıksız damarın yerini, çevresindeki sağlıklı damarların alması sağlanıyor.

Doppler Altında Kimyasal Ablasyon (DGS) yönteminde ise ultrason görüntüleme altında damarın içine büzücü ilaç sıkılıyor. Genelde EVTA işleminin tamamlayıcısı olarak, orta-ileri venöz yetmezlik durumlarında kullanılıyor. Anestezi gerektirmeden yaklaşık 5 dakika içinde uygulanıp tamamlanıyor.

UNUTULMAMASI GEREKENLER

*Bacaklarınızda ister çok ince kılcal damarlar olsun, isterse spagetti görünümlü kalın damarlar, olayın sadece kozmetik değil, tıbbi bir boyutunun da bulunduğunu ve altta yatan bir damar hastalığı olduğunu unutmayın.

*Tedaviye başlamadan, mutlaka yatarak ve ayakta, çok ayrıntılı bir venöz doppler (bacak ultrason incelemesi) yapılması gerektiğini ve venöz yetmezliğin düzeyinin belirlenmesi gerektiğini unutmayın.

*Hafif (Grade 1-2) venöz yetmezlik saptanan durumlarda Yüzeyel Köpük Skleroterapi veya Yüzeyel Lazer’in yeterli olacağını; Orta-İleri (Grade 3-4) venöz yetmezlik saptanan durumlarda ise, altta yatan damar hastalığının ciddi boyutta olduğunu ve tedaviye öncelikle bu sorunun giderilmesi ile (örn EVTA yapılarak) başlanması gerektiğini unutmayın.

*Size tedavi önerildiğinde, yöntemin/kullanılacak aletlerin uluslararası kalite standartlarına (örn FDA onayı) uyup uymadıklarını; işlemin yakın ve uzun dönem sonuçlarını hekiminize sormayı unutmayın.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sabah saatlerindeki iş temponuz ilerleyen zamanlarda azalabilir. Sosyal konulara yönelebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için plan yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eksikleri tamamlamak isteyebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlarla daha fazla iletişim de olmak keyfinizi yerine getirecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Erken saatlerde kendinizi öğrenmeye açık hissedebilirsiniz. Gün içinde iş hayatınızdaki gelişmeler gündeminizi değiştirebilir. Hedeflerinize ulaşmak için üzerinde çalıştığınız konuları düzenlemek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Kendinizi keyifli hissedeceğiniz bir zamandasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak için planlar yapabilirsiniz. Kendinizi çok daha özgür hissedeceğiniz zamanlar içindesiniz. Akademik konular ilginizi çekebilir. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Sosyal konular daha fazla ilgileneceğiniz zamanlar var. Akışta kalacaksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sizi krize sokabilecek olaylar yaşayabilirsiniz. Ortaklı konular gündeminize gelebilir. İletişiminizin yüksek olduğu zamanla içindesiniz. Bu durumu kullanarak sıkıntılı durumları çok rahat çözebileceksiniz. Gün içinde beklentilerinizin yüksek olduğu durumlar ortaya çıkabilir. Endişelerinizi bir yana bırakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde sorumlu olduğunuz konulara daha fazla yönelebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul etmeye başlayabilir. Çalışma hayatınızdaki işlerinizi daha iyi hale getirmek için çabalayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte zaman geçirmek size iyi gelecektir. Sosyal konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda yoğunluk olabilir. Sizden daha fazla sorumluluk almanız istenebilir. Beklentide olduğunuz konuları düzeltmek ve daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte planlayacağınız işler daha kolay akabilir. Bugün çok daha rahat kendinizi ifade edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeteneklerinizi keyif aldığınız işlere yönlendirebilirsiniz.  Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. İletişiminizin iyi olduğu zamanlardasınız. Sevdiklerinizle programlar yapmak isteyebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda risk almak daha kolay olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailevi konulara biraz daha önem vermeniz gerekebilir. Ev hayatınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Geçmişle ilgili konular gündeminize gelebilir. İletişimde olduğunuz kişilerden farklı yorumlar alabilirsiniz. Hayattan beklentilerinizi kendi iç sesinizin yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sevdiklerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz var. Konuşma ve yazışmaların yoğun olduğu zamanlardasınız. Bazı konularda karar vermeniz gerekebilir. Yeni konulara temel atabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde düzenleme gerektiren işler içinde olabilirsiniz. Gün içinde yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkileneceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde bütçenizi, harcamalarınızı gözden geçirebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayacağınız bir gündesiniz. Sabah saatlerinde çok daha iletişimi yüksek zamanlar var. Beklentide olduğunuz konularda gelişmeler yaşanabilir. Sosyal konularla ve arkadaşlarınızın hayatıyla daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan konular üzerinde düşünmek isteyebilirsiniz. Bu durumun sizi zor duruma düşürmesine izin vermemelisiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. Kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Beklentide olduğunuz konularda harekete geçebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bilemediğiniz konulardan dolayı kendinizi hapsedilmiş hissedebilirsiniz. Gözden kaçırdığınız konular yüzünden sıkıntıya düşebilirsiniz. Kontrol kaybı yaşamamaya özen gösterin. Gün içinde kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşım içinde olmak keyfinizi yerine getirebilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli Aytoğan"Aç değilim ama yine de yemek yiyorum."
Merve Girgin
Merve GirginGüzellik rutinimiz değişti mi?
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKVaris yarası
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaEstetik operasyonlar kişiye özel olmalı
Esra Ertuğrul
Esra ErtuğrulEk gıdaya geçiş tüyoları
Simay Özyiğit
Simay ÖzyiğitKozmetik alışkanlıkları
Duygu Bay
Duygu BayLe Mythe Dior: Uyanmak istemeyeceğiniz bir rüya
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkGamze estetikleri
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüOrtodontik diş çekimi
Simay Özyiğit
Simay ÖzyiğitPandemi sonrası Fethiye
En Çok İzlenen Videolar
İlişki ve uyum analiziniz burada!İlişki ve uyum analiziniz burada!
Kişiye özel numeroloji analizi burada!Kişiye özel numeroloji analizi burada!
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Varisi olanlara yaz ayları için tavsiyeler

Varisi olanlara yaz ayları için tavsiyeler

Terli birine dokunursak Covid-19 bulaşır mı? - Corona virüs nasıl bulaşır?

Terli birine dokunursak Covid-19 bulaşır mı? - Corona virüs nasıl bulaşır?

Sert tepkiler olabilir

Sert tepkiler olabilir

Geceleri bu yemekleri yemek kilo aldırmıyor! İşte kilo aldırmayan 6 lezzet...

Geceleri bu yemekleri yemek kilo aldırmıyor! İşte kilo aldırmayan 6 lezzet...

Sıradaki Haber