Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Vertigo Belirtileri Nelerdir? Vertigo Hangi Hastalıkların Belirtisi Olabilir?
10.01.2021 - 16:56 |

Vertigo Belirtileri Nelerdir? Vertigo Hangi Hastalıkların Belirtisi Olabilir?

Bazı hastalıkları bilmek gerekir. Buna göre belirtileri fark ederek uzman bir doktora da kısa süre içerisinde danışmak lazım. Özellikle de vertigo gibi hastalıklar da merak ediliyor. Vertigo belirtileri nelerdir? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Vertigo Belirtileri Nelerdir? Vertigo Hangi Hastalıkların Belirtisi Olabilir?
ABONE OL

Vertigo hastalığı sinir sistemi ve iç kulak ile ilgili bir hastalık olarak ön plana çıkmaktadır. Vertigo genel olarak baş dönmesi hissi yaşanmasına neden olur.

Vertigo Belirtileri Nelerdir?

Vertigo hastalığında kişiler çevrelerindeki her şeyin döndüğü şeklinde bir hisse kapılırlar. Aynı zamanda vertigo genel olarak bulantı, kusma, anormal göz hareketleri ve terleme şeklinde ortaya çıkmaktadır. Vertigo hastalığında çoğunlukla görme bozukluğu da oluşabilir. Vertigo olan kişilerde yürüme kaybı yaşanır. Vertigo hastalığına eşlik eden problemler aynı zamanda vertigoya neden olan esas hastalığa göre de değişiklik gösterir. Bu sırada çift görme, konuşma güçlüğü ve bilinç kaybı gibi durumlar ortaya çıktığında mutlaka bir doktora gitmek gerekir. O nedenle bu belirtiler göz önünde bulundurulmalıdır.

Vertigo Hangi Hastalıkların Belirtisi Olabilir?

Vertigo genel olarak başka hastalıkların da bir başka belirtisi olarak ön plana çıkıyor. Vertigo genel olarak baş dönmesine yol açan bir his olarak ortaya çıkıyor. Bu belirtiyi ise bulantı, kusma ve denge kaybı takip ediyor. Vertigo çoğunlukla baş dönmesi olarak adlandırılıyor. Buna karşı her baş dönmesi ise vertigo değildir. Genellikle belirsiz ataklar ile gelen vertigo kişilerde günlük işleri de aksatacak boyutlara kadar ilerleyebiliyor.

Vertigo Tanısı Nasıl Konulur?

Vertigo hastalığına sahip kişiler genel olarak bazı belirtiler gösterir. Bu belirtilerin ortaya çıktığı andan itibaren hastalığın tanısının konulması gerekir. Vertigo tanısının konulması için hastanın yaşadığı duygu hissi tarif ettirilir. Sonrasında ise hastalığın altında yatan nedenleri bulmak için çalışmalar yapılır.

Bunun için de genel olarak sinir sistemi ve iç kulak ile ilgili çeşitli testler yapılır. Özellikle de bu durumda bene kan akışının yetersiz kalındığından şüphelenildiği takdirde doppler ultrason, BT anjiyografi, manyetik rezonans anjiyografi gibi yöntemler uygulanabilir. Buna göre tedavi de tanı konulmasına bağlı olarak planlanır.

Vertigo Nedenleri Nelerdir?

Vertigonun pek çok nedeni olabilir. Özellikle de merkezi sinir sistemi ve iç kulak hastalıklarından dolayı kaynaklanabilir. Benign paroksizmal pozisyonel vertigo günümüzde en sık görülen vertigo çeşitleri arasında yer alıyor. Özellikle bu vertigo çeşidinde yaklaşık 20 saniyelik baş dönmesi olur. Bu vertigo başı öne ve ya arkaya sallarken görülebilir. Aynı zamanda yatakta dönme sonucunda da baş dönmeleri yaşanması olasıdır.

