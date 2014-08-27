Başka Bir İstanbul Mümkün | İstanbul Unveiled

İstanbul’a gelen yabancı turistlerin şehre ortalama sadece iki-üç gün ayırdığını ve bu süre boyunca hep aynı çember içinde kaldığını biliyor muydunuz?

İstanbul, Uzun Metrajda

Rehber, aynı zamanda İstanbul Rehberler Odası Başkanı, seyahat yazarı ve şimdi de filmci Şerif Yenen, bu çemberi kırmak üzere 61 dakikalık bambaşka bir İstanbul hikayesi yaratmış.

İstanbul Unveiled, eni konu uzun metrajlı bir film. Hem de Amerika, Hırvatistan, Polonya, Bulgaristan ve Azerbaycan’daki film festivallerinde çoğunluğu birincilik olmak üzere değişik dallarda ödüller almış bir film.

Kendi İstanbul’unu Keşfeden Turistler

Dün, seyahat denince akla gelen ilk mekanlardan biri olan Hard Rock Cafe İstanbul’da, yirmibeş yılını rehberliğe adamış Şerif Yenen’in ağzından turistlerin gözünden İstanbul’u, filmi ve hikayesini dinledik. Yenen’e göre, film, İstanbul’u ziyaret etmek isteyen turistlere önceden çizilmiş bir çerçeve yerine, kentin halkıyla bütünleşebilecekleri, hatta kendi keşiflerini yapabilecekleri çok daha özgür bir gezi fikri veriyor.

İstanbul Unveiled, Amerikalı bir genç kadının İstanbul’u keşfetme sevdasıyla yola çıkmış ve kurgulanmış bir film. Bu anlamda Jessica Berkmen isimli oyuncunun, İstanbul’a gönül ve emek veren ve bunu yaparken işlerini benzersiz bir pencereden yapmayı sürdüren, ehli kişilerle yaptığı röportajlarla bir maceradan ötekine sürükleniyoruz.

Filmde, Asena’ya Türk insanının dansa, dansözlüğe, dansöz bir kadına bakışı soruluyor mesela. Veya, Süleymaniye Hamamı’ndaki bir tellakla konuşuyor Jessica Berkmen; ona karısının yaptığı işe kızıp kızmadığını soruyor. Hattat ve tezhip sanatçısı Nick Merdenyan’la sohbetin ardından, İstanbul Modern’e uzanıp, kenti bir de başka tarafından yakalayabiliyor izleyen. Film, seyircisini kah bir halı uzmanıyla, kah bir semazenle, uluslararası üne sahip bir Türk mankeniyle veya Vedat Başaran gibi Osmanlı mutfağında usta bir isimle de buluşturuyor.

Cevaplara Müdahale Yok

Yapımcı Şerif Yenen, röportajlar ve görüşmelerdeki soruların önceden belirlenmiş olduğunu fakat cevaplara asla müdahale olmadığını belirtiyor. Bu yönden, İstanbul Unveiled hem kurgulanmış bir film, hem de belgesel olarak adlandırılabilir. Öyle ki, aldığı ödüllerin çoğu belgesel dalında verilmiş.

Öte yandan, Burhan Öcal, Baba Zula ve Mercan Dede filme müzikleriyle katkıda bulunurken, Yenen’in söylediğine göre sanatçıların hepsi de kıymetli desteklerini maddi bir karşılık asla beklemeksizin vermiş. Ne güzel!

Turizm ve Kültür Bakanlığı Destek Verdi Mi?

Peki, böyle şahane bir film, harcanan yüklü para ve onca zaman . . . Üstelik yurtdışında bir çok ödül . . . Kültür Bakanlığı’nın desteği nereye düşüyor derseniz, Bakanlık, Amerikalı oyuncunun Türkiye’ye getirilmesi ve konaklamasında yardımda bulunmuş; hepsi bu. Bunun haricinde ne yazık ki filmi alıp öte diyarlara taşımak, başka memleketlerde, İstanbul’u merak eden ve hiç bilmeyen binlerce insana yaymak ve ötesiyle ilgili henüz bir girişimi yok.

Filmin galası Aralık 2013’te Washington’daki Smithsonian Institute’da, Mart 2014’te ise İstanbul, Kanyon AVM, Cinemaximum salonlarında yapılmış.

İstanbul Unveiled’in yapımcıları Şerif Yenen ve Saadet Özcan, yönetmeni Levent Ayaşlı ve Şerif Yenen, orijinal dili İngilizce; fakat 11 dilde alt yazıya sahip.

Daha fazla bilgi ve filme erişmek için http://www.istanbulunveiled.com/ ‘u ziyaret edebilirsiniz.

Bakalım, kentimize adamakıllı sahip çıkmayı ne zaman öğreneceğiz? Dikta ile değil, sevgi ile elbette . . .