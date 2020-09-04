Vina İsminin Anlamı Nedir? Vina Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Çok az duyulan isimlerden bir tanesi olan Vina ismi kız çocuklarına verilen bir isim olarak bilinir. Özellikle ülkemizde neredeyse hiç olmayan Vina ismi anlamı da birçok kişi tarafından merak edilen bir isimdir. Bu sebeple merak edenler Vina ismini internet üzerinden araştırmaya başlar.



Vina Ne Demek?



Vina ismi kız çocuklarına verilen bir isim olarak tercih edilmektedir. Özellikle ülkemizde bir oyuncu ve bir basketbolcu çiftin kızlarına verdiği Vina isminin anlamı oldukça fazla kişi tarafından merak edilmektedir.



Vina ismi Norveççe ’biz şimdi’ anlamına gelir. Bu çiftin birlikte dinledikleri şarkıdan sonra kızları oluşa bu ismi vereceklerini düşünmüşler ve kollarına dövme yaptırmışlardır. Vina kelimesi sevilen arkadaş anlamına da gelen Vina; Farsçada ise siyah üzüm anlamına gelmektedir. Söylenişi oldukça güzel olan Vina ismi yine, ismi kulağa ahenkli gelen isimlerden bir tanesidir. Bu sebeple birçok kişi tarafından tercih edilecek isimler arasında şimdiden yer almaya başlamıştır.



Vina İsmi Kur'anı Kerim'de Geçiyor mu?



Vina ismi Norveççe bir şarkıda duyulan bir kelimedir. Norveççe Vina kelimesi; biz şimdi anlamına gelmektedir. Az duyulan Vina ismi son dönemde, birçok kişi tarafından tercih edilen isimler arasında yer almaya başlamıştır. Neredeyse ülkemizde hiç görülmeyen bir isim olan Vina ismi yeni yeni ortaya çıkan ancak buna rağmen hızla yayılan bir isimdir. Bu da daha sonraki yıllarda birçok kişi tarafından tercih edileceğini göstergesidir. Vina ismini merak edenler için bu isim Kuran'ı Kerimde yer almaz.