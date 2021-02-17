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17.02.2021 - 19:23 |

Vücut (Beden) Kitle Endeksi Hesaplama Nasıl Yapılır? BKI Formulü Nedir?

Kilo insan hayatını etkileyen en önemli unsurlardan birisidir. Kiloya bu anlamda en çok önem veren cinsiyeti ise kadınlar oluşturur. Bunun yanı sıra kilo verme sürecinde önemli olan bir detay da vücut kitle endeksidir. Vücut kitle endeksi hesaplama nasıl yapılır? BKI formülü nedir? Bu soruların cevaplarını ve ilgili detaylı bilgileri sizler için derledik...

Vücut (Beden) Kitle Endeksi Hesaplama Nasıl Yapılır? BKI Formulü Nedir?
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Vücut kitle endeksi hesaplama daha çok diyetisyenler ve kilo problemi olan insanlar tarafından kullanılan, bunun yanı sıra bazı hastalıklar için de önem teşkil eden bir hesaplama sonucu elde edilen değerdir. Kişinin vücudunun uygun ölçülerde olup olmadığını bu değer bize gösterir.

Vücut Kitle Beden Endeksi Hesaplama

Vücut kitle endeksi hesaplama bir işlemler sonucu ortaya çıkan değerler bütünüdür. Bu hesaplama kilonun, boy değerinin karesine bölünmesiyle elde edilmektedir. Bu hesaplama değerinde referans alınan temel ölçüt Dünya sağlık örgütünün göstermiş olduğu değerlerdir. Bu değerler sonuçlarına göre eğer 30'un üzeri çıkarsanız obez, 40 üzeri çıkarsanız morbid obez, 50 üzeri ise süper obez olarak adlandırılır.

Bunun yanı sıra bu değerin 30'un altında çıkması ise kilonuzun normal değerlerinde, vücut ölçülerinizi de ideal olduğunu göstermektedir. Bu değeri en çok kilo verme sürecine girenler bazı hastalıklarından ötürü diyet yapması gerekenler ve aynı zamanda obezite hastaları en çok ihtiyaç duymaktadır. Kadınlarda bu ağırlığın normal değeri 30 aşağısı, erkeklerde ise 35 aşağısı olarak bilinir. Bu hesaplama aynı zamanda kişinin sağlığının ne durumda olduğunu, beslenme şeklinin ne kadar düzgün olduğunu da insanlara göstermektedir.

Kilo Verme Süreci

Kilo insanlar için önemli sorunlardan ve önemli değerlerden birisini oluşturmaktadır. Kişinin vücut ağırlığını ifade eden kilo değeri aynı zamanda sağlık için büyük bir önem teşkil etmektedir. Kilo sorunu ile daha çok ilgilenen tıp birimi diyetisyenlerdir. Diyetisyenler kişinin vücut kütle değerine göre bir program çizmekte ve bu değerler ölçüsünde hareket etmektedirler. Kilo verme süreci insanların korkulu ve zorlu bir sürecidir. Ancak düzgün bir şekilde yapıldığı zaman insanlar hem sağlıklı hem de aç kalmadan fazla kilolarından kurtulabilmektedirler. O sebeple bu sürece herhangi bir korku duymadan başlamak gerekmektedir.

Kilo Verme Sürecini Hızlandıran Unsurlar

Kilo verme sürecini hızlandırmak için birçok önemli küçük detaylar bulunmaktadır. Bunların başında bu sürece hızlandıran en önemli detay insanın hareketli bir yaşam tarzına sahip olmasıdır. Kişinin hareketli bir yaşam tarzı olmasa bile, tüm günün evde geçiriyor olsa bile, oturarak yaptığı işleri ayakta, ayakta yaptığı işleri ise yürüyerek yapması kişinin kalori yakımı hızlandıracaktır. Bunun yanında insanın beden kitle endeksine göre var olan değerde düzenli su içmesi de önemlidir.

Genellikle bu değer 2 litredir. Her gün 2 litre su içmesi kilo verme sürecine hız katan başka bir unsurdur. Bunun yanında her gün düzenli olarak yeşil çay içmek, sabahları aç karnına şekersiz Türk kahvesi tüketmek bu anlamda önemli detaylardan biridir. Kişinin bunları yapması diyet programının yanında kilo verme sürecinin hız katan diğer unsurlardır.

Kilo Vermek İçin Diyet Programları

Kilo verme sürecinde bunların yanında var olan en önemli unsur diyet programlarıdır. Diyet programlarının en sağlıklısı bir diyetisyen eşliğinde hazırlanan ve diyetisyenin takibinde uygulanan programlardır.

Diyet programlarında en çok işe yarayan programlar protein ağırlıklı olanlardır. Kişinin sabahları yumurta tüketmesi, bunun yanında kızartma türü yiyecekler yememesi, peynir gibi, süt gibi protein içeren gıdalar tüketmesi de diyet programları arasında en çok tercih edilenlerdendir. Akşamları ise aynı zamanda kişinin sabah kahvaltısına göre daha az kalorili bir yemek tercih etmesi de kilo verme sürecini hızlandırır. Genel olarak diyetisyenlerde kişiye akşam yemeklerini daha az kalorili, sabah kahvaltılarını ise daha bol besin içerikli bir şekilde hazırlamaktadır.

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