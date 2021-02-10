Venöz Yetmezlik Nedir? Venöz Yetmezliğin Tedavisi Nasıl Yapılır?

Venöz yetmezlik, kronik alt kolları endüstrileşmiş ülkelerde en yaygın hastalıklardan biridir. Bugün bu durumun yaygınlığı hakkında hala çok az veri var.

Venöz Yetmezlik Nedir?

Venöz yetmezlik, sanayileşmiş ülkelerde en yaygın tıbbi sorunlardan biridir ve çoğunlukla kadınları etkiler. Ayaklardan kalbe kan getiren damarlar daha sonra görevlerini yerine getirmek için mücadele ederler.

Venöz yetmezlik gelişmiş ülkelerde en sık görülen kronik durumlardan biridir. Damarlarda zayıf kan dolaşımı ile karakterizedir, ağır bacaklara, şişmeye (özellikle ayak bileklerinde), ağrıya, varisli damarlara, kramplara veya kaşıntıya neden olur. Şiddetli vakalarda, bacaklarda kalıcı ülserlerden hastalık sorumlu olabilir.

Venöz Yetmezliğin Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kronik venöz yetmezliğin ne olduğunu daha iyi anlamak için kanın nasıl dolaştığını anlamalıyız. Basitleştirmek gerekirse, kanın tüm organları sulamak için kalpten arterler yoluyla atıldığını söyleyebiliriz. Oksijenasyon ve besin sağlama görevleri tamamlandıktan sonra, damar ve venül ağını ödünç alarak kalbe geri döner.

Venöz yetmezliğin tedavisi kompresyon çorapları giymek, venotonik ilaçlar almak ve ödem ve ağır bacaklarla savaşmak için düzenli lenfatik drenaj yapmaktan oluşur. Kusurlu damarı skleroterapi ile tedavi etmek de mümkündür. Bu tedavi, bir sklerozan ürünü çıkarmak için varisli bir damara enjekte etmekten oluşur. Söz konusu damarın ameliyatla (sıyırma) alınması da mümkündür.

Venöz Yetmezliğin Belirtileri Nelerdir?

Doktor bacakları varisli damarlar açısından inceleyebilir ve damarların tonunu test edebilir. Venöz yetmezlik teşhisi için ana muayene, alt ekstremitelerin venöz ultrasonudur. Ultrason yayan bir sonda ile ultrason tekniğini kullanan bu inceleme, kan akışını incelemeyi mümkün kılan bir Doppler incelemesiyle birleştirilir.

Venöz yetmezlik, kalbe yetersiz kan dönüşüne neden olan damar duvarındaki bir değişikliğin sonucudur. Alt ekstremitelerde kan durgunlaşarak ağırlık ve ağrıya neden olur. Bir dizi semptom genellikle venöz yetmezliğe eşlik eder, özellikle günün sonunda, yükselerek veya yürüme ile sakinleşen ağır bacak hissi, bacaklarda ve özellikle ayak bilekleri ve baldırlarda ödem, karıncalanma veya uyuşma hissi, kas kramplarının, telenjiektazilerin veya varisli damarların görünümü belirtiler arasındadır.

Derinin rengi de değişebilir ve ileri bir aşamada ülserler ortaya çıkabilir. Ancak bazı venöz yetmezlikler herhangi bir semptomla sonuçlanmaz. Yumuşak bir spor aktivitesi (bisiklet, yürüyüş, koşma, yüzme, jimnastik) uygulayarak ve gece boyunca alt uzuvları kaldırarak (bacakları kaldırarak) venöz yetmezliği önlemek mümkündür.