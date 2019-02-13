Aile

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerHamilelik Haberleri Vejetaryen anne adaylarına öneriler
13.02.2019 - 10:55 |

Vejetaryen anne adaylarına öneriler

Hamilelikte beslenme sadece anne adayının değil bebeğin sağlığını da yakından ilgilendiriyor. Vejetaryen beslenme tarzını seçen anne adaylarının aklındaki ilk soru ise “Acaba bebeğim yeteri kadar besleniyor mu?” oluyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Parvana Seyidova,vejetaryen anne adaylarının nasıl beslenmeleri gerektiği konusunda bilgi verdi.

Vejetaryen anne adaylarına öneriler
ABONE OL

Vejetaryen beslenmeyi bırakmanız şart değil

Hamilelik döneminde, anne ve bebeğin gereksinimleri artmaktadır. Anne adayı bu dönemde protein başta olmak üzere daha fazla enerji ve besin öğelerine ihtiyaç duyarken yeteri oranda beslenememek bebek sağlığı bakımından da önemli bir sağlık sorunudur. Annenin yeteri kadar beslenememesi kilo kaybına yol açarken, anemi, diş çürükleri, kemik yapısının bozulması gibi hastalıklar da ortaya çıkabilmektedir. Hamilelik döneminde en sık rastlanan kabızlık sorunu yüksek posa oranı içeren vejetaryen beslenme ile büyük oranda giderilmektedir. Bebeğin sinir sisteminin gelişmesi bakımından hayati önem taşıyan folik asit desteği de vejetaryen beslenmede yüksek oranda bulunmaktadır.

Süt ve yumurtaya ağırlık verin

Kalsiyum ve B12 vitamini hamilelik döneminde hem anne hem de bebek sağlığı için önemlidir. Vejetaryen beslenen anne adaylarının gebelik süresince yeterli kalsiyum ve B12 vitamini almaları oldukça kolaydır. Yumurta, süt ve süt ürünleri tüketen vejetaryen anne adayları bu dönemde beslenme düzenlerine bu besinlerden bir veya iki porsiyon daha ekleme yapmaları yeterli olabilmektedir. Yeterli kalsiyum ve B12 vitamini alamayan anne adaylarının kemik ve diş yapılarında sorunlar yaşanabildiği unutulmamalıdır.

Vitamin ve mineralleri besinlerden alın

Vejetaryen beslenme şekli daha az kalori ve yağ içerdiği için kilo kontrolü daha kolay olmaktadır. Hamilelik döneminde anne adayları günde fazladan 300 kaloriye ihtiyaç duymaktadır. Gebelik süresince yeterli enerji alınmadığında, fetüs yeterli ağırlık kazanamayabilmektedir. Hamilelik döneminde yeterli folik asit, demir ve kalsiyum sağlayacak besin kaynaklarını bulmada zorluk çekilebilir. Doktor tavsiyesiyle kullanılan vitamin hapları bile yanlış beslenmenin olumsuz etkilerinin önüne geçemeyebilir. Vitamin ve mineralleri besinlerden temin etmenin en sağlıklı yol olduğu bilinmelidir.

Vejetaryenlerin hamilelik süresince tüketmesi gereken besinler

Bebeğin sinir sistemi için mercimek ve narenciye: Folik asit, sinir ucu hasarlarını, beyin ve omurgalardaki ciddi anormallikleri önlemeye yardım eden bir vitaminidir. Hamileliğin 2. ve 3. ayından önce 400-800 mikrogram folik aside ihtiyaç duyulmaktadır. Sonraki aylarda günlük 600 mikrogram yeterli olmaktadır. Mercimek, narenciye, kuşkonmaz, brokoli, yeşil yapraklı sebzeler, domates suyu folik asit bakımından zengin besinlerdir.

