Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Vicks neye iyi gelir? Vicks kreminin tüm faydaları ve kullanım şekli
07.01.2021 - 12:59 |

Vicks neye iyi gelir? Vicks kreminin tüm faydaları ve kullanım şekli

Eczanelerden reçetesiz temin edilebilen Vicks, Türkiye'de en çok kullanılan kremlerin arasında yer alıyor. İlk kez 1890'da satılmaya başlayan Vicks kremin içinde yüksek oranda okaliptüs yağı ve mentol bulunmaktadır. Genelde sıcak suyun içine konularak burundan çekilen bu ilaç, direkt cilde de sürülebilir. Viks neye iyi gelir ve hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır? İşte tüm detaylar...

Vicks neye iyi gelir? Vicks kreminin tüm faydaları ve kullanım şekli
ABONE OL

Tıkanan burun kanallarını açmada etkili olan Vicks kremi, sinüzite ve migren ağrılarına da iyi geliyor. Sadece haricen kullanılabilen bu ilaç çocukların ulaşamayacağı yerde saklanmalıdır. Bu krem hassas bir cilde sahip olan kişilerde alerjik reaksiyona neden olabilir Kızarıklık ve yanma hissi en yaygın görülen belirtiler arasında yer alır.

Vicks neye iyi gelir?

İçinde sedir ağacı yağı ve Hindistan cevizi yağı da bulunan Vicks krem yağı üst solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. Kronik ağrı şikayetlerinde ağrıyan bölgeye sürülür. Kılcal damaların genişlemesini sağlayan özel formülü sayesinde toksinlerin çok daha kısa bir süre içerisinde atılmasını sağlar.

Vicks kreminin tüm faydaları

1-Ödem oluşumunu önler 

Vücutta biriken toksinleri atan Vicks kremi ödem oluşumunun önüne geçer.

2-Ağrı kesicidir 

Sadece baş ağrısı için değil, kas ve eklem ağrıları için de bu krem kullanılabilir.

3-Cildin nem oranını dengeler

Cildi nemlendiren Vicks kremi cildi çok sık kuruyan kişiler tarafından haftada 2 ya da 3 kez sürülebilir.

4-Nasırları geçirir

Topuklara düzenli aralıklarla bu kremden sürmek, nasırların geçmesine yardımcı olur.

5-Dudak çatlaklarına iyi gelir 

İklim şartlarına ve genetik yatkınlığa bağlı nedenlerle yılın belli başlı dönemlerinde dudaklar çatlayabilir. Vicks krem dudakları besler ve çatlama riskini yarı yarıya düşürür.

Vicks kreminin kullanım şekli

1-Sırta sürülebilir

Özelikle grip ve nezle gibi kış mevsiminde sık görülen hastalıklarda Vicks kremi hastanın sırtına sürülür. Havlu ile kapanan sırt gece boyu kremi emer. Ateşi düşüren ve terleten krem sayesinde birçok hasta bir sonraki gün çok dana enerjik başlar.

2-Ağrıyan yerlere sürülebilir

Mentol, en doğal ağrı kesicilerden biridir. Vicks kreminin etkin maddesi de mentol olduğu için ağrı şikayetlerinin azalmasında etkilidir.

