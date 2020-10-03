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03.10.2020 - 04:07 |

Vücut Kitle Endeksi Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Vücut Kitle Endeksi Nasıl Hesaplanır?

Vücut Kitle Endeksi, günümüzün sıkça karşılaşılan problemlerinden biri olan aşırı kilonun saptanması amacıyla kullanılır. Peki, vücut kitle endeksi nasıl hesaplanır? En basit şekliyle nasıl bulunur ve kişiye hangi bilgileri verir? Sizler için vücut kitle endeksi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını araştırdık. İşte, detaylı cevaplar.

Vücut Kitle Endeksi Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Vücut Kitle Endeksi Nasıl Hesaplanır?
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Halk arasında boy ve kilo endeksi olarak da bilinen vücut kitle endeksi aslında tahmini bir rakamdır. Buna göre, kişinin tıbbi açıdan yağ ölçümü yapılmaz. Bunun yerine basit bir denklem ile tahmin oluşturulur.

Vücut Kitle Endeksi Hesabı Nasıl Yapılır?

Vücut kitle endeksi, kişinin ağırlığının boyunun karesine bölünmesiyle hesaplanır. Bu hesap yapılırken; ağırlık kilogram, boy ise metre bazında ele alınır. Endeksin olabildiğince yakın tahmin edilmesi için kişinin boy ve kilosunun doğru ölçülmesi gerekir.

1.95m uzunluğunda ve 85kg ağırlığındaki bir kişinin kitle endeksi 85 / (1.95 x 1.95) =22.35 BMI’dır. Ancak bu noktada özellikle 2 ile 18 yaş arası grubundakiler için sonuçların farklı değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bu dönemde vücut kitle endeksi yaş ve cinsiyet gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Vücut kitle endeksi hesabı bir hesap makinesi yardımıyla yapılabileceği gibi bu konuda sanal araçlardan da yardım alınabilir. Online olarak kullanılan bazı hesaplama araçlarına boy ve ağırlık girildiğinde otomatik olarak vücut kitle endeksi bulunabilmektedir. Üstelik bu araçların büyük bir çoğunluğu endeks değerinin ne anlama geldiğini de açıklamaktadır.

Vücut Kitle Endeksi Değerleri Hangi Anlamlara Gelir?

Vücut kitle endeksinin birimi BMI olarak kabul edilir. Buna göre, endeks hesaplandıktan sonra BMI değerine göre farklı şekillerde yorumlanabilmektedir. Kişinin ideal kilolu olarak kabul edilmesi için vücut kitle endeksinin 18.5 ile 24.9 BMI arasında olması beklenir. 18.5 BMI’dan küçük endeksler zayıf kabul edilir ve bu kişiye diyetisyen gözetiminde kilo alması tavsiye edilir.

25 ile 29.9 BMI endeks aralığına sahip bireyler fazla kilolu olarak kabul edilirken, vücut kitle endeksinin 25 ve üzeri olduğu durumda obezite başlangıcına işaret edilir. Buna göre; 25- 29.9 BMI arası birinci derece obez, 30-34.9 BMI arası ise ikinci derece obez olarak ifade edilir.

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