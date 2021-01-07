Vücuttaki benler nasıl geçer? Benleri yok etmenin yolları nelerdir?

Benlerin tedavisinde pek çok yöntem hali hazırda mevcuttur. Örneğin lazer tedavisi gibi doğal olmayan yöntemler de gayet etkilidir. Fakat herkesin istifade etmesi adına doğal yöntemler de bulunmuştur. Hatta bu yöntemlerden bazıları çok etkili olduğundan dolayı belirli bir ücret karşılığında da uygulanmaktadır. Fakat bu yöntemler herkesin evinde bulabileceği birkaç malzemeler ile de uygulanabilir.



Vücuttaki benler nasıl geçer?



Benlerin tedavisinde kaju fıstığı etkili bir yöntemdir. Kajunun içerisinde bulundurduğu birkaç madde buna etkili gelmektedir. Bu yöntem için kaju fıstığının bir gece boyunca suda beklemesi gerekmektedir. Sudan çıktıktan sonra bir kaşık ile ezilerek hamur kıvamına getirilmelidir. Bunun ardından hamurumsu kaju fıstığı benin olduğu bölgele uygulanır. Haftada bir ya da iki kez uygulanabilecek bu doğal yöntem ile benlerden kurtulmak mümkündür.



Vücuttaki benlerden kurtulmanın en doğal yolu



Bal yapısı gereği pek çok hastalığa ya da rahatsız edici duruma iyi gelmektedir. Benin tedavisi için de bal en faydalı nimettir. Uygulaması da zahmetsiz olup hızlı sonuç vermektedir. Doğal olan bir bal benlerin üzerine az bir miktar uygulanır. Bu bal yaklaşık olarak bir saat boyunca üstü kapalı bir şekilde bekletilmelidir.



Bir bez ya da bant yardımı ile kapatmak uygun olacaktır. Günde birkaç kez bu yöntem uygulanmalıdır. Bir hafta boyunca düzenli olarak uygulanırsa bu yöntem sonuç verir. Benlerin görünümünde gözle görülür bir şekilde azalma meydana gelir.



Benleri yok etmenin yolları nelerdir?



Sitrik asit benlerin yok edilmesi adına en etkili asitlerden birisidir. Sitrik asit bulunduğu besinleri benler ile temas ettirmek gereklidir. Bu anlamda ananas bu iş için çok uygundur. Anansın içerisinde oldukça yüksek oranda sitrik asit bulunmaktadır.



Bu yüzden ben renginin açılmasına ve benin ten rengine yaklaşmasında etkilidir. Belki de ben nasıl geçer denilince akla ilk gelen doğal yöntemlerden biridir. Uygulaması da oldukça basittir. Ananasın taze kesilmiş olması gerek. Taze kesilmiş bir ananas parçasını benin üzerine uygulamak gerekir. Bu uygulama çok uzun süre yapılmamalıdır. İçerdiği yüksek asit yüzünden ciltte kızarıklığa yol açabilir. On dakika uygulamadan sonra soğuk su ile yıkamak benin yok olmasını sağlayacaktır.