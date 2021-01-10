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10.01.2021 - 14:31 |

Vitamin eksikliği belirtileri nelerdir? Vitamin eksikliği nelere yol açar?

Başta A ve D vitamini olmak üzere vücudun günlük olarak alması gereken belli başlı vitaminler vardır. Bu vitaminler mineraller ile birlikte hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız açısından gereklidir. Bunun için tek tip beslenmekten kaçınmalı, yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir. Vitamin eksikliği belirtileri nelerdir? Vitamin eksikliği nelere yol açar? Merak edilen tüm soruları sizin için derledik.

Vitamin eksikliği belirtileri nelerdir? Vitamin eksikliği nelere yol açar?
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Vücudun en çok gereksinim duyduğu diğer vitaminler şu şekilde sıralanabilir: B Vitamini, C vitamini, folik asit ve B12 vitamini. 

Vitamin eksikliği belirtileri nelerdir?

1- Yorgunluk hissi: 

Vitamin eksikliğinin en sık rastlanan belirtilerinden biri halsizliktir. Beslenmesine dikkat etmeyen, sebze tüketmeyen ve kahvaltı öğününü atlayan kişiler çok çabuk yorulur. Yeni uyanmış olmalarına rağmen kendilerini halsiz hissederler. 

2- Odaklanma sorunu: 

En yaygın görülen semptomlardan bir diğeri de odaklanma sorunudur. Vitamin eksikliği olan kişilerin bir şey okurken ya da izlerken odaklanmakta güçlük çekerler. Özellikle fast- food ağırlıklı beslenip sebze yemeyen çocuklarda dikkat eksikliği görülür. 

3- Ağız yaraları: 

Ağız ve diş sağlığına dikkat edilse bile vitamin eksikliği olan kişilerinin ağzında ve damaklarında yaralar çıkar. Diş eti apsesi ve kronik periodontitis hastalığı da sıklıkla görülür. 

4- Asabiyet: 

Vitaminler vücudumun dengeli bir şekilde çalışmasını sağlar. Yeteri kadar alınmadıkları takdirde önce tüm sistemler yavaş yavaş çökmeye başlar. Sinir sistemi de işlevlerini tam olarak yerine getiremediği için asabiyet baş gösterir. 

Vitamin eksikliği nelere yol açar?

1- Eklem ve kemik ağrıları:

A ve K vitamini eksikliği eklem ve kemik ağrılarına yol açar. 

2- Unutkanlık: 

Vitamin eksikliği sadece dikkat eksikliğine değil unutkanlığa da neden olur. Beslenme uzmanlarına göre B12 vitamini bakımından zengin olan besinler hem hafızayı güçlendiriyor hem de Alzheimer riskini düşürüyor. 

3- Kansızlık: 

Vitaminler kırmızı kan hücrelerini arttır. Vitamin çeşitliği bakımından zengin olan gıdalar yenmediği takdirde kan hücreleri hem bozulur hem de azalmaya başlar. Bu da kansızlığa neden olur. 

4- Depresyon ve kaygı bozuklukları: 

Dünya genelinde yapılan birçok klinik araştırmada vitamin eksikliğinin psikolojik rahatsızlıklara yol açtığı kanıtlandı. Dünya Sağlık Örgütünün yayımladığı rapora göre vitaminler sadece beden sağlığı için değil, mutlu bir ruh hali için de gerekli. Bir başka araştırmaya göre ise B ve D vitamini eksikliği olan kişilerin depresyona yakalanma riskinin diğer kişilere oranla 3 kat daha fazladır. 

5- Enfeksiyon: 

Vitamin eksikliği olan kişilerin bağışık sistemi zayıflar. Bu da enfeksiyonlu hücrelerin artmasına ve yayılmasına neden olur. 

Vitaminlerin Görevleri Nelerdir? 

A vitamini: 

Toksinlerin vücuttan daha hızlı atılmasını sağlayarak ödem oluşumunu önler. Gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarına korur. En çok tereyağı ve havuçta bulunur. 

B vitamini: 

Kalp sağlığına faydalıdır. Aritmi, hipertansiyon ve taşikardi hastalıklarına yakalanma riskini yarı yarıya düşürür. En çok muz, ıspanak ve yumurtada bulunur. 

C vitamini: 

Grip ve nezle gibi kış hastalıklarına karşı korur. Zindelik verir ve iyileşme sürecini hızlandırır. En fazla C vitamini elma, portakal, kivi, mandalina ve ayvada bulunur. 

D vitamini: 

Vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılar ve kemik gelişimini destekler. 

E vitamini: 

Kötü kolesterolü düşürür, kalp - damar hastalıklarına karşı korur. 

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