Vertigo çoğunlukla yaşlı kişilerde görülür. Bu hastalık sonucunda solunum yolu hastalıkları ortaya çıkabilir. Ayrıca baş dönmesi nedeni ile kan akışında da azalmalar olması olasıdır. Vertigo labirentit ile vestibüler nörit adlı hastalık genel olarak iç kulağın iltihaplanması sonucunda oluşur. Buna virüsler neden olabilir. Bu hastalıkta ise grip etkileri görülür. Kişide ise baş dönmesi ile duyma kabı yaşanır. Meniere ise vertigonun görüldüğü bir diğer hastalık olarak ön plana çıkar. Bu hastalığın nedeni çok bilinmese de kalıtım hastalıkları, virüsler, kalıtım ve alerji de bu nedenler arasında yer alır.

Vertigo Belirtileri Nelerdir?

Vertigo hastalığının pek çok önemli belirtisi vardır. Vertigo hastalığında kişi hem kendisinin hem de çevresindekilerin sürekli döndüğünü hisseder. Bu durum kişide baş dönmesine de neden olur. Vertigo hastalığında bulantı, kusma, anormal göz hareketleri ve terleme yaşanabilir. Vertigonun ilerleyen süreçlerinde yürümede zorluk yaşanması ve bilinç değişiklikleri olur. Vertigo hastalığına eşlik eden çeşitli sorunlar vertigoya neden hastalık ile ilgili değişiklikler gösterebilir.

Doktora Ne Zaman Başvurmak Gerekir?

Vertigo hastalığı ile ilgili belirtilerin görüldüğü andan itibaren iyi bir uzmandan yardım almak gerekir. Özellikle vertigo belirtileri görülmeye başladığında çift görme, konuşma güçlüğü ve baş ağrısı yaşanırsa mutlaka doktora başvurulmalıdır. Bunun yanı sıra kol ve bacaklarda güçsüzlük, denge kaybı ve bilinç kaybı yaşanabilir. Bu semptomlar görüldüğünde mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerekir.

Vertigo Tedavisi İle İlgili Merak Edilenler

Vertigo tedavisi genellikle hastalığın altında yatan nedenler araştırıldıktan sonra gerçekleşir. Özellikle orta kulak enfeksiyonu yaşanırsa mutlaka antibiyotik kullanılır. Kulakta iyileşmeyen enfeksiyon olduğunda bu cerrahi müdahale gerektirebilir. Ayrıca menier hastalığında da tuzsuz diyet ve idrar söktürücü ilaçlar verilir. Aynı zamanda benign paroksizmal pozisyonel vertigoda hastalık belli bir süre sonra kendiliğinden geçecektir. Bu durumu olan hastalara hekimler bazı pozisyonel manevra çeşitlerini yapabilirler. Ayrıca düzelmeyen hastalara yönelik de iç kulak ile ilgili cerrahi müdahale yapılabilir.

BPPV'li hastalar çoğunlukla ani baş hareketlerinden ve yüksek seslerden kaçınmalılar. Aynı zamanda bol istiraahat etmesi gereken bu kişiler bol bol su tüketmeliler. Bu hastaların yüksekte çalışması önerilmez. Aynı zamanda tehlikeli cihazlar da kullanmamalılar. Vertigo hastalığı tedavisinde fizik tedavi de mutlaka uygulanmalıdır. Vertigo tedavisine başlayan kişiler kafein tüketiminden, sigara ve alkol tüketiminden de uzak durmalılar.

Vertigosu Olanlar Nelere Dikkat Etmeli?

Vertigo hastalığına sahip olan kişilerin bazı detaylara dikkat etmeleri gerekir. Bu noktada uyku düzeni çok önemlidir. Ayrıca düzensiz uyku ile yetersiz uyku da vertigo hastalığına davetiye çıkarmaktadır. Vertigo hastaları genel olarak stresten uzak durulmalıdır. Bu nedenle kişileri strese sokan faktörler kişilerin hayatından çıkarılmalıdır. Çünkü aşırı stres bağışıklık sisteminin de çökmesine neden olabilir.

Güçlü bir bağışıklık sistemi olan kişiler vertigo ile meydana gelen tüm hastalardan korunmasını sağlar. Vertigo hastaları genel olarak stresten uzak durmalıdır. Aynı zamanda güçlü bir bağışıklık sistemi olduğunda vertigo ile ilgili pek çok hastalıktan da korunmak mümkündür. Vertigo hastalarının beslenmelerine de dikkat etmeleri önerilir. Buna göre aşırı tuzlu ve yağlı yemeklerden kaçınmak gerekir. Ayrıca işlenmiş gıdalardan uzak durulmalıdır.

