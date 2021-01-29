Vertigo hastalığı nedir, neden olur? Vertigonun sebepleri nelerdir?

Vertigo tanısı koyulabilmesi için ilk olarak hastanın duyduğu hissi tarif etmesi istenir. Daha sonra bu duygunun altında yatan gerçek sebep araştırılır. Bunun için de iç kulak ve merkezi sinir sistemi testleri yapılır. Beyne kan akışı yetersizliğinden şüpheleniliyorsa manyetik rezonans anjiyografi (MR), BT anjiyografi ve kateter anjiyografi yöntemleri uygulanır.



Vertigo Neden Olur?



Vertigo, başlıca merkezi sinir sistemi ve iç kulakta bulunan hastalıklardan kaynaklanır. En sık görülen vertigo tipi ise, Benign paroksizmal pozisyonel vertigo (BPPV)'dur. Bu vertigo çeşidinde birkaç dakika ya da 15 saniye boyunca başın hareketi ile birlikte başın dönmesi görülür. Başı öne arkaya sallamak ya da baş bölgesinde kan akışının azalması gibi durumlar bu soruna yol açabilir.



Bu bulgular hayatı olumsuz etkilese ve rahatsız edici olsa da BPPV iyi huylu bir rahatsızlıktır. Ama genellikle tedavi gerektirmez. Vestibüler nörit ve vertigo labirentit iç kulağın iltihaplanması sonucunda oluşur. Buna neden olan etkenler ise genellikle virüslerdir. Bu hastalığa etki eden virüsler ise, kızamıkçık, kızamık, grip, herpes, çocuk felci, kabakulak, hepatit ve EBV virüsleridir.



Vertigonun Sebepleri Nelerdir?



Vertigoya sebep olan şeyler net olarak bilinmese de virüsler, kafa tramvaları, alerji ve kalıtım bu hastalığın nedenleri arasında gösterilir. Vertigonun sebepleri şu şekilde sıralanabilir;

Akustik nörinom, iç kulağın sinir dokusunda meydana gelen bir çeşit tümördür. Vertigo hastalığı ile birlikte kulak çınlaması ve işitme kaybı da ortaya çıkar.

Vertigo, beyin kanaması, beyin damarlarının tıkanması nedeni ile de ortaya çıkabilir. Vertigonun görüldüğü bir diğer hastalık ise, multipl sklerozdur.

Boyun yaralanması ve kafa tramvası sonucunda da vertigo ortaya çıkabilir. Düşük kan şekeri, diyabet, panik bozukluğu, anksiyete vertigoya neden olan diğer etkenlerdir.

Vertigo Belirtileri



Vertigo hastalığında, kişi, kendisinin ve etrafındakilerin döndüğünü zanneder. Vertigoda kusma, bulantı, terleme, anormal göz hareketleri de eşlik eder. Aynı zamanda hastalarda kulak çınlaması ve işitme kaybı da ortaya çıkabilir. Yürümede zorluk, görmede bozukluk ve bilinç değişiklikleri de bu belirtilere eklenebilir. Vertigoya neden olan problemler, vertigoya yol açan asıl soruna göre değişiklik gösterir.



Ne Zaman Doktora Gitmek Gerekir?

Çift görme

Kol ve bacaklarda güçsüzlük

Konuşma güçlüğü

Baş ağrısı

Bilinç kaybı

Denge kaybı şikayetlerini sıkça hissediyorsanız vertigo hastalığının belirtileri ile doktora başvurabilirsiniz.

Vertigo Tedavisi Nasıl Yapılır?



Vertigo tedavisi, altında yatan hastalığa uygun bir şekilde yapılır. Hastada orta kulak enfeksiyonu var ise, çeşitli antibiyotiklerle tedavi yapılır. Kulak içinde iyileşen bir enfeksiyon varsa cerrahi bir operasyon gerekebilir. Bazı hastalara tuzsuz bir diyet ve idrar söktürücü ilaçlar verilir. Benign paroksizmal pozisyonel vertigoda birkaç ayda ya da birkaç haftada kendiliğinden son bulur. Bu hastalara uzman hekimler tarafından gerektiği durumlarda pozisyonel manevralar yapılabilir.



Düzelmeyen hastalara yönelik olarak da hastaların iç kulağına cerrahi operasyon yapılır. Bu dönemde hastalar, ani baş hareketlerinden kaçınmalı, bol su içmeli ve bol istirahat etmelidir. Aynı zamanda hastalar, yüksekte çalışmaktan kaçınmalı ve tehlikeli cihaz kullanmaktan kaçınmalıdır. Vertigo tedavisi sırasında kafein ve tütün ürünlerinden uzak durmak gerekir.