Vicks neye iyi gelir? Vicks kreminin tüm faydaları ve kullanım şekli

Tıkanan burun kanallarını açmada etkili olan Vicks kremi, sinüzite ve migren ağrılarına da iyi geliyor. Sadece haricen kullanılabilen bu ilaç çocukların ulaşamayacağı yerde saklanmalıdır. Bu krem hassas bir cilde sahip olan kişilerde alerjik reaksiyona neden olabilir Kızarıklık ve yanma hissi en yaygın görülen belirtiler arasında yer alır.



Vicks neye iyi gelir?



İçinde sedir ağacı yağı ve Hindistan cevizi yağı da bulunan Vicks krem yağı üst solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. Kronik ağrı şikayetlerinde ağrıyan bölgeye sürülür. Kılcal damaların genişlemesini sağlayan özel formülü sayesinde toksinlerin çok daha kısa bir süre içerisinde atılmasını sağlar.



Vicks kreminin tüm faydaları



1-Ödem oluşumunu önler



Vücutta biriken toksinleri atan Vicks kremi ödem oluşumunun önüne geçer.



2-Ağrı kesicidir



Sadece baş ağrısı için değil, kas ve eklem ağrıları için de bu krem kullanılabilir.



3-Cildin nem oranını dengeler



Cildi nemlendiren Vicks kremi cildi çok sık kuruyan kişiler tarafından haftada 2 ya da 3 kez sürülebilir.



4-Nasırları geçirir



Topuklara düzenli aralıklarla bu kremden sürmek, nasırların geçmesine yardımcı olur.



5-Dudak çatlaklarına iyi gelir



İklim şartlarına ve genetik yatkınlığa bağlı nedenlerle yılın belli başlı dönemlerinde dudaklar çatlayabilir. Vicks krem dudakları besler ve çatlama riskini yarı yarıya düşürür.



Vicks kreminin kullanım şekli



1-Sırta sürülebilir



Özelikle grip ve nezle gibi kış mevsiminde sık görülen hastalıklarda Vicks kremi hastanın sırtına sürülür. Havlu ile kapanan sırt gece boyu kremi emer. Ateşi düşüren ve terleten krem sayesinde birçok hasta bir sonraki gün çok dana enerjik başlar.



2-Ağrıyan yerlere sürülebilir



Mentol, en doğal ağrı kesicilerden biridir. Vicks kreminin etkin maddesi de mentol olduğu için ağrı şikayetlerinin azalmasında etkilidir.



3-Solunabilir



Sık sık uygulanan kullanım şekillerinden biri de sıcak suyun içine Vicks kremi atmaktır. Hasta battaniye ya da başka bir örtüyle sıcak suya doğru eğilir. Yaklaşık 7-8 dakika boyunca burnundan derin derin nefes alır. Bu yöntemle sinüsleri ve tıkanan burun kanallarını açmak mümkündür.