 

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Bugün kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz fırsatlar içindesiniz. Genel olarak şans sizin yanınızda ve başkalarından çok şey öğrenebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Hafta sonu olmasına karşın bugün sizi meşgul eden işler, detaylar olabilir. Gününüzü daha iyi organize etmeye bakmalısınız. Endişelerden uzak kalın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün yaratıcı işler içinde olabilir ve kendinizi daha tatmin olmuş bulabilirsiniz. Sevdiklerinizle, çocuklarla ilgili uğraşlar da keyif getirebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kendi iç dünyanıza ve ihtiyaçlarına daha çok yönelebilirsiniz. Ayrıca evde ve evle ilgili uğraşlar da gündeminize gelebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kendinizi daha iddialı hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcı olabileceğiniz uğraşlara daha çok zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Evle ilgilenmek ya da evde başkalarını ağırlamak için güzel bir gündesiniz. Başkalarına cömertçe davranabilirsiniz. Evde hareketlilik fazla.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kısa görüşmeler, konuşmalar açısından güzel imkanlar var. Duygularınızı daha kolay anlatabileceğiniz olanaklar var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Paranızı daha iyi değerlendirmenin yolunu bulmalısınız. Bugün daha fazla desteğe ihtiyacınız olabilir. Para üzerinde daha çok düşünebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ay bugün burcunuzda ilerlerken, kişisel işlerinize daha çok ilgilenebilirsiniz. Yeni adımlar ve girişimler başarılı sonuçlar getirebilir. Kişisel konulara zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün bazı kararsızlıklar ya da etkilenmeler içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde daha hassas olabileceğiniz koşullar var. Kendi iç sesinize kulak verin.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün oldukça çalışkan ve hareketli olabileceğiniz bir gündesiniz. Aynı zamanda grupları da içine alabilecek çalışmalar yapabilirsiniz. Daha ümitlisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Hafta sonu olmasına karşın bugün sorumluluklarınız daha fazla olabilir. Aynı zamanda ailenize yönelik gelişmeler de mümkün. Oldukça hareketlisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Avukat Yaşar Öksüz
    Avukat Yaşar ÖksüzEmekli İkramiyesinde Tasfiye
    Asuman Korugan
    Asuman Korugan Bir dilek
    R.Hakan Kırkoğlu
    R.Hakan Kırkoğlu2021 için tüyolar
    Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan Sipahi
    Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan SipahiYeni yıl hedefleri
    Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan
    Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan0-6 yaş aralığındaki her çocuğa ''Gelişimsel Tarama Testi'' yapılmalıdır!
    Mehmet Murat Altan
    Mehmet Murat AltanCahit Sıtkı Tarancı ve aynalanma
    Dt. Pertev Kökdemir
    Dt. Pertev KökdemirÖmür boyu özgürce gülümseyin!
    Tülin Açıkbaş
    Tülin AçıkbaşKorona günlerinde beslenme
    Ezgi Kasapoğlu
    Ezgi KasapoğluBuz lazer nedir? Buz lazer gerçekten işe yarar mı?
    Nilüfer Pazvantoğlu
    Nilüfer PazvantoğluPost Covid Programı nedir?
    En Çok İzlenen Videolar
    Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
    Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
    Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
    Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mide Bulantısı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Mide Bulantısı Hapı Ve İlacı Nedir?

    Mide Bulantısı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Mide Bulantısı Hapı Ve İlacı Nedir?

    Mide Ağrısına Ne İyi Gelir? Mide Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer?

    Mide Ağrısına Ne İyi Gelir? Mide Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer?

    Kulak Ağrısına Ne İyi Gelir? Kulak Ağrısı Neden Olabilir, Nasıl Geçer?

    Kulak Ağrısına Ne İyi Gelir? Kulak Ağrısı Neden Olabilir, Nasıl Geçer?

    Ağız Yarasına Ne İyi Gelir? Ağız Yarası Neden Olur, Nasıl Geçer?

    Ağız Yarasına Ne İyi Gelir? Ağız Yarası Neden Olur, Nasıl Geçer?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet