Ankara'dan 2014 Öyküleri

Yeni yıl edebiyata da iyi gelecek.

Haberler Ankara’dan:

Yılın İlk Kitap Fuarı

Ankara Kitap Fuarı kapılarını 8. defa kitap sevdalılarına açtı. Fuar, 3-12 Ocak 2014 tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştiriliyor.

Yaklaşık 250 yayınevi ve 24 sahaf dükkanı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı bile . . .

Fuardaki indirimler %20 ve %30 arasında değişiyor. Geçen yıl yüz binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan fuar, bu sene yüz elli bini bulmayı hedefliyor. Giriş ücreti yetişkinler için 1 lira iken öğrenciler, öğretmenler ve engelliler için ücret alınmıyor. Ayrıca şehrin belli başlı noktalarından ücretsiz olarak kalkan servislerle fuara erişmek çok kolay. Daha ne olsun!

Fuarda, bu senenin konuk ülkesi ise İtalya.

Geçtiğimiz Kasım’da İstanbul’da gerçekleşen fuardaki indirimler, açıkçası yayınevlerinin özellikle internet sitelerindeki olağan indirimlerinden farklı olmadığı için, fuardan geçen senelerdeki gibi elim kolum dolu değil, fakat okumayı arzu ettiğim birkaç özel öykü kitabını bulup alarak ayrılmıştım.

Nursel Duruel’in 2006 Can Yayınları baskısı ile “Geyikler, Annem ve Almanya”sı ve Ferit Edgü’nün Ocak 2013'te Notos Kitap’tan çıkmış güzel kapaklı yeni öykü kitabı “Giden Bir Kedinin Ardından” bunlardan iki tanesiydi . . .

14. Uluslararası Ankara Öykü Günleri

18 Eylül 2013’de Ankara Kızılay’da yazar Özcan Karabulut’un genel başkanlığında kurulan Uluslararası Ankara Öykü Günleri Derneği, 14. Uluslararası Ankara Öykü Günlerine hazırlanıyor.

14. Uluslararası Ankara Öykü Günleri, 14-18 Mayıs 2014’te Dernek ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek. Etkinliğin bu seneki onur konuğu Necati Tosuner; ortada bir de Amin Maalouf’un ismi geçiyor ki, gelse ne iyi olur!

Özcan Karabulut'tan edindiğim bilgiye göre Orhan Kemal ve Julio Cortazar'ın 100. doğum yılları anısına düzenlenecek oturum programları hemen hemen kesinleşti.

Bu arada, belirtmeden geçmek olmaz:

Uluslararası Ankara Öykü Günleri Derneği, toplumlar arası köprüler kurmanın yanısıra, gençleri edebiyata teşvik edici ve aynı zamanda insan hakları ve ifade özgürlüğüne dair kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetlerde bulunuyor olacak. Derneğin asli sorumlulukları arasında yayıncılık, etkinlikler, söyleşiler, forumlar, atölyeler ve ödüllü yarışmalar ve hatta AB projeleri bulunuyor.

Yolları açık olsun.

Sekiz sene yaşadım. Ankara, yazmak ve okumak için biçilmiş kaftan; suskun hali ve grinin binlerce tonu ile insanın bambaşka dünyaların kapısını aralamakta acele edeceği bir tuhaf ve yalnız kent.

Kimbilir belki bu yüzden, Ankaralı öykücü arkadaşlarım bir arada olmayı ve birbirlerinden destek almayı ne mutlu ki çok iyi biliyor.

14 Şubat Dünya Öykü Günü

Dünya Öykü Günü / World Short Story Day yine Özcan Karabulut ve Uluslararası Ankara Öykü Günleri Derneği’nin önderliğinde hayat bulacak projelerden biri.

Ankara, Diyarbakır, İstanbul, Eskişehir, Denizli, Kayseri, Erzurum, Sakarya . . .

Programlar henüz netleşmemekle beraber, 14 Şubat 2014 için hazırlıklar çok geniş bir coğrafyayı, tahminen 10'dan fazla ili kapsayacak şekilde hızla devam ediyor. Galiba, şahane bir katılıma ve öykücülük adına harika bir güne tanıklık edeceğiz.

Bana sorarsanız herkes, kendi kentindeki etkinliğin peşini sürmeli ve arkadaşlarını da yanına katıp gitmeli.

Derneği, Öykü Günlerini ve 14 Şubat Dünya Öykü Günü’nü Facebook'tan takip edebilirsiniz.

İnsanlığın en önemli icadı yazının yeryüzünde vücut bulmuş en güzel hali, öyküleri öksüz koymamalı. Çünkü onlar bizi asla yalnız bırakmaz . . .

Fotoğraf: Marta Bevacqua