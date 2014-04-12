"Bu Benim Karım Değil, Komiser!"

İlk defa gittiğiniz bir yerde karınız kaybolsa ne yaparsınız?

Ve siz çaresizlik içinde kıvranırken, ansızın ortaya çıkan bir kadın karınız olduğunu iddia etse?

Peki ya, polis de dahil etrafınızdaki tek bir kimseyi bile durumun bir düzmeceden ve sahtekarlıktan ibaret olduğuna inandıramazsanız?

Yandınız!

“Yalnız bir adam için tuzak”, Fransız yazar Robert Thomas tarafından yazılmış ve ilk kez 1960’da yayınlanmış bir polisiye komedi. Bir dağ kasabasına balayına gitmiş yeni evli çiftin sır ve komedi dolu öyküsü.

Mösyö Corban Bir Deli Midir? Yoksa Tüm Bunlar . . . ?

Karısı ansızın ortadan kaybolan Mösyö Corban, durumu polise bildirir. Çaresizdir ve neredeyse umutsuz. Sevgili karısıyla üç ay önce evlenmişlerdir ve şimdi biricik Elizabeth’i, hiç bilmedikleri bir yerde kayıplara karışmıştır. Mösyö, ne yapacağını bilmez vaziyette viskileri bardak bardak götürürken, rahibin teki çıkagelir.

Rahibin dediğine göre Bayan Corban bulunmuştur. Gelgelelim, ortaya çıkan kadın Elizabeth değildir. Komiser yeniden çağrılır ve tek tek ifadeler alınır. Evin içinde suçlamalar, hakaretler, sinir krizleri ve bağrış çağrış havada uçuşmakta, herkes kendi derdini anlatmaya çalışmaktadır.

Mösyö Corban artık çaresiz değil, öfkelidir. Çünkü karşısına geçip karısı olduğunu iddia eden kadın, karısı değildir! Madam Corban ise kocasını terk edip gittiği için kendine kızmaktadır, eğer onu böyle apansız terk etmeseydi, zavallı adamcağız da hafızasını kaybetmeyecekti! Şeytan tüylü, esprili bir adam olan Rahip, dengeyi sağlarken, komiser kimi zaman yaşanan kaosa karşı duramamakta, işin içinden çıkmakta zorlanmaktadır.

Öte yandan, Madam Corban gerçekliğini ispat sürecinde tüm testlerden geçmekte, gerçek Madam Corban’ın kimliğini teşhis edebilmek üzere ortaya çıkan şahitlerse şeytanın bacağını bir türlü kıramamaktadır.

Mösyö Corban, gerçekten hafızasını yitirmiş midir, yoksa deli midir nedir? Veyahut bu işler hakikaten düzmece midir? Kendisine sorsak, zavallı adam berbat bir tuzağın tam içindedir!

Güçlü Kadro, Sürükleyici Hikaye

Oyunda, önce çaresiz ve sonra öfkeli, sabırsız ve zor durumdaki koca Mösyö Corban rolünde Berke Üzrek’i, alaycı, kendini beğenmiş ve işinin ehli komiser rolünde Levent Sülün’ü, kimi zaman saf, kimi zaman kurnaz, genelde telaşlı ve pişman Madam Corban rolünde Hande Dane’yi, nükteli ve muasır rahip rolünde ise seyirciyi kahkahaya boğan Taner Ergör’ü zevkle ve heyecanla izliyoruz.

Ortaya çıkıveren ilk sürpriz tanık nam-i diğer “Çiroz” rolünde, sarhoş bir ressamı canlandıran Can Varlı’nın oyuna ve seyirciye kattığı yüksek enerjiyi belirtmeden geçmek olmaz. Yetenekli oyuncuyu başka rollerde de izlemek için sabırsızlanıyorum doğrusu. Oyunun çevirisini yapan Yelda Serbes’i de ikinci sürpriz tanık olarak izlemek büyük keyif.

Yönetmenliğini Tolga Yeter’in yaptığı “Tuzak”, akıcı kurgusu, insanı hiç yormayan rahat diyalogları, seyirciyi hep kuşkuda bırakan hikayesi ve elbette ki birbirinden güçlü oyuncuları ile son zamanlarda izlediğim en keyifli oyun oldu.

Oyunun 1970’lerde ve bir dağ evinde geçiyor olması da benim gibi eskiyi sevenler için büyük nimet.

Şüphe ve komediyle dolu dolu geçen iki perdelik iyi bir oyun izledik. Çok güldük, çok meraklandık!

Emeği geçen herkese teşekkür ederken, tiyatroları yalnız bırakmamak, sanata sahip çıkmak adına herkesi memleketin dört bir yanında hevesle, aşkla sergilenen oyunların peşinde olmaya davet ederim . . .

“Tuzak”, 19 ve 25 Nisan’da saat 20:30’da Tiyatro Karnaval’da, Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde yeniden oynanacak.

Yazan: Robert Thomas

Çeviren: Yelda Serbes

Yöneten: Tolga Yeter

Dekor Tasarım: Tolga Yeter

Kostüm Tasarım: Nejla Kıskaç

Işık Tasarım: İsmail Oğuz

Reji Asistanları: Dilek Tora-Tuğba Tutuğ

Oyuncular: Berke Üzrek – Levent Sülün – Hande Dane – Taner Ergör – İ.Can Varlı – Yelda Serbes – Umut Akbıyık – Mert Marankoz