3-Solunabilir

Sık sık uygulanan kullanım şekillerinden biri de sıcak suyun içine Vicks kremi atmaktır. Hasta battaniye ya da başka bir örtüyle sıcak suya doğru eğilir. Yaklaşık 7-8 dakika boyunca burnundan derin derin nefes alır. Bu yöntemle sinüsleri ve tıkanan burun kanallarını açmak mümkündür.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün kriz yaratan durumlar gündeminizi etkileyebilir. Ortak para konularıyla daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Sabah saatlerinde yaşayacağınız fikir çatışmalarına karşı dikkatli olmalısınız. Mücadele edeceğiniz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha akıcı enerjiler söz konusu. Yaratıcılık gerektiren konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İkili ilişkilerde duygusal yoğunluk hissedebilirsiniz. Gündeminizi eşinizle ilgili konular oluşturabilir. Eksik iletişimden kaynaklanan huzursuzluklara karşı daha anlayışlı olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde size keyif veren uğraşlara zaman ayırabilirsiniz.  Yaratıcığınızı kullanacağınız işlere yönelmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatındaki dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda yaşayacağınız yüksek tempo sizi duygusal stres altına alabilir. Sabah saatleri iletişimden kaynaklanan çatışmalara karşı daha dikkatli olmalısınız. Akşam saatlerinde ise sanatsal aktivitelerde bulunmak sizi rahatlatacaktır. Akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi ifade etmekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Duygusal yoğunluk yaşayabilir ve stres altında ifadelerinizi abartabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Akşam saatleri sezgileriniz daha kuvvetli olabilir ve iç sesinizi dinlemek size iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Babanızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Aile geçmişinizle ilgili olaylar duygusal yoğunluk yaratabilir. Konuşmalar mücadele duygusunu ön plana çıkarabilir. İletişim kurmakta zorlandığınız zamanlarda sakin kalmakta fayda var. Akşam saatlerinde ihtiyaç duyduğunuz iç sesinize kavuşmuş olacaksınız. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Konuşmaların ve yazışmaların olduğu hareketli bir gündesiniz. Bununla birlikte iletişimde olduğunuz kişileri anlamak için çaba sarf etmek durumunda kalabilirsiniz. Stres altında yargılayıcı tutum takınmamaya özen göstermelisiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Kulağınıza gelen dedikodulara tepkisiz kalmakta fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel yeteneklerinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Donanımlarınızı attırmak için kararlar alabilirsiniz.  Maddi kaynaklarınızla ilgili yeni girişimlerde bulunmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Bu konuda üstünüzde stres hissedebilirsiniz. Duygularınızı ifade ederken dramatize etmekten kaçının. Akşam saatleri daha huzurlu enerjiler var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için kararlı adımlar atacağınız bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz şeyler için mücadele etmek isteyebilirsiniz. Duygusal yoğunluğunuz artabilir. Giriştiğiniz işlerde kararlılık göstereceksiniz. Yaşadığınız olaylar da stres altında kalabilir ve dramatik tepkiler gösterebilirsiniz. Sağduyulu davranmakta fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hayatınızın gizli kalan konularıyla ilgilenebilirsiniz. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar olabilir. İletişim problemlerinden dolayı kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Karşınızdakini anlamak için çaba sarf etmek durumunda kalabilirsiniz. Akşam saatlerinde sanatsal uğraşlarla ilgilenebileceğiniz keyifli zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirebilirsiniz. Yaşayacağınız duygusal yoğunluğu onlarla paylaşmak size iyi gelebilir. Aksattığınız dernek işlerinize yönelebileceğiniz zamanlar var. İşten gelecek desteklere karşı farkında olmanız, işlerinizi hızlandıracaktır. Gün içinde yaşayacağınız fikir çatışmalarına karşı dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için kararlılık göstereceğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumluluklarınızı yerine getirmek için güçlü bir mücadeleye girişeceğiniz zamanlar var. Gün içinde karşınızdakini anlamaya çalışmak için farkındalığınızı yüksek tutmanızda fayda var. İletişim çatışmaları yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni şeyler keşfetmenin sizi motive edeceği bir gündesiniz. Hobilerinizle ilgilenebilir ve bu konuda daha çok araştırma yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde işlerinizde duygusal baskı hissedebilirsiniz. Yaşayacağınız süreçlerde dingin kalmaya özen gösterin. Akşam saatleri sezgilerinizi kullanarak akışta kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Tülin Açıkbaş
Tülin AçıkbaşKorona günlerinde beslenme
Ezgi Kasapoğlu
Ezgi KasapoğluBuz lazer nedir? Buz lazer gerçekten işe yarar mı?
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluPost Covid Programı nedir?
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorAmeliyatsız meme ve popo dolgunlaştırmak mümkün!
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşElflerin mutfağından nefis bir lezzet: Lembas
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaYağ enjeksiyonu ile doğal güzellik
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekGerçek aşka tüm benliğinle hazır mısın?
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinSevişmenin önündeki engeller
Alp Türkalp
Alp TürkalpEVİM sektörüne özel yazılım
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıHangi durumlarda revizyon rinoplasti estetiğine ihtiyaç duyulur?
En Çok İzlenen Videolar
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi? Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Enfeksiyon Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir? Enfeksiyon Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Enfeksiyon Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir? Enfeksiyon Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Disleksi Nedir, Belirtileri Nelerdir? Çocuğun Disleksi Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Disleksi Nedir, Belirtileri Nelerdir? Çocuğun Disleksi Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Ağda kızarıklığı nasıl geçer, ne iyi gelir? Ağda sonrası kızarıklık neden olur, nasıl gider?

Ağda kızarıklığı nasıl geçer, ne iyi gelir? Ağda sonrası kızarıklık neden olur, nasıl gider?

Vücut kırgınlığına ne iyi gelir, nasıl geçer? Vücut ağrısı (halsizlik) neden olur?

Vücut kırgınlığına ne iyi gelir, nasıl geçer? Vücut ağrısı (halsizlik) neden olur?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet