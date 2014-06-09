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09.06.2014 - 14:28 |

Vücut hamileliğe nasıl hazırlanır?

Hamilelik döneminin rahat, ağrısız ve duruş bozukluğu problemi yaşanmadan atlatılabilmesi için, Uzm. Dr. İlker Solmaz, hamilelik öncesinde uygulanan koruyucu tedavi yöntemi Profilaktik Proloterapi uygulamasını tavsiye ediyor.

Vücut hamileliğe nasıl hazırlanır?
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Anneliğe hazırlığın psikolojik süreci kadar, fiziksel süreci de çok önemli. Hamilelik döneminde alınan kilolar omurganın öne doğru eğilmesine, bunun sonucunda da kalıcı şekil bozukluğuna ve kronik ağrılara neden olmakta.

Hamilelik döneminde anne adaylarının fiziksel olarak yaşadığı değişikliklerin başında aşırı kilo alımı geliyor. Aşırı kilonun duruş bozukluğuna sebep olduğu, sırt ve bel bölgesi başta olmak üzere eklem ve kas ağrılarına neden olduğu belirtiliyor. Hamilelik döneminin rahat, ağrısız ve duruş bozukluğu problemi yaşanmadan atlatılabilmesi için, Uzm. Dr. İlker Solmaz, hamilelik öncesinde uygulanan koruyucu tedavi yöntemi Profilaktik Proloterapi uygulamasını tavsiye ediyor.

Türkiye Ağrı ve Proloterapi Merkezi Klinik Direktörü Uzm. Dr. İlker Solmaz,

Gebelikte anne adayının vücudunda birçok fizyolojik değişiklik meydana geldiğini, bunlardan en önemlilerinin; omurga, kas ve iskelet sisteminde yaşandığını söyledi. Solmaz, gebe kadında vücut ağırlığının giderek artmasının, kas ve eklemlerde kronik ağrılara, çeşitli duruş bozukluklarına ve ileride kamburluğa kadar uzanan rahatsızlıklara sebep olduğu bilgisini verdi.

Koruyucu Tedavi Rahat Bir Hamilelik Sunuyor

Hamilelik döneminde alınan kilolar sonucu omurganın zaman içinde öne doğru eğilmeye başladığını ve bununda duruş bozukluğuna, kamburluğa ve kronik ağrılara neden olduğunu belirten Uzm. Dr. İlker Solmaz, hamilelik öncesinde uygulanacak koruyucu tedavi yöntemi Profilaktik Proloterapi ile hamilelik sürecinin getireceği ağrıların, şekil bozukluklarının ve kamburluk riskinin önüne geçilebildiğini açıkladı.

Dünyada 1930 yılından beri hasarlı dokuların tedavisinde uygulanan koruyucu tedavi yöntemi enjeksiyon uygulaması Profilaktik Proloterapi ile omurga kemikleri arasında bulunan dokular ve omurgayı saran, dik durmasını sağlayan bağlar güçlendirilmekte. Bu dokularının güçlendirilmesi ile; hamilelikteki kilo alımına bağlı oluşan omurgadaki eğilme ile gelişen şekil bozukluklarının, kamburluk riskinin, kronik sırt ve bel ağrıların önüne geçilebilmekte.

Dokularınızı Güçlendirerek Vücudunuzu Hamileliğe Hazırlayın

Koruyucu tedavi yöntemi olan Profilaktik Proloterapi 'nin ülkemizde uygulamasına öncülük eden Uzm. Dr. İlker Solmaz;"Vücudun bütüncül mekanizmasında hayati bir göreve sahip olan dokuların sağlamlığı zindelik ve ağrısız bir yaşam için çok önemlidir. Özellikle hamilelik döneminde vücudun ağırlık dengesi hızla değişir. Bu da yükü taşıyan eklemlerde baskının artmasına ve dolayısıyla çeşitli ağrılara yol açar. Hamilelik öncesinde kas, eklem ve bağ dokularının güçlendirilmesi ile ağrısız ve rahat bir hamileliğin geçirilmesi mümkündür" dedi.

Annenin Mutluluğu Bebeğin Gelişimini Olumlu Etkiliyor

"Gebelik öncesinde zayıf olduğu tespit edilen eklem, kas ve bağ dokularına Profilaktik Proloterapi tedavisi uygulandığında ağrısız bir hamilelik geçirme imkanı yakalayacak anne adayının rahatlığı ve mutluğu bebeğin gelişimini de önemli ölçüde etkileyecektir" diyen Uzm. Dr. İlker Solmaz, gebelikten önce eklemlerde bulunan işlev bozuklukları ne kadar erken tanımlanıp tedavi edilirse, tedavide başarı şansı da o kadar artar açıklamasında bulundu.

Vücudun kendi kendini iyileştirme mekanizmasını devreye sokan doğal bir ağrı tedavisi olan Profilaktik Proloterapi'nin hamilelik öncesinde olduğu gibi hamilelik sonrasında da hasar gören, yıpranan dokuların iyileştirilmesinde uygulanan bir tedavi olduğuna da değinen Dr. Solmaz, yöntem hakkında detaylı bilgiler verdi. Solmaz, "Ağrının kaynağı olan hasar görmüş veya işlevini kaybetmiş bölgeye şekerli Sudan oluşan özel bir solüsyonun enjekte edilmesiyle hasarlı bölgede mikropsuz iltihap oluşturulur. Vücut, oluşturulan bu mikrobu yok etmek için, hasarlı doku üzerine tamir edici hücreleri hızla göndererek hasarlı dokuyu tamir eder".

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