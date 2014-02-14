14 Şubat; Aşk ve Öyküyle!

Hayatı Seviyorlardı

“Çulsuzuz resmen” dedi genç kız.

“Hiç paramız yok” dedi oğlan.

“Baksana” dedi kız, ellerini güneşe uzatıp; “Sevdiğimiz şeylere bir bak!”

Anlamadı oğlan. Bir kızın ellerine, bir güneşe baktı.

“Resim yapıyoruz, mızıka çalıyoruz, yazarlık peşinde koşuyoruz, ayakkabılarımızı kırmızıya ve mora boyuyoruz.”

“Oturacak evimiz olsa çitlerini kendimiz yapardık” dedi oğlan. “Vururduk duvarlara, sarıyı, yeşili!”

“Perdemiz olmazdı” dedi kız “Hiç perdemiz olmazdı, gecenin bile ışığı girsin içeri,

çünkü hayat birbirine değmeden yaşanmaz.”

Sarıldılar.

Öpüştüler sonra.

“Meteliğimiz yok” dedi güzel kız,

“Nefesimiz çok” dedi oğlan

“Canımız çok ve renkler bizim tarafta”

Gülüştüler.

Hayatı seviyorlardı.

Hayatı seviyorlardı . . .

Bugün yalnızca AŞK günü değil; bugün aynı zamanda 14 Şubat Dünya Öykü Günü.

Duamız, aşkın da öykünün de ömrümüzde her dem var olmasına . . .

"Hayatı Seviyorlardı", Vuslat Erkmen, 2013, İstanbul

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