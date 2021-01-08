Vertigoya ne iyi gelir, nasıl geçer? Vertigo baş ağrısı etkilerini azaltan bitkiler...

Vertigo aniden meydana gelen ve şiddetli bir baş ağrısına neden olan hastalıktır. Bu hastalık ile birlikte bulantı, kusma ve baş dönmesi yaşanır. Vertigo ani ataklar ile kendini gösterir.



Vertigoya ne iyi gelir, nasıl geçer?



Günümüz hastalıklarından birisi olan vertigo hastalığı belli belirsiz ani ataklar ile kendini gösterir. Bu ataklar ise kişinin günlük işlerini yapmasına dahi engel olabilir. Vertigo hastalığının tedavisi için doğru ilaçlar kullanılmaktadır. Özellikle orta kulak enfeksiyonlarını gidermek için antibiyotikler kullanılmalı. Bu enfeksiyonlar iyileşmiyorsa cerrahi müdahale de gerekebilir.



Vertigo hastalarına tuzsuz diyet ve çeşitli idrar söktüren ilaçlar verilebilir. Vertigo hastaları stresten uzak durmalılar. Tehlikeli cihaz kullanımından da kaçınan kişiler bol bol sıvı tüketmeliler. Ayrıca bu hastalığın tedavisinde fizik tedavi de kullanılmalı. Vertigo tedavisi sırasında hastalar kafein, tütün ve alkolden mutlaka uzak durmalılar. Bunlara çok dikkat edilmelidir.



Vertigo baş ağrısı etkilerini azaltan bitkiler



Vertigo baş ağrısı ile öne çıkan bir denge hastalığı olarak bilinir. Ayrıca vertigoya ne iyi gelir diye çok fazla merak ediliyor. Bunun için doğal bitkisel çözümler de bulunabiliyor. İç kulakta iltihaplanma ve migren gibi etkileri de olan bu hastalıkta kulak çınlaması ve zonklamalar meydana gelir. Bir anda gelen ataklar hastayı bayılma noktasına dahi getirebilir. Bu hastalık ile başa çıkmak için doğal çözümler de kullanılmalıdır.



Vertigo için kişniş bir litre suya eklenmelidir. Bu şekilde kaynatılan kişniş süzüldükten sonra özenle tüketilmelidir. Bir tatlı kaşığı çörekotu iyice dövülmelidir. Bunun içine bal eklenerek düzenli bir şekilde tüketilmelidir. Bunun yanı sıra bir bardak kaynamış suya civanperçemi eklenerek çay gibi demlenir. Soğuduktan sonra bu karışım tüketilir. Sarı ballıbaba otu da vertigoya iyi gelen bitkisel çözümler arasında yer almaktadır.



Vertigo'nun nedenleri nelerdir?



Vertigo hastalığının pek çok nedeni bulunmaktadır. Vertigo merkezi sinir sistemi ve iç kulak hastalıkları nedeni ile ortaya çıkar. Vertigo hastalığı nedeni ile şiddetli baş ağrıları görülür. Genellikle yaşlılarda görülen vertigo baş bölgesinde kan akışının azalması nedeni ile ortaya çıkar. Vertigo hastalığında baş dönmesinin yanı sıra duyma kayıpları da yaşanır.



Özellikle bazı kişilerde kafa ravması ve boyun yaralanmalarından sonra vertigo hastalığı ortaya çıkar. Vertigonun diğer nedenleri ise diyabet, kan şekeri, anksiyete ve panik atak bozukluğu olarak bilinmektedir. Vertigo hastalığının belirtileri görüldükten sonra mutlaka bir uzman hekime gidilmelidir. Doğru tedavi yöntemi uygulanarak bu hastalık ile baş edilebilir. Vertigonun etkileri de azalır.