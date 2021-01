Vertigo Belirtileri Nelerdir? Vertigo Hangi Hastalıkların Belirtisi Olabilir?

Vertigo hastalığı sinir sistemi ve iç kulak ile ilgili bir hastalık olarak ön plana çıkmaktadır. Vertigo genel olarak baş dönmesi hissi yaşanmasına neden olur.



Vertigo Belirtileri Nelerdir?



Vertigo hastalığında kişiler çevrelerindeki her şeyin döndüğü şeklinde bir hisse kapılırlar. Aynı zamanda vertigo genel olarak bulantı, kusma, anormal göz hareketleri ve terleme şeklinde ortaya çıkmaktadır. Vertigo hastalığında çoğunlukla görme bozukluğu da oluşabilir. Vertigo olan kişilerde yürüme kaybı yaşanır. Vertigo hastalığına eşlik eden problemler aynı zamanda vertigoya neden olan esas hastalığa göre de değişiklik gösterir. Bu sırada çift görme, konuşma güçlüğü ve bilinç kaybı gibi durumlar ortaya çıktığında mutlaka bir doktora gitmek gerekir. O nedenle bu belirtiler göz önünde bulundurulmalıdır.



Vertigo Hangi Hastalıkların Belirtisi Olabilir?



Vertigo genel olarak başka hastalıkların da bir başka belirtisi olarak ön plana çıkıyor. Vertigo genel olarak baş dönmesine yol açan bir his olarak ortaya çıkıyor. Bu belirtiyi ise bulantı, kusma ve denge kaybı takip ediyor. Vertigo çoğunlukla baş dönmesi olarak adlandırılıyor. Buna karşı her baş dönmesi ise vertigo değildir. Genellikle belirsiz ataklar ile gelen vertigo kişilerde günlük işleri de aksatacak boyutlara kadar ilerleyebiliyor.



Vertigo Tanısı Nasıl Konulur?



Vertigo hastalığına sahip kişiler genel olarak bazı belirtiler gösterir. Bu belirtilerin ortaya çıktığı andan itibaren hastalığın tanısının konulması gerekir. Vertigo tanısının konulması için hastanın yaşadığı duygu hissi tarif ettirilir. Sonrasında ise hastalığın altında yatan nedenleri bulmak için çalışmalar yapılır.



Bunun için de genel olarak sinir sistemi ve iç kulak ile ilgili çeşitli testler yapılır. Özellikle de bu durumda bene kan akışının yetersiz kalındığından şüphelenildiği takdirde doppler ultrason, BT anjiyografi, manyetik rezonans anjiyografi gibi yöntemler uygulanabilir. Buna göre tedavi de tanı konulmasına bağlı olarak planlanır.



Vertigo Nedenleri Nelerdir?



Vertigonun pek çok nedeni olabilir. Özellikle de merkezi sinir sistemi ve iç kulak hastalıklarından dolayı kaynaklanabilir. Benign paroksizmal pozisyonel vertigo günümüzde en sık görülen vertigo çeşitleri arasında yer alıyor. Özellikle bu vertigo çeşidinde yaklaşık 20 saniyelik baş dönmesi olur. Bu vertigo başı öne ve ya arkaya sallarken görülebilir. Aynı zamanda yatakta dönme sonucunda da baş dönmeleri yaşanması olasıdır.



Vertigo çoğunlukla yaşlı kişilerde görülür. Bu hastalık sonucunda solunum yolu hastalıkları ortaya çıkabilir. Ayrıca baş dönmesi nedeni ile kan akışında da azalmalar olması olasıdır. Vertigo labirentit ile vestibüler nörit adlı hastalık genel olarak iç kulağın iltihaplanması sonucunda oluşur. Buna virüsler neden olabilir. Bu hastalıkta ise grip etkileri görülür. Kişide ise baş dönmesi ile duyma kabı yaşanır. Meniere ise vertigonun görüldüğü bir diğer hastalık olarak ön plana çıkar. Bu hastalığın nedeni çok bilinmese de kalıtım hastalıkları, virüsler, kalıtım ve alerji de bu nedenler arasında yer alır.



Vertigo hastalığına eşlik eden çeşitli sorunlar vertigoya neden hastalık ile ilgili değişiklikler gösterebilir.



Doktora Ne Zaman Başvurmak Gerekir?



Vertigo hastalığı ile ilgili belirtilerin görüldüğü andan itibaren iyi bir uzmandan yardım almak gerekir. Özellikle vertigo belirtileri görülmeye başladığında çift görme, konuşma güçlüğü ve baş ağrısı yaşanırsa mutlaka doktora başvurulmalıdır. Bunun yanı sıra kol ve bacaklarda güçsüzlük, denge kaybı ve bilinç kaybı yaşanabilir. Bu semptomlar görüldüğünde mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerekir.



Vertigo Tedavisi İle İlgili Merak Edilenler



Vertigo tedavisi genellikle hastalığın altında yatan nedenler araştırıldıktan sonra gerçekleşir. Özellikle orta kulak enfeksiyonu yaşanırsa mutlaka antibiyotik kullanılır. Kulakta iyileşmeyen enfeksiyon olduğunda bu cerrahi müdahale gerektirebilir. Ayrıca menier hastalığında da tuzsuz diyet ve idrar söktürücü ilaçlar verilir. Aynı zamanda benign paroksizmal pozisyonel vertigoda hastalık belli bir süre sonra kendiliğinden geçecektir. Bu durumu olan hastalara hekimler bazı pozisyonel manevra çeşitlerini yapabilirler. Ayrıca düzelmeyen hastalara yönelik de iç kulak ile ilgili cerrahi müdahale yapılabilir.



BPPV'li hastalar çoğunlukla ani baş hareketlerinden ve yüksek seslerden kaçınmalılar. Aynı zamanda bol istiraahat etmesi gereken bu kişiler bol bol su tüketmeliler. Bu hastaların yüksekte çalışması önerilmez. Aynı zamanda tehlikeli cihazlar da kullanmamalılar. Vertigo hastalığı tedavisinde fizik tedavi de mutlaka uygulanmalıdır. Vertigo tedavisine başlayan kişiler kafein tüketiminden, sigara ve alkol tüketiminden de uzak durmalılar.



Vertigosu Olanlar Nelere Dikkat Etmeli?



Vertigo hastalığına sahip olan kişilerin bazı detaylara dikkat etmeleri gerekir. Bu noktada uyku düzeni çok önemlidir. Ayrıca düzensiz uyku ile yetersiz uyku da vertigo hastalığına davetiye çıkarmaktadır. Vertigo hastaları genel olarak stresten uzak durulmalıdır. Bu nedenle kişileri strese sokan faktörler kişilerin hayatından çıkarılmalıdır. Çünkü aşırı stres bağışıklık sisteminin de çökmesine neden olabilir.



Güçlü bir bağışıklık sistemi olan kişiler vertigo ile meydana gelen tüm hastalardan korunmasını sağlar. Vertigo hastaları genel olarak stresten uzak durmalıdır. Aynı zamanda güçlü bir bağışıklık sistemi olduğunda vertigo ile ilgili pek çok hastalıktan da korunmak mümkündür. Vertigo hastalarının beslenmelerine de dikkat etmeleri önerilir. Buna göre aşırı tuzlu ve yağlı yemeklerden kaçınmak gerekir. Ayrıca işlenmiş gıdalardan uzak durulmalıdır.