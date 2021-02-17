Vitamin D3 Nedir, Faydaları Nelerdir? D3 Vitamini Nelerde Var?

D2 vitamini de D3 vitamini de vücuda destek olmaktadır. D vitamini en doğal haliyle güneşten alınmaktadır.

Vitamin D3 Nedir?

Vitamin d3 vücutta kan değerlerini yükseltme konusunda oldukça etkilidir. D2’den ayrılan en önemli özelliği de budur. D vitamini vücut için hayati öneme sahiptir. Osteoporoz ve şeker hastalığı ile mücadelede D vitamini önemli yer tutar. D vitamini yağda çözünen bir vitamindir ve güneş ışığı alındığında, D vitamini üretilir. D vitamini eksiğini tamamlamak için bazı gıdaları tüketmek gerekir.

D3 Vitamini Nelerde Var?

D3 vitamini tüketim oranı yaşa, kiloya göre değişkenlik gösterse de, yetişkin bir bireyin günde ortalama 700-1000 IU arası D vitaminine ihtiyacı vardır. D3 vitamini yönünden zengin gıdalar şunlardır;

Uskumru

Somon balığı

Ton balığı

Balık yağı

Kefir

Peynir

Mantar

Süt

Yumurta

D3 Vitamini Tüketimi

Bu vitamin gıdalar yoluyla yeteri kadar alınmayabilmektedir. Bu durumda ise dışarıdan D3 vitamin takviyesi söz konusu olabilir. D2 ve D3 arasındaki en önemli fark, değişik gıdaların yapısında olmalarından kaynaklanır. D3 vitaminini almak için hayvansal gıdalar tüketmek gerekmektedir. D2 vitamini ise daha çok bitkisel gıdaların yapısında bulunur.

Güneşlendiğimiz zaman D3 vitaminini vücut üretmektedir. Fakat güneş ışınlarının zararlı etkisi nedeniyle, yaz aylarında güneşlenmekten kaçınılmaktadır. Güneşin az olduğu bölge ya da ülkelerde ise D3 vitamini eksikliği görülmektedir. Bu nedenle günde ortalama 10-15 dakika boyunca ve öğlen güneşin dik geldiği saatlerde güneşlenmek gerekir.

D3 Vitamininin Faydaları Nelerdir?

D3 vitamini, kandaki kalsifediol olarak bilinen maddenin seviyesini yükseltmektedir. D3 tüketiminin pek çok faydası vardır. Bu faydalardan bazıları şunlardır;

Grip, soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıklara karşı korur.

Kalp, damar sağlığına olumlu etki eder.

Duygusal dalgalanmalar üzerinde etkisi vardır. Kişilerin duygu durumlarını yönetmelerine, stresle baş etmelerine ve depresyondan uzak kalmalarına yardımcı olur.

Diyet programlarına eklenerek, kişilerin kilo vermesine yardımcı olur. D vitamini kişide tokluk hissi yaratır ve kilo almanın önüne geçmiş olur.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Cilt sağlığını korur ve sivilce oluşumunu engeller.

Dişlerin sağlıklı olmasına destek olur.