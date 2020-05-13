Venüs geri gidiyor

Bugün ne yapılabilir? Bugün Venüs İkizler burcunda geri gitmeye başlıyor. 25 Haziran’a kadar sürecek bu transit bizi özellikle aşk hayatında, keyif ve hoşluk arayışında hoşnutsuz kılabilir. Bu dönemde ilişkilerimizde aceleci olmamalı ve önyargılarımıza dikkat etmeliyiz. Bugün zihinsel açıdan oldukça hareketli bir gün olabilir. Konuşmalar, teknik konular ya da içerisinde grupların olduğu işlerin içinde daha çok şey yapabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Bugün aynı zamanda mücadele ve savaş gezegeni Mars da Balık burcuna ilerlemekte. Karar verirken, harekete geçerken, sanılarla ve duygularla değil, somut gerçeklerle ilgilenelim. Bu yeni dönemde çok daha hayalci ancak dikkatsiz davranabiliriz. İdealize ettiğimiz konularda kendimizi kurban etmemeye bakalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 13/ Yönetici Özellikle başkalarından beklentilerimizde daha gerçekçi olalım. Bugün yaratıcı konulara açığız. Daha olgun kişilerin düşüncelerinden yararlanmaya bakalım.