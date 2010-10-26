Vitrifikasyon yöntemi, gebelik şansını arttırıyor

Yardımcı üreme tedavilerinde uygulanan embriyo dondurmada son teknoloji "Vitrifikasyon (camlaştırma)" yöntemi ile dondurulan embriyoların canlı kalma oranı, yüzde 25’ten yüzde 95’lere çıkıyor. Bu da anne adayının, dondurma işlemi sonrasında uygulanan tedavi ile gebe kalma şansını klasik yönteme göre artırıyor.

Uzmanlar, klasik uygulamada embriyoların yavaş soğutulduğu için, işlem sürecinde buz kristallerinin oluştuğunu ve kristallerin de embriyonun canlılığını kaybetmesine yol açabildiğini belirtirken, Vitrifikasyon yöntemi ile emriyonun travmaya maruz kalmadığını, düşük hikayesi bulunan anne adaylarının embriyolarına uygulanmak zorunda olan biyopsi sonrasında da dondurma işleminin yapılarak gebelik elde edilebildiğini belirtiyor.

Maya Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi Tıbbi Direktörü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Dr. Osman Denizhan Özgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımcı üreme teknikleri tedavisi sürecinde yeterli sayı ve kalitede embriyo elde edilmesi halinde, uygulamaya katılan çiftin rızası alınarak sağlıklı embriyoların birkaçının ilerleyen dönemde kullanılmak üzere dondurularak saklanması işleminin "yumurta dondurma" olarak tanımlandığını söyledi.

Yumurtaların dondurulmasıyla, ilk uygulamada gebelik gerçekleşmediğinde, tekrar ilaç tedavisi gerektiren yumurtlama süreci atlanarak, embriyo transferi yapılabildiğini belirten Özgün, özellikle kanser tedavisi gören ya da 35 yaş üstünde gebelik planlamalarında yumurta dondurma işleminin uyguladığını anlattı. Özgün, yumurta dondurulmasının iyi donanımlı merkezlerde yapıldığında gebelik şansının yüksek olduğunu ifade ederek, emriyo kalitesinin bozulmaması için yumurta dondurma ve çözdürme işlemlerinde dikkatli olunması gerektiğine dikkati çekti.

Tüp bebek tedavilerinde embriyoların saklanması ile ilgili metotlar hakkında 1980’li yıllardan itibaren çalışmalar yapıldığını dile getiren Özgün, klasik dondurma yöntemlerinin tüp bebek merkezlerinin büyük çoğunluğu tarafından kullanıldığını söyledi. Özgün, klasik uygulamada embriyoların yavaş soğutulduğunu belirterek, "Embriyoların yavaş soğutulması esnasında buz kristalleri oluşuyor, kristaller ise embriyoya zarar verebiliyor ve embriyo canlılığını kaybedebiliyor" diye konuştu.

Emriyo dondurma alanında yurt dışında yapılan çalışmalarda yeni gelişmeler elde edildiğini anlatan Özgün, şunları kaydetti: "Artık yumurta dondurmada ’Vitrifikasyon yani camlaştırma’ adı verilen yeni teknik uygulanıyor. Bu yeni yöntem ile embriyolar, klasik yönteme göre 600 ila bin kat hızlı soğutuluyor. Böylece, buz kristali oluşumuna zaman tanınmıyor. Camlaştırma esnasında embriyo travmaya maruz kalmıyor, çözme sonrası canlı olarak elde ediliyor.

Klasik yöntemde dondurulan embriyoların, yaklaşık dörtte biri çözme sonrası canlılıklarını kaybediyor, sağ kalanların sağladığı gebelik oranları ise yarı yarıya azalıyor. Camlaştırma ile dondurulan embriyoların hayatta kalma oranları ise yüzde 95. Bu oran, taze embriyolarla gebe kalma şansı ile aynı."

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-"BİYOPSİ YAPILAN EMBRİYOLAR DA SAKLANABİLİYOR"-

Maya Tüp Bebek Merkezi Laboratuvar Sorumlusu Dr. Enver Kerem Dirican da "Camlaştırma" yönteminin Türkiye’de uygulanmaya başlandığını belirterek, şunlara söyledi: "Önceden üçüncü ve beşinci gün embriyolarının klasik yöntemle dondurulmaları çok başarılı değildi. Bu ise laboratuvarda embriyo gelişimini gözleyip, gelişimi sağlıklı olan embriyoların belirlenerek dondurulmasını zorlaştırıyordu.

Camlaştırma sayesinde artık embriyoları sadece erken aşamada, yani zigot aşamasında dondurmak zorunda değiliz. Gelişimi görerek ve sağlıklı olanları transfer ederek, kalanları başarılı bir şekilde dondurup çözebiliyoruz."

Camlaştırma ile dondurma yöntemi ile biyopsi yapılan yani kromozomları incelenen embriyoların dondurularak saklanmasının da mümkün olduğunu ifade eden Dirican, klasik yöntemde bunun mümkün olmadığını vurguladı.

Dirican, 35 yaşın üzerinde olan ve önceden başarısız kısırlık tedavileri bulunan anne adaylarının embriyolarının kromozomlarının incelenmesi gerektiğine dikkati çekerek, bunun genetik tarama ile yapılabildiğini söyledi.

Tedavi alsın almasın, düşükleri bulunan anne adaylarının embriyolarının kromozomları açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Dirican, "Kromozomların incelenmesi için embriyo içerisinden bir hücrenin biyopsi ile dışarı çıkartılması gerekiyor. Eski yöntemle bu işleme giren embriyolar, dondurularak saklanamıyordu. Camlaştırma ile artık biyopsi yapılan embriyolar, sağlıklı bir şekilde dondurularak saklanabiliyor" diye konuştu.