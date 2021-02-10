Vertigo Ne Demek? Vertigonun Nedenleri Nelerdir, Kalıcı Bir Hastalık Mıdır?

Vertigo kişinin çevresi ve gördüklerinin dönmesi hissi yaratır. Baş dönmesinin yanı sıra bulantı, kusma ve denge kaybı gibi durumlarla da karşılaşmak mümkün.



Vertigo Ne Demek?



Vertigo kişinin gördüklerinin döndüğünü hissetmesidir. Şiddetli baş dönmesinin yanı sıra genel olarak bulantı, kusma ve denge kaybı da yaşanır. Baş dönmesi ile karıştırılan vertigo aslında bir baş dönmesi değildir. Vertigo atakları belli belirsiz olur. Bu durum kişinin günlük işlerini yapmasını da engellemektedir. Vertigo nedeniyle oluşan baş ağrısı günlük işleri yapmayı engelleyecek kadar şiddetli olabilir.



Vertigo belirtileri görüldüğü andan itibaren mutlaka bir doktora gidilmelidir. Hasta duyduğu hissi tarif eder. Sonrasında hastalığın altında yatan nedenler araştırılır. Özellikle merkezi sinir sistemi ve iç kulak ile ilgili testler yapılır. Doktor beyne kan akışından şüphelendiği durumlarda ultrason, manyetik rezonans ve MR yöntemleri uygular. Bu testlerin sonuçlarına bağlı olarak tanıya uygun tedavi belirlenir.



Vertigonun Nedenleri Nelerdir, Kalıcı Bir Hastalık mıdır?



Merkezi sinir sistemi ve iç kulak hastalıklarından kaynaklanan vertigonun pek çok farklı nedeni olabilir. Günümüzde Benign paroksizmal vertigo (BPPV) en sık grlen vertigo çeşitleri arasında yer alıyor. Bu vertigo çeşidinde baş dönmesi yaklaşık 15 saniye ve ya bir kaç dakika sürer. Özellikle başı ön ve arkaya sallamak ile yatakta dönme sonucunda baş dönmesi görülür. Genellikle yaşlılarda vertigo görülmektedir.



Vertigonun en önemli nedenlerinden birisi de solunum yolu hastalıkları ve baş bölgesine kan akışının azalması gibi durumlardır. BPPV iyi huylu bir rahatsızlık çeşidi olduğu için genel olarak tedavi gerektirmez. Günümüzde meniere gibi iç kulak basıncındaki artış nedeni ile ortaya çıkan vertigo hayat boyu sürer. Bu hastalığın tedavisi atakların önlenmesi şeklinde gerçekleşir. Başarı oranı ise yüksektir.



Vertigo Belirtileri Nelerdir?



Vertigo hastalığının çeşitli belirtileri bulunmaktadır. Vertigoda kişi kendisinin ve çevresindekilerin döndüğünü görür ve böyle bir hisse kapılır. Vertigoda baş dönmesinin yanı sıra bulantı, kusma, terleme ve anormal göz hareketleri de gerçekleşir. Vertigoda işitme kaybı ile birlikte kulak çınlaması da olur. Vertigonun nedenleri genel olarak hastalığa göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle vertigoya neden olan hastalığın tespit edilmesi çok önem taşır.



Vertigo Tedavisi İle İlgili Merak Edilenler



Vertigo hastalığının nedenleri de belirtileri de farklılık gösteriyor. Özellikle vertigo ne demek diye çok merak ediliyor. Vertigo hastalığının altında yatan hastalığa göre uygun tedavi seçilir. Orta kulak enfeksiyonunun neden olduğu rahatsızlıkta antibiyotik kullanılır. Kulakta iyileşmeyen enfeksiyon olması durumunda cerrahi tedavi gerekir. Ayrıca Menier hastalığında idrar söktürücü ilaçlar da verilir.