Vücutta Mantar Neden Olur? Cilt Mantarı Nasıl Tedavi Edilir?

Birçok değişik neden ile beraber farklı belirtiler üzerinden ortaya çıkan vücutta mantar, ciddi bir sağlık sorunu olarak ön plana çıkıyor. Aynı zamanda derecelerine bağlı olarak bazıları görünürken bazıları ise görünmeyebilir. Bu doğrultuda ele alınacak semptomlar ile beraber farklı belirtiler üzerinden kendisini gösteren bir deri rahatsızlığıdır.

Vücutta Mantar Neden Olur?

Tam olarak nedenleri bilinmese bile vücutta mantar belli başlı bazı sebeplerden dolayı oluşabiliyor. Özellikle terli ve kalabalık ortamları seven mantar mikropları bu probleme neden olmaktadır. Çevresel faktörler kapsamında hastanın bulunduğu bölgeye bağlı olarak farklı mantar hastalıkları meydana gelebilmektedir. Bu konuda belli başlı bazı unsurlar hastalığın hazırlayıcısı olarak ön plana çıkıyor.

- Obezite

- Diyabet

- Derinin kuru tutulmaması

- Bağışıklık sisteminin düşük olması

- Uzun süreli kolesterol etkisi

- Uzun süreli Antibiyotik kullanımı

- Bağışıklığı olumsuz yönde etkileyen ilaç kullanımı

- Kateter kullanımı

- Organ nakli

- Sık cinsel ilişki

Bu ve benzeri hazırlayıcılar ile beraber vücutta mantar değişik bölgelerde meydana gelebilmektedir ve ortaya çıkabilmektedir.

Cilt Mantarı Nasıl Tedavi Edilir?

Teknolojinin getirdiği unsurlar ile beraber günümüzde tıbbi yönden cilt mantarı kolay bir şekilde tedavi edilebiliyor. Tabii bu konuda öncelikle hastalığın temel nedeni ortaya çıkarılması ile beraber, duruma uygun şekilde tedavi yöntemleri ele alınması çok önemlidir. Özellikle mantar enfeksiyonlarına karşı üretilmiş olan çeşitli krem ve ilaçlar bu konuda ön plana çıkar.

Antifungal olarak da bilinen bu hap ve kremler, düzenli olarak kullanıldığı takdirde hastalığın kısa bir zaman içerisinde geçmesine imkan vermektedir. Ayrıca cilt mantarı bulaşıcı bir hastalık olduğu için, mutlaka uzman bir dermatolog kontrolü altında tedavi yönteminin ele alınması oldukça önemlidir.

Cilt Mantarı Belirtileri Nelerdir?

Belli başlı bazı semptom ile beraber belirtiler üzerinden cilt mantarı ortaya çıkabilmektedir. Özellikle uzman doktor kontrolü altında yapılan teknikler ile beraber bulgular üzerinden sonuç çok daha net bir şekilde ortaya çıkabilir. Fakat vücudun farklı bölgelerinde görsel açıdan meydana gelen belli başlı bazı durumlar, cilt mantarını açık şekilde belli etmektedir.

- Ağrı

- Kızarıklık

- Kaşıntı

- İlgili bölgede sertleşme

- Karıncalanma

Bu şekilde birçok farklı semptom ile beraber cilt mantarı kendisini gösterir. Özellikle birkaç farklı belirti aynı anda ortaya çıktığı andan itibaren, mutlaka uzman bir doktora en yakın zamanda başvurmak gerekmektedir. Böylece meydana gelebilecek olası rahatsızlıklara karşı etkili çözüm yöntemi ele alınabilir.

Cilt Mantarı Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar?

Günlük yaşam içerisinde eğer gerekli önlemler alınmaz ise cilt mantarının yayılması için ortam yaratılabilir. Aynı zamanda insan dışı bazı faktörler kapsamında da belirli dönemler içerisinde cilt mantarı oluşabiliyor.

- Ergenlik dönemi

- El ve ayağın sürekli ıslak kalması

- Aşırı ter sorunu olan kişiler

- Çok sert ayakkabı giyen kişiler

- Bağışıklık sistemi düşük olan kişiler