Vücutta Kaşıntı Ve Kabarma Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir?

Kaşıntı sadece bazı hastalıkların habercisi değildir. Başlı başına bir hastalık olan kaşıntının tıptaki adı ürtikerdir. Akut tipi ürtiker ilaçla tedavi edilebilir. Kişinin cilt yapısına bağlı olarak genelde bir iki hafta içerisinde tamamen geçer. Kronik ürtiker tedavi edilse tekrar nüksedebilir. Sürekli kaşınma ihtiyacı ciddi komplikasyonlara açar. Deriye bulaşma riski taşıyan mikroplar ise viral enfeksiyonların başlıca sebepleri arasında yer alır.



Kaşıntı ve Kabarmanın Nedenleri



Sıklıkla sorulan vücutta kaşıntı ve kabarma nasıl geçer sorusuna doğru yanıt verebilmek için öncelikle belirtilerin nedenini saptamak gerekir. Sedef ve egzama gibi deri hastalıkları hem kaşıntıya hem de kabarmaya neden olur. Şikayetler arttığı takdirde cildiye uzmanına gidilmeli ve doktorun yazdığı ilaçlar haricinde herhangi bir ilaç ya da krem kullanılmamalıdır.



Cilt yüzeyinde kaşıntı ve kabarmaya yol açan diğer nedenler şu şekilde sıralanabilir:



1- Gıda zehirlenmesi.

2- Travma sonrası stres bozukluğu gibi beden sağlığını da olumsuz etkileyen psikolojik rahatsızlıklar.

3- Güneşte fazla kalmak.

4- Metabolik hastalıklar.

5- Sivrisinek ve böcek ısırmaları

6- Gün içinde az su tüketmeye bağlı olarak ciltte görülen kuruluklar



Vücutta Kaşıntı ve Kabarma Nasıl Geçer?



Kaşınan ve kabaran yere kolonya sürmek sık yapılan yanlışlardan biri. Kolonya geçici süreliğine rahatlık verse de cildin daha fazla tahriş olmasına neden olur. Kaşınan yere rastgele krem ve losyon sürmek yerine buz tutulmalıdır. Buz hem kaşıntıyı giderir hem de kabarmanın neden olduğu yama hissini geçirir.



Vücutta Kaşıntı ve Kabarmaya Ne İyi Gelir?



1- Bıttım Sabunu:



Ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde üretilen bıttım sabunu kaşıntı şikayetlerini geçirmede etkilidir. Kaşınan bölge bu tamamen organik olan sabunla günde iki kez yıkanmalıdır. Etki süresi kişiden kişiye göre değişse de genellikle birkaç hafta içerisinde kaşıntı yarı yarıya azalır.



2- Karanfil yağı:



Kaşınan bölgeye karanfil yağı sürülebilir. Tamamen organik bir yağ olduğu için herhangi bir yan etkisi yoktur.



3- Pudra:



Pudra da uygulanabilecek en pratik yöntemlerden biridir.



4- Yulaf samanı:



Yulaf samanı kaynamış suya konur. Su ılıdıktan sonra pamuk vasıtasıyla kaşınan bölgede gezdirilir. Özellikle uzun süreli kaşıntı sorunu yaşayan kişiler bu alternatif tedavi yöntemini 2 günde bir uygulayabilir.



5- Yoğurt:



Güneş yanıklarının neden olduğu kaşıntıları geçirmek için kızaran bölgelere yoğurt sürülebilir.