Kemiklere süt ve badem takviyesi: Bebeğin ve anne adayının güçlü kemik ve diş yapısı için kalsiyum ihtiyacı bulunmaktadır. Kalsiyum aynı zamanda dolaşım, kas ve sinir sistemlerinin düzenli çalışmasına yardımcı olmaktadır. Eğer bu süreçte yeterli miktarda kalsiyum alınmazsa bebeğin ihtiyacı annenin kemiklerinden karşılanmaktadır. Günlük gerekli olan 1000 -1200 miligram kalsiyum, süt ve süt ürünlerinin yanı sıra; badem, ıspanak, kereviz, dereotu, tam buğday ekmeğinden temin edilebilir.

Yumurtayı unutmayın: Bebeğin gelişimi açısından hayati önem taşıyan protein; yumurta, süt ürünleri, yer fıstığı, soya, baklagiller ve kuruyemişte yüksek miktarda bulunmaktadır. Bunun yanında hücre bölünmesi ve protein sentezi için gerekli olan B12 sadece hayvansal gıdalarda bulunmaktadır. Bunun için yumurta, peynir ve süt ürünlerini tüketmek oldukça önemlidir.

Demir eksikliğini nohut ve pekmezle giderin: Hamilelikte kan değişimleri yadsınamaz bir gerçektir. Bu yüzden demire olan ihtiyaç her zamankinden 2 kat daha fazla olmaktadır. Tavsiye edilen günlük miktar 30-60 miligramdır. Pekmez, yulaf, nohut, kabak, börülce, bezelye, soya fasulyesi, ıspanak demir içeriği zengin bitkisel gıdalardır.

