Vitamin Takviyesinin Faydaları Ve Zararları Nelerdir? Vitamin Takviyesi Kilo Aldırır Mı?

Çocukların büyümesi ve gelişmesi için çeşitli vitamin ve mineraller gereklidir. Çocuklar gibi vitamin takviyesi yetişkinler için de önemlidir.

Vitamin Takviyesinin Faydaları Nelerdir?

Vitaminler, mineraller ve eser elementler vücudun düzgün işlemesi için gereklidir. Ancak bazen bir veya daha fazla maddesinde eksikliğimiz olabilir. Peki, eczane vitamin takviyelerine dönme zamanı geldiğinde nasıl sağlıklı kalıyorsunuz ve doğru seçimi nasıl yapıyorsunuz?

Genel olarak sağlıklı ve dengeli beslenme, ihtiyacımız olan tüm vitaminleri, mineralleri ve eser elementleri sağlar. Ancak yaşımıza ve durumumuza bağlı olarak ihtiyaçlarımız farklı olabilir. Gıda takviyeleri, konsantre besin kaynakları, yani vitaminler ve mineraller, besleyici veya fizyolojik amaçlı maddeler veya diyetin eksikliklerini telafi etmeyi amaçlar.

A Vitamini vücudun çeşitli bölgelerini (kornea, bronşlar, bağırsak, deri vb.) Kapsayan kemiklerin ve dokuların büyümesine yardımcı olur. Geceleri iyi görmenizi sağlar ve bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasına katkıda bulunur. Yiyecekler D vitamininin ana kaynağı değildir, çünkü daha çok bazı balıklarda ve deniz ürünlerinde ve yumurta sarısında bulunur.

Vitamin Takviyesinin Zararları Nelerdir?

Vitamin ve mineral içeren besin takviyeleri tüketirseniz, günlük ihtiyacınıza göre aşırı doz alma riski vardır. Dahası, onları vitamin veya mineral bakımından zengin bir diyetle birleştirirsiniz. Ek olarak, bazıları istenmeyen etkilere neden olur. Örneğin hamile kadınlar, çocuklar, ergenler, epilepsi hastaları veya iltihaplı hastalıklardan muzdarip kişiler için tavsiye edilmezler.

Takviye edici gıda tüketimini takiben oluşabilecek istenmeyen etkileri doktorunuza veya eczacınıza bildirmelisiniz.

Vitamin Takviyesi Kilo Aldırır mı?

Hamile kaldığınızda vücudunuzda yeterli miktarda folik asit bulunduğundan emin olmak için, gebe kalmadan önce folik asit takviyeleri almaya başlamak önemlidir. Çoğu insan, ihtiyaç duyduğu tüm C vitaminini alır çünkü meyve ve sebzeler de dahil olmak üzere pek çok gıdada bulunur. Takviye de edilebilir.

Magnezyum kemiklerin ve dişlerin güçlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda kasların ve kalbin işlerini iyi yapmasına yardımcı olur ve kan basıncını kontrol etmeye, protein üretmeye ve gıdalardan enerji kullanmaya yardımcı olur. Birçok gıda kalsiyum içerir, ancak en çok süt ürünleri içerir. Bu nedenle süt ürünleri tüketmeyen kişiler kalsiyum açısından çok düşük bir diyete sahip olabilirler. Bu takviye vitaminler kilo aldırmaz.

Diyetinizin tüm beslenme ihtiyaçlarınızı karşıladığından emin olmak için bir diyetisyene danışmak idealdir. Bir vitamin veya mineral takviyesi öneriliyorsa, eczacınız uygun ürünü seçmenize yardımcı olabilir. Ayrıca, takviyenin diğer ilaçlarınızla etkileşime girmediğinden emin olacaklardır.