D vitaminsiz kalmayın: D vitamini, vücutta kalsiyumun emilimi için gereklidir. Vücutta güneş ışığı yardımıyla üretilmektedir. Pek çok süt ürünü, yumurta, mantar D vitamini ile zenginleştirilmiştir.
Çinko için bamya ve kuşkonmaz: Çinko eksikliğinin doğumda komplikasyon olasılığını arttırdığı bilinmektedir. Yapılan bazı çalışmalarda vejetaryen hamilelerde çinko düzeylerinin daha düşük olduğu görülmektedir. Ispanak, mantar, yeşil bezelye, bamya, kuşkonmaz gibi besin maddelerinde bulunmakla birlikte hayvansal gıdalardaki çinko daha etkili şekilde emilmektedir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İlişkilerinizde çift taraflı durumlar yaşayabilirsiniz. Kararsızlık içinde yeni ufuklara açılma isteği içine girebilirsiniz. Ruhsal olarak daha fazla anlama ve öğrenme isteği içinde olabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak için etrafınızdaki insanlarla sosyalleşebilirsiniz. Gün içinde bitirmeniz gereken işlere yoğunlaşacağınız zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklı para konuları gündeminizi oluşturabilir. Endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir. İkili ilişkilerinizde kararsızlık yaşayabilirsiniz. Kriz yaratacak durumlardan kaçınmanızda fayda var. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Yenilenme içine girmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlere yönelip kafanızı dağıtacağınız zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularla ilgili olayların arasında kalabilirsiniz. Sabah saatlerinde çalışma hayatınızda kendinizi engellenmiş hissedebilirsiniz. Aileniz için emek harcadığınız konular gündeme gelebilir. Geçmişte kaldığını düşündüğünüz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İlgilendiğiniz konuya kendinizi adayacağınız zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi oluşturabilir. Aldığınız sorumluluklar sizi yorabilir. Uğraştığınız işlerde sonlanmalar yaşanabilir. İlişkilerinizde kararsızlık yaşayabilirsiniz. Kendinizi akışa bırakmaya çalışmalısınız. Parasal konularla da ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Ortaklı konulara karşı özenli yaklaşmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün uğraştığınız işlerde kendinizi ifade etmek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanmak için uygun koşullar oluşabilir. Aşk hayatınızda kararsızlık içinde kalabilirsiniz. Bu durum bitişlere neden olabilir. Kafanızı dağıtmak için keyif aldığınız şeyler için para harcamak isteyebilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Geçmişe ait konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Babanızla ilgili olayları ihmal etmemeye özen gösterim. Gün içinde güven arayışı içine girebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde sorgulamalar ve bitişler olabilir. Uğraştığınız işleri bitirmek içinde çaba sarf edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İletişimin yoğun olduğu zamanlar içindesiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Zekânızı kullanarak çözüm bulacağınız sorunlar gündeme gelebilir. İlişkinizde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İyi yönetemezseniz bitişler olabilir. Ortaklı konularda dikkat etmeniz gereken koşullar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelirlerinizle ilgili dalgalanmalarla ilgilenebilirsiniz. Bütçe planlaması yapabilirsiniz. Ortaklı para konularına dikkat edilmesi gereken zamanlar var. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekle sorumluluklarınızı daha rahat yerine getirebilirsiniz. Aşk konularında kendinizi kararsız hissedebilirsiniz. Bitirmeniz gereken işler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular üzerinde yoğunlaşacağınız bir gündesiniz. İkili ilişkilerde bitişler olabilir. Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olacağınız zamanlar var. Bedeninize ait konulara daha dikkatli yaklaşmalısınız. Parasal sorunlarınızı çözmekte başkalarından destek alabilirsiniz. Bitirmeniz gereken işlere yoğunlaşmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. İlişkinizde çift taraflı durumlar oluşabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar gerçekleşebilir. Sıkıntı duyduğunuz konuları bitirmek için istek duyabilirsiniz. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar olabilir. Daha çok bitirilmesi gereken işlere yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İlişkinizde yaşanan sıkıntılar, gelecek beklentilerinizi etkileyebilir. Arkadaşlarınızla sosyalleşerek biraz kafanızı dağıtmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda bitirmeniz gereken işleri toparlamanı gereken zamanlar olacak. Başkalarından aldığınız desteklerle bunu rahatça halledebileceksiniz. Parasal konulara dikkat etmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki statünüzü korumanız gereken bir gündesiniz. İlişkilerinizdeki sıkıntılarınızı işe yansıtmamaya özen gösterin. Gün içinde üstlendiğiniz sorumlulukları bitirmeniz gerekebilir. Üstlerle ilgili konular gündeme gelebilir. Ortaklı para konularına dikkat etmelisiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluKendimizi anlamak
Adil Yıldırım
Adil YıldırımAslında doğru adamlar var!
Fit Gusto
Fit GustoLeblebi kurabiye tarifi ve çapraz bulaşma
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa5 Temmuz 2020 Ay tutulması ve burçlara etkileri: Sadıklar ve sadık olmayanlar
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca5 Temmuz Ay Tutulması
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli AytoğanStres belirtileri ve nedenleri
Nesrin Sürer
Nesrin SürerYağlı ciltlere yaz bakımı
Merve Girgin
Merve GirginPlaj bakımı ve kremler
Dr. Murat Ulusoy
Dr. Murat UlusoyHaz ve vajinismus
Nur Demir
Nur Demir5 Temmuz Ay tutulması
En Çok İzlenen Videolar
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS bitti: Tercih sürecini beklerken nasıl davranmak gerekiyor?

YKS bitti: Tercih sürecini beklerken nasıl davranmak gerekiyor?

Pürüzsüz bir cilt için yapılması gerekenler

Pürüzsüz bir cilt için yapılması gerekenler

'Tellice otu' diyorlar, yerken dikkat! Zehirleyebiliyor!

'Tellice otu' diyorlar, yerken dikkat! Zehirleyebiliyor!

Meghan Markle’ın da uyguladığı hipnozla doğum yöntemine dair merak edilenler

Meghan Markle’ın da uyguladığı hipnozla doğum yöntemine dair merak edilenler

Sıradaki Haber